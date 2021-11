Sirnach: Hornbach eröffnet – Konzernchef Harsch im Interview

Do-it-yourself Neuer Baumarkt für Heimwerker im Hinterthurgau – der Hornbachchef sagt im Interview: «Nur Egomanen wollen absolut freie Hand» In Sirnach wird ein Hornbach-Baumarkt eröffnet. Konzernchef Erich Harsch kann sich weitere Märkte in der Schweiz vorstellen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Hornbach Gesamtchef Erich Harsch fürchtet den Einkaufstourismus nicht. Bild:

Adrian Schoeder



Heimwerken ist nicht erst seit der Pandemie «in». Aber sie hat dem Markt auch in der Schweiz noch einmal einen kräftigen Schub gegeben. Der Zufall will’s, dass die seit Jahren vorbereitete Eröffnung eines Hornbach-Baumarktes in Sirnach genau in die Zeit des Heimwerkerbooms fällt. Hornbach-CEO Erich Harsch ist der erste Konzernchef, der nicht zur Familie Hornbach gehört.

Hätten Sie ohne Hornbach-Baumarkt gewusst, wo Sirnach liegt?

Erich Harsch: Nicht ganz genau, nur ungefähr. Ich bin auf der Autobahn schon des Öfteren an Sirnach vorbeigefahren.

Warum ein Markt in Sirnach? Es gibt doch schon Hornbach-Märkte in der Schweiz.

In der direkten Region rund um Sirnach gab es bisher noch keinen Hornbach Baumarkt. Und Nähe ist ein sehr wichtiges Kriterium für Einkaufsentscheidungen. Das lässt sich anhand des eigenen Einkaufsverhaltens gut nachvollziehen.

Ist das ein strategischer Entscheid, der weitere Schritte nach sich ziehen wird?

Die strategische Entscheidung war es vor vielen Jahren, in der Schweiz vertreten sein zu wollen. Nun ist es mehr eine Frage der Möglichkeiten, die sich im Rahmen der Verdichtung sinnhaft verwirklichen lassen. Im obigen Sinn der Nähe gibt es aber sicher noch einige Potenziale in der Schweiz für uns, die wir auch verfolgen werden, sofern sich die Möglichkeiten dazu ergeben.

Hornbach bietet ein breites Sortiment für Heimwerker an.

Bild: Remo Nägeli

Die Schweiz ist in Sachen Heimwerken lange nur ein mässiger Markt gewesen, im Gegensatz zu Deutschland. Jetzt der Boom, was hat sich geändert?

Da ich kaum zwei Jahre in der Baumarktbranche operativ tätig bin, gibt es zu dieser Frage bestimmt kompetentere Auskunftgeber als mich. Ich schaue lieber nach den Möglichkeiten von morgen als nach den Veränderungen von gestern.

Wie würden Sie die Schweiz in Sachen Heimwerken im internationalen Vergleich einordnen?

Gar nicht mal so besonders anders, denn Planung und Ablauf sowie Materialbedarf von Do-it-yourself-Projekten sind international bei allen Unterschieden in den Details doch recht vergleichbar. Aber natürlich existiert in der Schweiz anerkanntermassen ein besonderer Qualitätsanspruch, der sich sicher auch auf diesen Bereich auswirkt.

Also wächst die Do-it-yourself auch hierzulande, nicht erst seit der Pandemie?

Ja. Wir sind in der Schweiz seit vielen Jahren erfolgreich mit vergleichsweise sehr hohen Kundenfrequenzen und Flächenumsätzen je Markt. Aber natürlich hat die Pandemie, wie auch in den anderen Hornbach-Ländern, einen besonderen Aufschwung in Sachen Umsatzentwicklung gebracht.

Sind die aktuellen Lieferengpässe ein Problem?

Aktuelle Probleme bei Lieferketten betreffen auch Hornbach.

Bild: Remo Nägeli

Klarerweise wirken sich diese Probleme bei der Warenversorgung aus. Verwerfungen in den logistischen Lieferketten oder wegen Rohstoffmangel sind auch bei uns spürbar. Das Entscheidende ist aber, dass Hornbach im Kundenerleben nicht schlechter aufgestellt ist als der Wettbewerb. Im Idealfall sogar etwas besser. Und das scheint uns aufgrund der guten Bevorratungspolitik speziell in der Pandemie sehr gut gelungen zu sein, da unsere Marktanteile sich überdurchschnittlich entwickelt haben.

Apropos Pandemie, kühlt sich der Boom im Baumarktgeschäft ab und wie wehrt sich Hornbach gegen die Onlinebaumärkte?

Wir sind mit unserer Umsatzentwicklung sehr zufrieden. Wir liegen im ersten Semester sogar leicht oberhalb der Rekordzahlen des letzten Jahres. Kommt dazu, dass wir ja auch ein Onlinebaumarkt sind. Nach unseren Einschätzungen der verfügbaren Marktinformationen haben wir auch in diesem Feld besondere Entwicklungen im Wettbewerbsvergleich erfahren. In einem umkämpften Markt gibt es immer starken Wettbewerb. Und ich bin ohnehin mehr dafür, die eigenen Stärken weiterzuentwickeln, statt zu sehr nach dem Wettbewerb zu schielen. Gerade mit unserer Strategie, die Online und stationäre Märkte verbindet, haben wir Möglichkeiten, die pure Onlineplayer nicht haben. Und das ist auch gut so.

Viele Schweizer Heimwerker gehen nach Vorarlberg zu Hornbach und kaufen dort viel günstiger ein. Führt das nicht zu einer gewissen Kannibalisierung?

Grenzüberschreitende Effekte kann es immer geben, wenn man in benachbarten Ländern aktiv ist. Damit haben wir Erfahrung und damit können wir gut umgehen. Die Pandemie hat aufgrund der Reisebeschränkungen eher dazu beigetragen, die Effekte zu reduzieren. Aber das kann sich auch wieder ändern.

Warum bereitet Ihnen der Einkaufstourismus keine schlaflosen Nächte?

Weil ich der Ansicht bin, dass man die freien Entscheidungen und Verhaltensweisen der Kunden respektieren sollte, statt darüber zu klagen. Im Leben geht es meist darum, im Rahmen der gegebenen Verhältnisse das Beste daraus machen zu wollen. Die Pandemiezeit ist hierfür ein prägnantes Beispiel und ein guter Lehrmeister.

Decathlon hat sich mit einem durchdachten Expansionskonzept über Jahre nun zu einem Player entwickelt, an dem niemand mehr vorbeikommt. Macht Hornbach das ähnlich?

Nun, wir haben natürlich klare Expansionskriterien und werden auch unsere Expansion mit Bedacht dort weiter vorantreiben, wo wir das als sinnvoll erachten.

Sie sind seit knapp zwei Jahren nun der erste CEO an der Hornbachspitze, der nicht zur Familie gehört. Strategie und deren Umsetzung gehört zu ihren Aufgaben. Haben Sie trotzdem freie Hand?

Nur Egomanen wollen absolut freie Hand. Ich bin ein grosser Freund davon, Betroffene zu Beteiligten zu machen, um gemeinsam zum Wohle der Kunden sinnvoll zu agieren. Dazu gehören die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen ebenso wie die Anteilseigner und der Aufsichtsrat. Deshalb verstehe ich meine Aufgabe verbindend, und nicht freihändig losgelöst.

Bei «dm», wo sie lange Jahre Chef waren, hatten die Führungskräfte viel freien Gestaltungsspielraum. Haben Sie das bei Hornbach auch eingeführt?

Ich habe nach wie vor die Überzeugung, dass es gut ist, wenn im Unternehmen für möglichst viele Menschen Initiative und Gestaltungsmöglichkeiten gewünscht und gefördert werden. Und daran arbeite ich seit meinem Amtsantritt gerne und mit Engagement operativ mit.

Hornbach-Konzernchef Erich Harsch überlässt Heimwerken eher seiner Frau. Bild: Adrian Schroeder

Hornbach befreit Do-it-yourself mit dem Slogan «Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist» und einer heimwerkenden Frau aus der Geschlechterfalle. Haben Sie Frauen als weitere Zielgruppe entdeckt?

Frauen waren immer schon wichtige Entscheidungsträger für Projekte rund um Haus und Garten. Viele legen auch gerne selbst Hand an, und das ist gut so!

Was war Ihr persönliches letztes Heimwerkerprojekt?

Ehrlicherweise habe ich mir in den vielen Jahren des Managerlebens wenig Zeit dafür genommen, und meine liebe Frau ist da viel engagierter und begabter als ich. Aber ich war ja auch in meiner dm-Zeit kein Kosmetikspezialist.

Im niederländischen Apeldoorn hat Hornbach Mitte Oktober einen Markt eröffnet. Bild: PD

