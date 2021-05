DISPUT Stadler liegt mit Go-Ahead über Kreuz – an der Russen-Frage scheiden sich die Geister Der Ostschweizer Bahnbauer und die Bahngesellschaft Go-Ahead Bayern bleiben zerstritten. Stadler will aus Sorge um sein Know-how nicht, dass seine Züge von einer Firma gewartet werden, die einem russischen Konkurrenten gehört. Erste Gespräche haben die Fronten weiter verhärtet. Ob Go-Ahead mit den neuen Stadler-Zügen fristgerecht starten kann, steht in den Sternen. Thomas Griesser Kym 07.05.2021, 12.00 Uhr

Einer der Go-Ahead-Triebzüge vor dem Stadler-Werk in Berlin, aufgenommen etwa Mitte 2020. Bild: PD

Im Streit zwischen dem Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler und der Bahngesellschaft Go-Ahead Bayern haben sich die Fronten weiter verhärtet. Gespräche sind vorerst ergebnislos verlaufen. Go-Ahead beharrt darauf, 22 brandneue Stadler-Triebzüge von TMH International warten zu lassen, die dem russischen Eisenbahnbauer Transmashholding (TMH-Gruppe) gehört. Stadler beharrt darauf, damit verletze Go-Ahead einseitig den Werkliefervertrag, denn dieser untersage es Go-Ahead, die Wartung einem direkten Konkurrenten Stadlers zu überlassen.

Stadler fühlt sich laut eigenen Angaben rechtlich auf der sicheren Seite und will unter den gegebenen Umständen die für die Wartung erforderlichen Dokumente nicht an Go-Ahead übergeben. Go-Ahead wiederum zeigt sich fest entschlossen, wie geplant Ende 2021 loszulegen. «Wir werden auf jeden Fall ab Dezember den Betrieb aufnehmen», schreibt das Unternehmen, zum Start «aber wohl ohne Stadler-Fahrzeuge».

Das Serviceteam steht bereit

Go-Ahead hatte die 22 Stadler-Triebzüge des Typs Flirt 3 im Herbst 2018 eigens für die Linie Lindau–München (E-Netz Allgäu) bestellt, die das Unternehmen ab Dezember 2021 bis Dezember 2033 bedienen wird. Das Bestellvolumen beläuft sich laut früheren Angaben Stadlers auf «einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag».

Für die Wartung hatte sich auch Stadler beworben, doch hat Go-Ahead diesen Auftrag an TMH International vergeben. Diese hat bereits ein gut 40-köpfiges Serviceteam auf die Beine gestellt und baut in Langweid nördlich von Augsburg für 40 Millionen Euro eine Werkstätte, die unter der Marke TMH Germany operieren soll.

Stadler äussert Unverständnis

Laut Stadler sind die bestellten Züge bereits vom deutschen Eisenbahnbundesamt zugelassen, und bis Spätsommer 2021 werden laut Stadler-Deutschland-Sprecherin Silja Kollner alle 22 Züge fertig produziert und vorzeitig betriebsbereit sein. Vor diesem Hintergrund sei es für Stadler «unverständlich», das Go-Ahead nun einen Start auf dem E-Netz Allgäu mit anderem Rollmaterial erwäge.

Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg kontert:

«Wir befürchten, dass wir die Stadler-Züge nicht rechtzeitig bekommen.»

Deshalb bereite man sich nun auf eine Alternative vor. Im Zentrum der Überlegungen steht die Anmietung gebrauchten Rollmaterials von einer anderen Gesellschaft.

«Wir sehen das nicht so»

Einigkeit zwischen den beiden Parteien herrscht darüber, dass es in der Bahnbranche und speziell in Deutschland üblich ist, dass auch Drittfirmen Schienenfahrzeuge instand halten. Stadler schränkt aber ein, sofern es sich dabei um reine Wartungsfirmen handle und nicht um Wettbewerber des Herstellers. Karg sagt dazu lediglich: «Wir sehen das nicht so.» Und: «Über Vertragsinhalte mit Geschäftspartnern geben wir keine Stellungnahme ab.»

Stadlers Bedenken drehen sich darum, dass durch die Wartung seiner Züge durch TMH Germany Betriebsgeheimnisse wie technisches Know-how in die Hand der russischen Transmashholding gelangen könnten.

TMH International baut keine Züge, wohl aber der Mutterkonzern

Vertragspartnerin von Go-Ahead ist aber die TMH International mit Sitz in Zug. Ein Blick auf ihre Website zeigt, dass sie sich als «Co-Investorin und Technologiepartnerin für die lokale Eisenbahnindustrie» bezeichnet, also beispielsweise beim Aufbau und der Ausrüstung von Fabriken hilft und «alle Arten von Rollmaterial modernisiert und instand hält». Aktiv ist TMH International bisher in Ägypten, Argentinien, Kasachstan, Kuba, Südafrika und Ungarn.

U-Bahn-Komposition der TMH-Tochter Metrowagonmash für die usbekische Hauptstadt Taschkent. Bild: PD

Eine Herstellerin von Rollmaterial ist TMH International demnach nicht. Wohl aber «eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft der TMH-Gruppe, der viertgrössten Rollmaterialherstellerin der Welt» (laut anderen Quellen die sechstgrösste), die U-Bahnen, Züge, Lokomotiven usw. produziert. Aktuell bemüht sich TMH etwa in Kasachstan um einen Auftrag für den Bau mehrerer hundert Schlafwagen. Einziger Mitbewerber im Rennen: Stadler. Zudem versuchen die Russen verstärkt, auch in Westeuropa Fuss zu fassen.

Gesprächsbereitschaft samt Seitenhieben

Immerhin: Sowohl Stadler als auch Go-Ahead zeigen sich weiterhin gesprächsbereit und äussern die Hoffnung, doch noch eine Einigung zu erreichen. Go-Ahead schreibt jedoch auch, eine Lösung sei «derzeit nicht abzusehen». Und Stadler-Sprecherin Silja Kollner sagt, in die ersten Gespräche habe Go-Ahead «keinen konstruktiven Ansatz» eingebracht.