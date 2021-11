Digitalisierung Auf dem Weg zur digitalen Baustelle: Hilti übernimmt das Start-up Fieldwire Die Hilti-Gruppe übernimmt das US-amerikanische Start-up Fieldwire für rund 300 Millionen Dollar. Fieldwire programmiert eine Software, die die Projektplanung in der Baubranche effizienter gestaltet. Adina Trinca 16.11.2021, 17.30 Uhr

Die Arbeit in der Baubranche soll künftig durch digitale Softwarelösungen einfacher und effizienter werden. Bild: Hilti

Die Liechtensteiner Hilti-Gruppe übernimmt das US-amerikanische Bautechnologieunternehmen Fieldwire für 300 Millionen Dollar. Mit der Technologie des Start-ups will Hilti künftig Projektabläufe in der Baubranche einfacher und effizienter gestalten.

Vernetzung in der Start-up-Szene

Hilti vernetze sich schon seit einigen Jahren systematisch in der Start-up-Szene, sagt Pressesprecherin Nadine Bernhardt. Hilti ist schon seit 2017 an Fieldwire beteiligt. Fieldwire hat 135 Mitarbeitende, welche hauptsächlich am Hauptsitz in San Francisco angestellt sind.

Ihre Softwareplattform für Baustellenmanagement wird heute bereits weltweit in über einer Million Projekte angewendet. Mit der Übernahme wird die Plattform von Fieldwire über die nächsten Jahre in das Hilti-Angebot eingebettet. Sobald dies geschehen ist, sei es gemäss Bernhardt denkbar, dass Fieldwire auch in der Schweiz Fuss fassen wird.

Durch die Übernahme von Fieldwire komme Hilti der Vision einer umfassenden digitalen Produktivitätsplattform einen Schritt näher. Die Arbeitsabläufe auf und rund um die Baustelle sollen dabei effizient vereinheitlicht werden.

Was kann die Softwareplattform?



«Projektmanagementabläufe in der Baubranche sind immer noch sehr traditionell und somit wenig digitalisiert», sagt Bernhardt. Dies soll sich durch Fieldwire nun ändern.

Die Software kann man sich wie eine App vorstellen, die mit allen digitalen Endgeräten verbunden werden kann. Darauf können sämtliche Informationen rund um die Bauplanung und -ausführung festgehalten werden. Beispielsweise ist es möglich, direkt den Projektfortschritt abzuhaken und allfällige Fehler können sofort in der App eingegeben werden.

Die App vereinfacht nicht nur die Kommunikation zwischen einzelnen Teams, sondern auch zwischen Auftraggebenden und Bauunternehmen. Ausserdem können Formulare direkt in der App ausgefüllt werden, was den administrativen Aufwand verringert. Die Plattform spare schliesslich gemäss Fieldwire jedem und jeder Beteiligten rund eine Arbeitsstunde pro Tag.