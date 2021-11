Digitales Automobil Grossauftrag für ZF Friedrichshafen: Intelligente Fahrwerksteuerung für chinesische Autobauer Roll-out für die Software Cubix. Sie steuert im Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Antriebsstrang und optimiert so das Fahrverhalten eines PW, unabhängig davon, ob die Fahrwerksysteme von ZF oder von Drittanbietern stammen. Stefan Borkert 17.11.2021, 13.30 Uhr

Der Fahrwerk-Controller Cubix greift auf Sensor-Informationen des gesamten Fahrzeugs zu und nutzt sie für eine optimierte Steuerung aktiver Systeme. PD

Seit 40 Jahren ist ZF Friedrichshafen auf dem chinesischen Automarkt aktiv. Wie ZF mitteilt, habe man nun auf dem grössten Automobilmarkt der Welt seinen Serienauftrag für zwei grosse chinesische Autobauer erhalten. Welche das sind, wurde nicht genannt. Ab 2023 werden diese serienmässig eine zentrale Software-Komponente zur Fahrwerksteuerung einsetzen. Der Algorithmus von Cubix vernetzt aktive Systeme in Fahrwerk und optimiert so das Fahrverhalten. Damit nehme das softwaredefinierte Fahrzeug immer mehr Gestalt an. ZF habe sich auf diesen Trend längst eingestellt und sein Produktspektrum entsprechend erweitert, heisst es im Communiqué.

Steuerkommandos für besseres Fahren

Mit Cubix habe ZF ein Software-Produkt entwickelt, das Sensorinformationen umfassend zur intelligenten Steuerung des Fahrwerks nutzt. Auf diese Weise entstünden neue leistungsfähige Funktionen, die mehr Komfort und mehr Sicherheit gewährleisteten. Cubix greife als Fahrwerk-Controller auf Sensorinformationen des gesamten Fahrzeugs zu und leite daraus optimale Steuerkommandos für aktive Systeme in Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Antriebsstrang ab. Cubix lasse sich nicht nur dann einsetzen, wenn im Fahrzeug Komponenten von ZF verbaut werden, sondern die Software unterstütze auch Komponenten von Drittanbietern.

Holger Klein, Mitglied des ZF-Vorstands und verantwortlich für die Regionen Asien-Pazifik und Indien, sagt:

Holger Klein, Vorstandsmitglied ZF Friedrichshafen. PD

«Die Markteinführung von Cubix ist für uns ein Meilenstein. Wir werden einmal mehr unserem Anspruch gerecht, Schlüsseltechnologien für die Next Generation Mobility zu entwickeln.»

Dass die Markteinführung in China erfolge, mache ausserdem deutlich, welche Bedeutung dieser Markt für Innovationen und Spitzentechnologie mittlerweile erreicht habe.

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee ist mit mehr als 150'000 Mitarbeitern an rund 270 Standorten in 42 Ländern vertreten. 2020 hat ZF einen Umsatz von 32,6 Milliarden Euro erzielt.