Digitaler Marktplatz am Bodensee: So kommen Firmen der Vierländerregion miteinander ins Geschäft Eine neue Kooperationsplattform in der Vierländerregion soll helfen, dass Lieferketten nicht unterbrochen werden. Stefan Borkert 19.06.2020, 05.00 Uhr

Unternehmen rund um den Bodensee können über eine neue Plattform miteinander ins Geschäft kommen. Bild: Michael Pedrotti/Alamy

Die Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) in Konstanz hat einen digitalen Marktplatz für Unternehmen rund um den See eingerichtet. Auf der neuen Kooperationsplattform können Unternehmen kostenlos Angebote und Gesuche einstellen.

Die Coronakrise hat der Wirtschaft auch in der Bodenseeregion zugesetzt. Eine der grossen Schwierigkeiten ist es, dass die Lieferketten aufrechterhalten und nicht unterbrochen werden. In den Fokus rücken deshalb gerade regionale Unternehmen über die Grenzen hinweg. So gewinnt die Notwendigkeit regionaler Lieferketten gerade in der wieder anlaufenden Wirtschaft an Bedeutung.

Bei Industrie- und Handelskammern sind Kontaktstellen eingerichtet worden, an die sich Unternehmen wenden können, wenn es zu coronabedingten Unterbrechungen der Lieferketten kommt, wenn der internationale Warenverkehr Probleme macht.

Bei der BSM laufen am Bodensee die Fäden zusammen. Dort hat man nun eine Kooperationsplattform für die Wirtschaft der Vierländerregion Bodensee eingerichtet. Sie soll das Bindeglied sein, das Unternehmen Unterstützung bietet. Hier können Unternehmen gezielt nach den von ihnen benötigten Ressourcen suchen oder freie Kapazitäten sowie andere Dienstleistungen anbieten.

Ziel der Plattform ist es, so viele Unternehmen wie möglich zusammenzubringen, damit die regionalen Unternehmen und Wertschöpfungsketten gestärkt und unterstützt werden können. Durch den grenzüberschreitenden Warenverkehr in der Vierländerregion können alle vier Länder zusammenarbeiten und als Vierländerregion Bodensee gemeinsam agieren und sich unterstützen, heisst es bei der BSM.

BSM-Geschäftsführer Thorsten Leupold. pd

Dass der Bodenseeraum von einer derartigen Kooperationsplattform profitiert, liegt für BSM-Geschäftsführer Thorsten Leupold auf der Hand: «Gerade in einer Zeit, in der Lieferketten aus dem Ausland ins Wanken geraten, muss der Zusammenhalt in der regionalen Wirtschaft gestärkt werden.» Nur wenn man zusammenhalte, und zwar auch grenzübergreifend, könne man die Wirtschaft stärken und Unternehmen durch die Krise begleiten und ihnen Hilfestellungen bieten. Leupold fährt fort:

«Mit dieser Plattform bieten wir unseren Unternehmen die Chance, regionale Kooperationen ohne grossen Aufwand zu finden.»

Die Plattform solle dabei unterstützen, schnell und unkompliziert Geschäftskontakte zu knüpfen. Ein weiterer Vorteil für Unternehmen sei die kostenfreie Nutzung. Weiter könnten auch bereits bestehende, teilregionale Kooperationsbörsen in die Plattform integriert werden, um auch für diese eine weitere Auffindbarkeit zu generieren sowie die Teilregionen zu unterstützen. Die Kooperationsplattform werde nicht nur für die aktuelle Situation einen Mehrwert für Region und Wirtschaft generieren, sondern der Austausch und die Regionalität sollen nachhaltig weitergeführt werden, sagt Leupold.

Daraus könnten sogar neue Geschäftsmodelle entstehen. Ebenso biete es für zukünftige Unsicherheiten eine Stabilität für Wirtschaft und Region.

Ein Blick auf die Plattform zeigt, dass schon gut drei Dutzend Einträge vorhanden sind. Die Thematik reicht vom Drohnenflug über Schutzmasken, Beratung bei diversen Themen bis hin zu Projektmanagement und Interim-Management Services, etwa aus Kreuzlingen.

Schliesslich gibt es noch eine Liste mit weiteren Kooperationsbörsen rund um den See.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.b2b.standort-guide-bodensee.com/de/