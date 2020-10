Digitaler, global – und nachhaltiger: So will das Symposium St.Gallen in die Zukunft gehen Corona begünstigt die Neukonzeption des St.Gallen Symposiums. Der physische soll mit digitalem Dialog verbunden werden. Wer nicht auf den Campus der hiesigen Universität kommen kann oder will, kann an internationalen Standorten teilnehmen, zum Beispiel in Schweizer Botschaften rund um die Welt. Thomas Griesser Kym 08.10.2020, 05.00 Uhr

Am St.Gallen Symposium 2018. Die Vorbereitungen für das Jubiläumssymposium im Mai 2021 laufen auf Hochtouren. Was alles möglich sein wird, dürfte auch Corona mitbestimmen. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 3. Mai 2018)

Es wäre das 50. St.Gallen Symposium gewesen, im Mai 2020. Doch wegen Corona wurde der Anlass im März um ein Jahr verschoben, just eine Woche vor dem Lockdown. Die Kommunikationsverantwortliche Melanie Monstein sagt rückblickend:

Schon damals wurde als neuer Termin für das Jubiläumssymposium der 6. und 7. Mai 2021 festgelegt. Dieses Datum hat das organisierende Team aus rund 30 Studierenden des International Students’ Committee (ISC) nun bestätigt. Klar ist auch: Das Symposium wird neu konzipiert, es wird digitaler, kann damit potenziell sogar mehr Teilnehmende erreichen als bisher, und es wird nach­haltiger. Monstein spricht vom «Symposium der Zukunft».

Digitale Formate werden vorangetrieben

Melanie Monstein, Kommunikationsverantwortliche des Symposiums St.Gallen. Bild: PD

So sehen die Eckpunkte aus: St.Gallen und der Campus der hiesigen Universität bleiben der zentrale Standort. Aktuell rechnen die Organisatoren mit 300 bis 1000 physischen Teilnehmenden. Das wären im besten Fall etwa gleich viel wie in den früheren Jahren. Mit der Option, die Zahl der Teilnehmenden am Ort zu senken, bleibt man je nach Entwicklung der Pandemie flexibel. Monstein sagt: «Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden stehen an oberster Stelle.» Das Symposium werde sich an alle behördlichen Vorgaben und die gängigen Hygieneregeln halten.

Wegen des Risikos, die Zahl der physischen Teilnehmenden beschränken zu müssen, will das Symposium digitale Formate vorantreiben. Das wurde etwa mit Livestreams einiger Sessions auf der Website des Symposiums, die jedermann offenstehen, bereits vor ein paar Jahren aufgegleist, doch nun hat Corona diese Entwicklung beschleunigt.

Ans Symposium in Hubs oder Schweizer Botschaften

Konkret soll einerseits der Standort St.Gallen durch zwei neu aufgesetzte Hubs in Nordamerika und Asien ergänzt werden. Dort sollen sich wie in St.Gallen ebenfalls Studenten, Nachwuchs- und Führungskräfte treffen und den generationenübergreifenden Dialog pflegen, und die Anlässe an einem Standort sollen an die jeweils anderen Standorte übertragen werden. Wo genau die beiden Hubs zu stehen kommen, ist noch nicht bestimmt. Klar ist aber, dass sie kleiner sein werden als das Programm in St.Gallen.

Andererseits plant das Symposium Liveübertragungen grösserer Sessions an Schweizer Botschaften weltweit. Dazu werden Teilnehmende eingeladen, sich in eine Botschaft zu begeben, die Session zu verfolgen und dann darüber zu diskutieren. Auch das Public Forum, das in den beiden vergangenen Jahren in Kooperation mit der IHK St.Gallen-Appenzell stattgefunden hat, soll es wieder geben.

Nachhaltiger dank weniger Reisen

Alles in allem kann das Symposium bei idealen Bedingungen und dank der Aussenstellen und digitalen Angebote deutlich mehr Teilnehmende einbinden, als wenn der Anlass ausschliesslich in St.Gallen stattfindet. Allfällige Reiserestriktionen sind ein geringeres Übel, wenn Teilnehmende lokal oder virtuell dabei sein können.

Gleichzeitig wird das Symposium nachhaltiger, wie Monstein sagt, weil Reisen entfallen. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke habe die Organisatoren schon vor ein paar Jahren dazu bewogen, künftig stärker auf die Digitalisierung zu setzen. Das erste «Symposium der Zukunft» soll denn auch unabhängig von Corona als Modell für die künftigen Veranstaltungen dienen, wie Monstein sagt.

So sieht der Plan B aus

Das Swiss Economic Forum in Thun wurde Anfang September durchgeführt – und hatte prompt einen Coronafall zu vermelden. Melanie Monstein sagt dazu:

Das Weltwirtschaftsforum, terminiert für Ende Januar 2021, ist nun auf 18. bis 21. Mai verschoben worden und soll statt in Davos auf dem Bürgenstock hoch über dem Vierwaldstättersee stattfinden. Wie sieht der Plan B des St.Gallen Symposiums aus? Melanie Monstein sagt:

Sollte man indessen auch keine 300 Gäste physisch in St.Gallen empfangen können, «wird das Symposium lediglich mit kleineren digitalen Formaten stattfinden». Monstein betont aber, dass man sehr zuversichtlich sei, dies vermeiden zu können, und:

Dicht gedrängt und ohne Maske: Impression vom Symposium 2017 mit Wissenschafter Lance James. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 5. Mai 2017)

Auf der Suche nach Vertrauen

Als Thema hat sich das 50. Symposium «Trust Matters» auf die Fahnen geschrieben – «Vertrauen ist wichtig». Die Organisatoren schreiben: «Bei politischen und wirtschaftlichen Institutionen sowie im Kontext neuer Technologien, Wissenschaften und Medien wird dringender Handlungsbedarf und Potenzial für die Stärkung des Vertrauens geortet.»

Deshalb gelte es «auf der Suche nach Wegen aus der aktuell globalen Krise Lösungen zu entwickeln, wie Vertrauen wiederhergestellt und aufrechterhalten werden kann».

Illustre Namen haben sich angekündigt

Wird am 50. Symposium erwartet: Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Anthony Anex/Keystone

Das Symposium will dazu einen Beitrag leisten, indem junge Menschen aus aller Welt mit Führungskräften diskutieren. Ein paar hochkarätige Teilnehmende sind bereits bekannt: Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein oder Christophe Deloire, Generalsekretär von «Reporter ohne Grenzen» (RSF).

Zum Jubiläumssymposium eingeladen sind auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, ISC-Mitgründer Wolfgang Schürer oder Nestlé-Chef Mark Schneider.