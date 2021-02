Digitale Währung Liechtensteiner Unternehmen hat mit dem World eine digitale Währung lanciert – Inhaber Edmund Falkenhahn sagt: «Gold ist seit jeher ein sicherer Wert» Das MTS Money Transfer System der Vaduzer Edmund Falkenhahn AG stellt die digitale Währung World auf Basis von Gold zur Verfügung. Interview: Stefan Borkert 24.02.2021, 05.00 Uhr

Der Sitz der Edmund Falkenhahn AG in Vaduz. Bild: PD

Bitcoin ist mit einer verrückten Kursrally täglich in den Schlagzeilen. Kryptowährungen werden in Finanzkreisen teils positiv, teils kritisch betrachtet. Doch es gibt weit mehr digitale Währungen und Angebote auf dem Markt. Zum Beispiel die Währung World der Bezahlplattform MTS Money Transfer System der Edmund Falkenhahn AG in Liechtenstein. Hier ist es tatsächlich Gold, das glänzt.

Warum haben Sie mit World eine eigene digitale Währung erfunden?

Edmund Falkenhahn: Eine Währung mit Hinterlegung in Form von Werten oder Leistungen ist beständig. Die Bemessungsgrundlage in Leistung kann variieren, die Bemessungsgrundlage in einem physisch handelbaren Wert ist stets gegeben. Aus diesem Grund ist die Idee einer vollen Hinterlegung in eine Unze 999,9 Gold zu einem World entstanden.

Statt virtuell ist also echtes Gold im Hintergrund vorhanden?

Ja. Die Sicherung mit physischem Gold und die gleichzeitige digitale Nutzung ist eine perfekte Kombination. Die Bezahlplattform MTS Money Transfer System stellt damit eine Alternative zum bestehenden Bankensystem dar.

Was macht die Koppelung an Gold eigentlich so interessant?

Gold ist seit jeher ein sicherer Wert und seit Jahrtausenden ein beliebtes Zahlungsmittel. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bietet Gold eine Werterhaltung. Durch die Bindung der Währung World an Gold (ein World entspricht einer Unze Feingold 999,9) besteht eine Unabhängigkeit zu den Fiat-Währungen wie CHF oder EUR. Zudem beruht Gold auf einem beschränkten Vorkommen in der Natur und wird daher immer einen Wert aufweisen.

Sie haben aber kein echtes Gold in Barrenform als Gegenstück etwa in einem Vaduzer Fort Knox gelagert, oder?

Inhaber Edmund Falkenhahn PD

Das physische Gold ist jederzeit vorhanden und bei einer Verwahrstelle mit höchster Sicherheitsstufe in Liechtenstein, der Schweiz oder einem Land im EWR-Raum hinterlegt. Der Lizenznehmer wählt die Verwahrstelle eigenständig.

Bitcoin ist in aller Munde und geht durch die Decke. Wie wirkt sich das auf World aus?

Da es sich um zwei völlig verschiedene Systeme handelt, kann jeder Nutzer selber entscheiden, auf welches System er setzt. Die mächtigen Kursschwankungen des Bitcoins bis hin zum Totalverlust haben somit keine Auswirkungen auf den souveränen World.

Was ist der Unterschied von World zu Bitcoin und anderen digitalen Währungen?

Kryptowährungen funktionieren nach einem anderen Schema und laufen über die Blockchain, der World ist messbar und richtet sich nach dem aktuellen Goldpreis der LBMA, der London Bullion Market Association. Bitcoin ist, wie gesagt, somit keine Konkurrenz.

Welche Kunden sind die Zielgruppe von MTS?

Es können sowohl Privatpersonen als auch juristische Personen wie zum Beispiel eine GmbH als tätige Unternehmen Nutzer, Lizenznehmer von MTS Money Transfer System werden. Jeder Bürger hat ein tägliches Bedürfnis nach Flexibilität und Beständigkeit.

Ganz pragmatisch: Wie gehe ich vor, wenn ich mit digitalem Gold handeln oder bezahlen will?

Zuerst erfolgt eine Registration über www.world-mts.com. Danach findet eine Online-Verifizierung mit einem Mitarbeiter per Video statt. Nach einer erfolgreichen Complianceprüfung erhält der Nutzer einen Zugang zum Portal der Bezahlplattform, in welchem er Transaktionen ausführen kann.

Wie ist World in zehn Jahren positioniert?

Der World wird in zehn Jahren eine bekannte Marke sein. Je mehr Nutzer im System sind, desto attraktiver wird die Plattform. Die Nutzer sind überzeugt, dass sie mit dem World und MTS Money Transfer System eine gute Wahl getroffen haben und langfristig ihre Eigenverantwortlichkeit stärken und schützen können.