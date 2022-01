St.Galler Start-up Kaspar& legt Wechselgeld an

DIGITALE BANK St.Galler Fintech-Start-up ermöglicht Sparen mit digitalem Münz: «Kleinvieh macht auch Mist» Bezahlt man mit der Karte des Start-ups Kaspar&, legt man das Wechselgeld gleich an. Bis jetzt lief die App erst als Testbetrieb für einige hundert Kunden, demnächst macht das St.Galler Fintech Ernst mit «Anlegen für Jedermann». Kaspar Enz Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Karte rundet auf den nächsten Franken auf - und legt das Wechselgeld gleich an. Bild: PD

Mit einem Klick auf dem Handy an der Börse mitmischen und das grosse Geld verdienen: Mit diesem Versprechen buhlen etliche Apps um neue Kunden. Doch Jan-Philip Schade ist da skeptisch. «Man wird dabei animiert, möglichst viel zu handeln», sagt er. So zahle man nicht nur versteckte Gebühren. Es führe auch nicht unbedingt zu guten Anlageentscheiden.

Dabei glaubt Schade selbst, dass möglichst alle Leute an der Börse mitmachen sollen. «Gerade jetzt, wo die Inflation hoch ist, und die Zinsen weiterhin tief bleiben, ist Anlegen die einzige Möglichkeit, um sein Vermögen zu behalten oder auf etwas zu sparen», sagt er. Das soll mit der App Kaspar& möglich sein.

«Bei uns kann man schon mit einem Franken anlegen. Mindesteinlagen gibt es nicht.»

Schade hat das Unternehmen im Sommer 2020 mit drei Partnern in St.Gallen gegründet. Alle vier haben zuvor fürPensionskassen und Banken Anlagelösungen entworfen und verwaltet. «Dieser Erfahrung wollen wir der breiten Masse zugänglich machen», sagt Schade.

Zahlen und Anlegen

Dabei geht es nicht nur ums Anlegen. Wer bei Kaspar& ein Konto eröffnet, hat nicht nur ein echtes Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg. Die Kunden erhalten eine Zahlungskarte, mit der man weltweit gebührenfrei bezahlen kann. In der App können die Kunden dann entscheiden, wie viel Geld sie anlegen wollen und nach welchen Kriterien: Soll eher auf Sicherheit geachtet werden oder auf Risiko, will man bestimmte Themen oder Branchen besonders berücksichtigen?

Solche Fragen klärt man sonst mit einem Vermögensverwalter. «Wir haben den Prozess dahinter vollständig digitalisiert», sagt Schade. Damit spart Kaspar& Personal und die Kunden zahlen tiefe Gebühren. Dafür können sie nicht in einzelne Aktien anlegen. «Wir wählen eine Reihe von Index-Fonds aus, die zu den Kriterien der Kunden passen. Die App ordnet dann das angelegte Geld diesen zu.»

Das Gründungsteam von links nach rechts: Lukas Plachel, Jan-Philip Schade, Lauro Böni und Sebastian Büchler. Bild: PD

Und zwar - sofern man will - nach jedem Einkauf mit der Bezahlkarte. Hier rundet die App den abgebuchten Betrag auf den nächsten Franken auf, das «Wechselgeld» kommt aufs Anlagekonto. Das sind zwar bei jedem Einkauf nur ein paar Rappen. «Aber Kleinvieh macht auch Mist», sagt Schade.

Für Start-up-Preis nominiert

Etwas Aufmerksamkeit bekam das Ostschweizer Fintech-Start-up bereits letztes Jahr, als sie zu den Finalisten des «Startfeld Diamant» gehörten, des Jungunternehmerpreises der St.Galler Kantonalbank. Mit der Stiftung Startfeld und weiteren Schweizer Business Angels konnte das Unternehmen bereits Investoren gewinnen. Und kürzlich erhielt Kaspar& auch eine Vermögensverwaltungs-Lizenz der Finma.

«Wir sind das erste Fintech mit einer solchen Lizenz.»

Doch bis jetzt hatte Kaspar& erst einige hundert Testkunden. «Wir standen eng mit ihnen in Kontakt. Sie haben uns Feedback gegeben, und dank ihnen konnten wir Fehler ausmerzen und die App noch Benutzerfreundlicher gestalten.» In einigen Wochen gilt es dann ernst. Kaspar& soll für alle zugänglich werden. «Bis Ende Jahr rechnen wir mit einigen Tausend Kunden», sagt Schade. Für die zweite Jahreshälfte ist eine weitere Finanzierungsrunde geplant, um das weitere Wachstum zu ermöglichen - und neue Funktionen für die App. Schade sieht gerade im Vorsorgebereich oder bei gewissen Versicherungsdienstleistungen Chancen. «Denkbar sind viele Dienstleistungen im Finanzbereich, bei denen persönliche Beratung nicht unbedingt nötig ist.»

Unternehmen will in der Ostschweiz bleiben

Heute arbeiten zehn Leute für Kaspar&, in den Räumen des Innovationszentrums Startfeld in St.Gallen. «Wenn wir viele Kunden gewinnen, wachsen wir mit», sagt Schade. Doch auch dann wolle das Unternehmen in der Ostschweiz bleiben. «Wir haben uns an der HSG kennen gelernt, und drei von vier kommen aus der Region.» Auch wenn das Unternehmen ein Büro in Zürich eröffnet, wolle man deshalb hier bleiben. «Es ist uns bis jetzt auch nicht schwer gefallen, Leute zu finden, die hier arbeiten wollen.»

Zahlen, Anlegen, sparen Seinen Namen lieh Kaspar& von einem der Gründer der ältesten Schweizer Privatbank. Doch Jan-Philipp Schade, Lukas Plachel, Lauro Böni und Sebastian Büchler wollen ihre Erfahrungen im Anlagebereich einer breiten Masse verfügbar machen - mit Hilfe der Digitalisierung. Kaspar& ist im St.Galler Innovationszentrum Startfeld zu Hause und gehörte 2021 zu den Finalisten für den Startfeld Diamant. In ersten Finanzierungsrunden sammelte das Start-up 1.6 Millionen Franken. Im Verwaltungsrat sitzt auch Twint-Mitgründer Thierry Kneissler. (ken)

