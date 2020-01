«Die Unternehmer sind Macher» - Andrea Fanzun hat Einblick in so manchen Ostschweizer Topbetrieb

Der Unternehmerpreis Prix SVC Ostschweiz wird seit 2004 alle zwei Jahre vom Swiss Venture Club (SVC) vergeben. Für die diesjährige Austragung sind nominiert: die Industriefirmen Evatec in Trübbach, Heule Werkzeug in Balgach und Zünd Systemtechnik in Altstätten, die Frauenfelder Sonnenschutzfirma Glatz sowie die Bündner Unternehmen Davaz Holding (Weinhandel) und Integra Biosciences Group. Wir stellen die sechs Nominierten in loser Folge vor. Der Preis wird am 5. März vergeben. (T. G.)