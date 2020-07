Reisebüro Mittelthurgau schickt die umweltfreundliche «Kaiserin» auf die Reise – Twerenbold setzt auf Nachhaltigkeit Das neue Flussschiff des Reisebüros Mittelthurgau ist mit innovativer Technologie für saubere Luft ausgestattet. Stefan Borkert 30.07.2020, 05.00 Uhr

Die «Excellence Empress» legt ab, um künftig vor allem auf der Donau Passagiere zu befördern. Bild: PD

Das Jubiläumsjahr 2020 der Twerenbold-Gruppe hätte ein Fest werden sollen. Seit 125 Jahren gibt es das Reiseunternehmen, zu dem auch das Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden gehört. Und obwohl das Coronavirus die Reisebranche mehr als durchschüttelt, bleibt Twerenbold-Verwaltungsratspräsident Karim Twerenbold optimistisch. In Interviews betont er, dass das Familienunternehmen auch diese Krise überstehen werde.

Im Gegensatz zu den grossen Reiseveranstaltern sei Twerenbold verhältnismässig wenig vom Fernreisegeschäft abhängig, äussert er etwa gegenüber der «Aargauer Zeitung». «Unser Hauptgeschäft liegt in Europa bei Bus- und Schiffsreisen. Und dieser Bereich dürfte sich zügiger erholen.» Man spüre, dass Kunden grundsätzlich bereit seien, für das nächste Jahr zu buchen. Es kämen aber auch Buchungen für dieses Jahr rein. «Das stimmt uns optimistisch.» Bleibe noch abzuwarten, wie gross der wirtschaftliche Schaden der Krise insgesamt sei.

Letztlich sei ein Schiff ähnlich wie ein Hotel. Aber der Kunde wolle ja nicht auf eine Spitalreise. Man habe deshalb ein Konzept für die Schiffe erarbeitet, das einen höchsten Grad an Sicherheit biete, während dies den Kunden minimal auffalle. So werde unter anderem mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der Reisenden gemessen, wenn sie aufs Schiff kommen, um nur ein Beispiel zu nennen. An der Strategie, die den Focus auch auf Umweltverträglichkeit richtet, hält er jedenfalls fest.

Karim Twerenbold: «Umweltthemen haben an Beachtung gewonnen. Corona wird diese

Tendenzen noch verstärken.»

Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident von Twerenbold Reisen vor einem Bus mit Spezialbeschriftung zum 125-Jahre Jubiläum. Severin Bigler / AGR

Ein Baustein dieser Strategie ist die «Excellence Empress», das neue Flussschiff des Reisebüros Mittelthurgau. Bei dem Schiff ist der Name praktisch Programm. Entsprechend ihrem Namen «Empress» ist das Schiff «Kaiserin» in Sachen Umweltfreundlichkeit.

Schadstoffausstoss um bis 90 Prozent reduziert

Anfang Juli ist es in Betrieb genommen worden und soll auf der Donau kreuzen. Sie ist weltweit das erste Passagierflussschiff mit dem Abgasreinigungssystem Clean Air Technology (CAT). Der Schadstoffausstoss werde um 75 Prozent beim Stickoxid und um mehr als 90 Prozent beim Feinstaub reduziert, erklärte der Chef des Reisebüros Mittelthurgau, Stephan Frei, am Stapellauf letzten Dezember in Serbien. Karim Twerenbold ergänzte, man prüfe, welche anderen Excellence-Schiffe mit dem neuen Abgasreinigungssystem nachrüstbar seien. «Es liegt in unserem ureigenen Interesse, in wirksame Nachhaltigkeitsmassnahmen zu investieren, um unsere Reiseprodukte zukunftsfähig weiterzuentwickeln.»

Die «Excellence Empress» fährt unter Schweizer Flagge. Sie bietet in 89 Kabinen Platz für 178 Passagiere, ist 135 Meter lang und fast 12 Meter breit.