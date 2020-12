Mostereien «Die Tanks sind voll», «Wir haben zu viel Ware»: Möhl und Ramseier steht der Schweizer Obstsaft bis zum Hals Eine ertragreiche Mostobsternte von guter Qualität und randvolle Safttanks – diese Bilanz ziehen die zwei mit Abstand grössten Schweizer Mostereien Ramseier und Möhl. Beide setzen alle Hebel in Bewegung, um Obstsäfte den Konsumenten näherbringen. Thomas Griesser Kym 03.12.2020, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Möhl von der Arboner Mosterei Möhl am Werk. Bild: Donato Caspari

«Die Tanks sind voll. Die diesjährige Erntemenge übersteigt den Bedarf.»

Das sagt Christoph Richli, Geschäftsführer der Ramseier Suisse AG im luzernischen Sursee, über die Mostobsternte 2020. Und Ernst Möhl, Seniorchef der Arboner Mosterei Möhl, sagt:

«Auch wir haben zu viel Ware.»

Ramseier-Geschäftsführer Christoph Richli. Bild: Monique Felber

In Zahlen sieht das so aus: Ramseier und Möhl verarbeiten annähernd 90 Prozent des Schweizer Mostobstes. Ramseier hat dieses Jahr 49'776 Tonnen Äpfel und Birnen zu Saft gepresst, davon drei Viertel in seinem Thurgauer Betrieb in Oberaach. Ernst Möhl nennt auf Anfrage rund 37'000 Tonnen. Das sind bei Möhl rund 70 Prozent mehr als im Vorjahr und im Falle Ramseiers rund drei Viertel mehr. Christoph Richli sagt:

«Die Mostobst-Erntemengen sind deutlich höher ausgefallen als vor der Ernte erwartet.»

Ernst Möhl weiss auch warum: Wegen des feuchten Wetters hatte es mehr Wasser als im Vorjahr. Resultat:

«Die Früchte sind stärker gewachsen und grösser geworden als erwartet.»

Möhl rechnet vor: Ein Millimeter mehr Durchmesser eines Apfels bedeutet vier Prozent mehr Gewicht. Was die Verarbeiter freut: Das Obst ist dank der Witterungsverhältnisse von «guter Qualität», wie Richli sagt. Die Ernte teilt sich jeweils in rund 90 Prozent Äpfel und 10 Prozent Birnen.

Mostobst in Hülle und Fülle: Anlieferung bei der Mosterei Möhl. Bild: Urs Bucher

Nachwehen der Rekordernte 2018

Die Safttanks sind aber nicht nur wegen des diesjährigen, über Erwarten hohen Ernte randvoll. Ebenso spielt mit, dass die Lager schon vor der 2020er-Ernte gut gefüllt waren. Dies wegen Restbeständen aus dem Rekordjahr 2018, als die gesamte Schweizer Mostobsternte 157'000 Tonnen betrug – viermal mehr als 2017, dreimal mehr als 2019 und geschätzt rund 60'000 Tonnen mehr als 2020.

Ernst Möhl, Seniorchef der Mosterei Möhl AG. Bild: Donato Caspari

Hinzu kommen die Folgen von Corona. So sind die wichtigen Absatzkanäle Gastronomie und Veranstaltungen teilweise weggefallen, wie Ramseier schreibt. Ernst Möhl sieht das genauso:

«Wir liefern viel in Restaurants.»

Doch während des Lockdowns im Frühling waren diese zu, und jetzt sei der Besuch der Beizen wieder zurückgegangen, zumal der Bundesrat empfehle, Kontakte tunlichst zu vermeiden und zu Hause zu bleiben, sagt Ernst Möhl. Momentan hat es so viel Saft, dass Christoph Richli sagt:

«Wir mussten zusätzliche Tankkapazitäten erschliessen.»

Derweil zeigt sich Ernst Möhl froh, dass seine Mosterei 2019 das Lager erweitert hat. «So können wir alles bei uns im Haus unterbringen.»

Sommer- und Herbstferien sind recht gut gelaufen

Nach der Kurzarbeit im Frühling wird bei Möhl auch jetzt wieder teilweise kurz gearbeitet, denn:

«Wir füllen weniger ab, überall hat es weniger Arbeit.»

Gleichzeitig zeigt sich aber Ernst Möhl zuversichtlich. Von Juli bis September sei das Geschäft gut gelaufen, weil viele Schweizer ihre Sommer- und Herbstferien im eigenen Land statt im Ausland verbracht haben. Ernst Möhl sagt:

«So sind einige Konsumenten auf Reisen erstmals auf den Geschmack unserer Säfte gekommen.»

Diese Leute gelte es nun bei der Stange zu halten. Und Ernst Möhl hofft auf eine gute Wintersaison:

«Es gibt ja nicht nur Skifahrer, sondern auch Langläufer, Schlittler und Winterwanderer.»

Blick in die vollen Ramseier-Lager in Sursee mit Edelstahltanks mit Mostkonzentrat. Bild: Pius Amrein

Ernst Möhl lässt sich nicht unterkriegen

Um Rückgänge bei den 100-Prozent-Obstsäften zu kompensieren, setzen beide Mostereien auf Innovationen. Ramseier nennt etwa neue Produkte mit Obstsaftanteil wie Huus-Tee oder Schorle-Varietäten, Ernst Möhl stellt beispielsweise Innovationen beim Apfelwein in den Vordergrund. Und: Auch 2021 werde man von Möhl etwas hören betreffend Neuheiten.

Um die Bekanntheit zu erhöhen, hat Ramseier ausserdem im Sommer 2020 seine «Erlebniswelt» in Sursee eröffnet. Möhl ist da schon weiter: Das MoMö-Museum in Arbon ist bereits im Oktober 2018 aufgegangen. Im Jahr darauf zählte es 30'000 Besucher, und 2020 lief es im Sommer und Herbst ebenfalls gut, wie Ernst Möhl sagt.

Was den Patron hingegen schmerzt, ist, dass gegenwärtig keine Gruppenführungen durch die Mosterei möglich sind. Alles in allem aber sagt Ernst Möhl:

«Wir sind guter Dinge.»

Und er hofft auf eine kleinere Ernte 2021.