«Die Schweizer Wirtschaft wird auch wieder Stellen schaffen» - Vontobel-Chef Zeno Staub demonstriert bei seinem Besuch in St.Gallen Zuversicht und ist erstmals seit einem halben Jahr frei von Jetlag Vor zwei Jahren hat das Bankhaus Vontobel der Raiffeisen-Gruppe die Privatbank Notenstein La Roche abgekauft. Dieser Tage weilte Vontobel-Chef Zeno Staub am ehemaligen Notenstein-Hauptsitz in St.Gallen. Für den Rheintaler war es eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner Karriere. Er spricht über Kunden, die sich lieber am Telefon als per Video beraten lassen, die Coronakrise und den ausbaufähigen Frauenanteil in der Bank. Thomas Griesser Kym 23.06.2020, 05.00 Uhr

«Es hat keinen Exodus gegeben»: Vontobel-Chef Zeno Staub über die Übernahme der Privatbank Notenstein La Roche vor zwei Jahren und die Zeit im Anschluss. Bilder: Michel Canonica (St.Gallen, 11. Juni 2020)

Im Bankgebäude am Bohl, in einem Eckzimmer unter dem Dach, hatte sich Zeno Staub in den frühen 1990er-Jahren seine ersten Sporen abverdient, als «studentischer Mitarbeiter» der damaligen Wegelin & Co. Privatbankiers, eingestellt vom geschäftsführenden Teilhaber Konrad Hummler. «Von ihm habe ich sehr viel gelernt», sagt Staub. Heute dient das Büro als Nebenraum. Zum Interview bittet Staub ins Sitzungszimmer im ersten Stock, unter den Augen des in Öl verewigten Bankgründers Caspar Zyli und dessen Frau.

Seit Mitte 2018 gehört Notenstein La Roche zu Vontobel. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung Ihres Zukaufs?

Zeno Staub: Sehr glücklich. Der Kauf war eine riesige Chance für Vontobel, eine gesamtschweizerische Marke zu werden, und diese Gelegenheit haben wir am Schopf gepackt. Seither stehen wir in allen Regionen der Schweiz für Vermögensberatung und Vermögensverwaltung.

Vontobel hat damals 210 Notenstein-Mitarbeitende übernommen, davon 90 Kundenberater. Wie ist die Integration verlaufen?

Wir verstehen uns als eine einzige Firma. Wir haben Teams und Organisationseinheiten bewusst gemischt und erheblich in die Zusammengehörigkeit investiert.

So wollen wir Stammeskulturen verhindern.

Zeno Staub auf dem Weg nach oben zu seinem früheren Arbeitsplatz im Bankgebäude am Bohl.

Inwieweit sind Notenstein-Mitarbeitende abgesprungen?

Jedes Unternehmen verliert ab und zu Mitarbeitende. Es hat aber keinen Exodus gegeben. Für den Standort St.Gallen kann ich sagen, dass es seit der Übernahme eine Pensionierung gegeben hat. Alle anderen arbeiten nach wie vor bei Vontobel, und wir haben hier auch neue Kundenberater gefunden. Ziel ist es, an allen Standorten eine kritische Teamgrösse für unsere Kunden aufzubauen, damit immer ein Ansprechpartner da ist. Aber es ist nicht einfach, gute Leute zu finden, die auch zu uns passen.

Wie hat sich seit der Übernahme Vontobels Geschäft in der Ostschweiz entwickelt?

Wir wachsen in dieser Region und verwalten mittlerweile Vermögen in Höhe eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags. Das ist ein substanzielles Geschäft. Wir haben hier auch ein starkes interdisziplinäres Team am Ort, zumal unser Asset Management für institutionelle Kunden, das wir hier seit der Übernahme der Raiffeisen-Tochter Vescore im Jahr 2016 haben, mit dem ehemaligen Notenstein-Geschäft unter einem Dach zusammenarbeitet.

Vor zwei Jahren hat Ihr Wealth-Management-Leiter Georg Schubiger die Ostschweiz als «sehr attraktiv» und «sehr interessanten Wirtschaftsraum» bezeichnet. Einverstanden?

Absolut. Im Frühling war ich am Rheintaler Wirtschaftsforum.

In der Schule hatten wir gelacht über die Aufkleber an den Autos «Ohne Rheintal keine Schweiz».

Doch es ist immer wieder faszinierend zu sehen und zu hören, welche unternehmerischen industriellen Leistungen hier erbracht werden. Das Rheintal und die ganze Region profitieren von ihrer Grenznähe. Viele Ostschweizer Firmen haben weltmarktführende Positionen in Nischen. Und wir haben mit der Universität St.Gallen eine super Ausbildungsstätte.

Sie haben an der Kantonsschule Heerbrugg maturiert und an der HSG doktoriert, wohnen aber seit geraumer Zeit in Zürich. Wie sind Ihre Bindungen zur Ostschweiz heute noch?

In erster Linie familiär. Meine Eltern leben nach wir vor im Rheintal. Ansonsten bin ich viel im Ausland unterwegs, woher 60 Prozent unserer Kunden stammen. Seit der Notenstein-Übernahme komme ich aber auch mehr als früher in der Schweiz herum.

Heute dient Zeno Staubs früheres Büro als Lager- und Kopierraum.

Gilt nach wie vor die Faustregel, wonach Vontobel-Kunde werden kann, wer mindestens eine Dreiviertelmillion Franken Vermögen mitbringt oder beträchtliches Entwicklungspotenzial hat?

Die zentrale Frage lautet: Sind beide Seiten davon überzeugt, dass wir das Bedürfnis des Kunden im Anlagegeschäft lösen können? Wenn ja, muss das Vermögen schon eine gewisse Grösse haben, damit der Preis, den wir für unsere Qualität in der aktiven Verwaltung verlangen, für den Kunden Sinn ergibt. Die Erfahrung zeigt, dass der Anlagebetrag mindestens sechsstellig sein sollte. Wir haben aber auch digitale Angebote, die sich für kleinere Vermögen ab 10000 Franken eignen.

Vontobel hat in jüngerer Zeit beispielsweise die Vermögensverwaltungsteams in Basel oder Chur ausgebaut. Stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum?

Wir sind in den vergangenen Jahren immer organisch stark gewachsen, mit 4 bis 6 Prozent Nettoneugeld pro Jahr. Das führt schrittweise auch zur Rekrutierung neuer Mitarbeitender. Angesichts der tiefen Zinsen, Verschärfungen der Regulierung und des technologischen Fortschritts wird die Konsolidierung im Schweizer Bankenmarkt weitergehen. Wir sind davon überzeugt, zu den Gewinnern zu gehören und weitere Marktanteile erarbeiten zu können.

Die Weltwirtschaft schlittert wegen Corona in eine Rezession, doch die Börsen scheinen unbeeindruckt. Wie erklären Sie das?

Es gibt Erklärungsversuche. Erstens haben wir eine Gesundheitskrise, die kurzfristig zu einem beispiellosen Einschnitt in die Weltwirtschaft führt. Gleichzeitig sehen wir aber beispiellose staatliche Mittel zur Vermeidung einer Finanzkrise. Diese Bereitstellung immenser Steuergelder plus die Schützenhilfe der Notenbanken lassen die Märkte davon ausgehen, dass keine strukturelle Finanzkrise entsteht. Zweitens schauen die Märkte durch kurzfristige Probleme hindurch.

Wenn an sich gesunde Unternehmen mehrere Monate oder ein Jahr Umsatzausfälle haben und nichts verdienen, bringt sie das nicht um, und sie sind nur geringfügig weniger wert.

Drittens bilden die Börsen nicht mehr die breite Gesamtwirtschaft ab. In den USA stehen die zehn grössten Firmen für 44 Prozent der gesamten Börsenkapitalisierung. Das sind vor allem Techkonzerne wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon oder Facebook. Im Schweizer Leitindex wiederum dominieren mit Nestlé, Novartis und Roche Food und Pharma.

Die Börse sagt also nur bedingt aus, wie es der Gesamtwirtschaft geht: Ist demnach je nach Verlauf der Coronakrise mit einer Konkurs- und Entlassungswelle zu rechnen?

Viel hängt davon ab, wie sich die grossen Absatzmärkte der Schweiz entwickeln, etwa Deutschland oder die USA. Gänzlich ohne Anpassungen wird es nicht gehen. Generell bin ich aber immer positiv gestimmt für die Schweiz, dank ihrer hervorragenden Wettbewerbsvorteile wie liberaler Arbeitsmarkt, erstklassiges Bildungswesen, politische Rahmenbedingungen.

«Privatkunden bevorzugen das Telefon»: Zeno Staub über Kundenberatung während Corona.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftspolitischen Massnahmen im Kampf gegen die Coronafolgen?

Sehr gut, auch im Quervergleich mit anderen Ländern. Die Hilfen kommen schnell, und sie kommen an. Zudem greifen wir auf bewährte Instrumente wie die Kurzarbeit zurück. Der Staat hat massiv und entschlossen gehandelt, und, davon bin ich überzeugt, er wird sich nach ausgestandener Krise auch wieder zurückziehen.

Und die Schweizer Wirtschaft wird auch wieder Stellen schaffen.

Inwieweit haben Ihre Kunden in der Krise ein höheres Beratungsbedürfnis?

Es hat zugenommen. Unsere Aufgabe ist es, ganz gut zuzuhören und möglichst gut zu verstehen, was der Zweck des Vermögens des Kunden ist. Sicherheit? Altersvorsorge? Handlungsfreiheit? Aufgeschobener Konsum? Sicherung des Firmenkapitals? Oder will er es dereinst vererben? Dann gilt es unter Einbezug des Anlagehorizonts sowie der objektiven und der persönlich-emotionalen Risikofähigkeit die passende Strategie zu ermitteln.

Corona hat den physischen Kundenkontakt erschwert. Was hat geändert?

Unsere Kundenzimmer waren urplötzlich leer, und wir mussten auf einen Schlag auf digitale Beratung umstellen. Institutionelle Kunden haben wir vor allem mit Videocalls betreut, während Privatkunden das Telefon bevorzugen. Aber wir haben auch digitale Formen aufgebaut für die Beratung, die sehr gut aufgenommen worden sind.

Schlägt das Pendel mit den Lockerungen wieder zurück?

Ja. Natürlich wird die digitale Beratung an Bedeutung gewinnen. Aber der physische Kontakt zwischen Kunde und Berater ist unabdingbar. Nur so gelingt es, Vertrauen aufzubauen und aufrecht zu erhalten.

Sie selber sind gewiss auch viel weniger gereist als üblich.

Ich verspüre seit einem halben Jahr erstmals seit 20 Jahren keinen Jetlag. Um Neukunden kennenzulernen, ist meine Reisezeit normalerweise sehr hoch. Sie wird auch wieder steigen, wenn auch wahrscheinlich auf ein etwas geringeres Niveau.

Generell denke ich, dass die Menschen in Zukunft nicht mehr so viel Zeit auf Flughäfen verbringen wollen.

Weiss, dass Vontobel beim Frauenanteil in der Bank noch Nachholbedarf hat: CEO Zeno Staub.

Sie sind Jahrgang 1969, seit 2001 bei Vontobel und seit neun Jahren CEO. Lust auf Neues?

Nein. Ich bin bei Vontobel sehr glücklich, und an den allermeisten Tagen mache ich meine Arbeit sehr gerne.

Könnte zu gegebener Zeit ein Wechsel in den Verwaltungsrat eine Option sein?

Damit beschäftige ich mich nicht. Mir gefällt die unternehmerische Rolle des CEO. Es ist eine herausfordernde Zeit, unsere Teams und ich können viel gestalten, nun da sich das Kundenverhalten, die Technologie und Anlagewahrheiten verschieben.

Im neunköpfigen Vontobel-Verwaltungsrat sitzen drei Frauen, in der sechsköpfigen Geschäftsleitung lauter Männer. Wie halten Sie es mit der Frauenförderung?

Es ist erwiesen, dass gemischte Teams bessere Leistungen erbringen. Und bei der Diversität ist das Geschlecht ein Kriterium. Andere Kriterien sind das Alter oder der kulturelle Hintergrund.

Aber wir wissen selber, das wir noch mehr tun müssen und können.

Einiges ist schon erreicht. In den Direktionsrängen haben wir in den vergangenen vier Jahren die Zahl der Frauen um 60 Prozent erhöht.

Das ergibt einen Frauenanteil von nunmehr 18 Prozent. Da besteht noch viel Luft nach oben.

Zweifellos.