Die Rezession kommt bestimmt Für SGKB-Investment-Chef Thomas Stucki ist eine Rezession unausweichlich. Es bestehen aber Chancen auf eine schnelle Erholung. Kaspar Enz 25.03.2020, 15.42 Uhr

Die Börsen sind noch auf der Suche nach Stabilität. (Bild: EPA)

«Die Rezession ist vorprogrammiert.» Da ist sich Thomas Stucki, Chief Investment Officer der St.Galler Kantonalbank, ziemlich sicher. Die Frage sei eher, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erhole, wie er an einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern sagte. Wichtig sei dabei, dass die Arbeitslosigkeit nicht zu hoch steige und dass die Unternehmen in der Lage sind, den Lockdown zu überbrücken. Dabei seien sie auch auf Hilfe der Staaten angewiesen, sagte Stucki. Die Massnahmen, die in der Schweiz beschlossen wurden, seien richtig.