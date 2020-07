Interview Bodensee-Airport Friedrichshafen landet in den roten Zahlen – Flughafen-CEO Wehr ist überzeugt: "Die Region braucht den Airport» Am Flughafen Friedrichshafen sollen die Lichter trotz Verlust und Umsatzeinbruch nicht ausgehen. Arbeitsplätze sind nicht in Gefahr. Interview: Stefan Borkert 02.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letztes Jahr groundet die Germania, dieses Jahr Coronakrise: Der Flughafen Friedrichshafen ist angeschlagen. PD

Ein Drittel der Passagiere sind Schweizer, vor allem aus der Ostschweiz

Umsatzeinbruch und Verluste durch Germania-Pleite und Coronakrise

Arbeitsplätze werden nicht abgebaut

Flughafenchef Claus-Dieter Wehr bleibt optimistisch

Seit nunmehr sechs Jahren ist Claus-Dieter Wehr Geschäftsführer des Bodensee-Airports in Friedrichshafen. Dessen Ursprünge reichen bis ins Jahr 1913 und der Luftschifffahrt zurück. Gegen ein Drittel der Passagiere stammen aus der Schweiz, vor allem aus der Ostschweiz. Die Pleite der Germania hat den Flughafen letztes Jahr hart getroffen. Der CEO bleibt angesichts der Millionenverluste und der Coronakrise optimistisch.

Seit Anfang Woche geht der Airport in Richtung Normalverkehr. Wie steht es um die Buchungen, Starts und Landungen?

Claus-Dieter Wehr: Wir sind natürlich glücklich, dass der Flugbetrieb wieder startet. Besonders erfreulich ist, dass wir mit Belgrad und Kayseri kurzfristig sogar zwei neue Destinationen ins Programm bekommen haben. Wesentlich für die Aufnahme der Flüge und auch für das Buchungsverhalten der Gäste ist die Lockerung von Reisebeschränkungen.

Das Schutzkonzept steht?

Der Flughafen hat umfassende Massnahmen wie Abstandsmarkierungen beim Check-in oder Desinfektionsspender im gesamten Gebäude für die Flüge hier vor Ort umgesetzt, sodass für Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bestmöglicher Gesundheitsschutz sichergestellt ist.

Haben Sie viele Anfragen, aus der Ostschweiz?

Die Nachfrage bewegt sich im normalen Bereich. Viele Schweizer wollen den Vier-Länder-Airport als Tor zur Welt für Ferien und Dienstreise weiter nutzen.

Claus-Dieter Wehr

CEO Bodensee-Airport

Welche Destinationen laufen wieder gut, wo hapert es noch?

Alle Destinationen laufen gut. Es gibt weiter eine gewisse Zurückhaltung bei Menschen, die Sorge um ihre Gesundheit haben. Wie alle Flughäfen und Fluggesellschaften werden wir etwas Geduld benötigen, um auf frühere Auslastungen und Passagierzahlen zu kommen.

Wie sehen die Überlebenschancen des Flughafens aus?

Das ist einfach zu beantworten. Die Region braucht den Airport. Und er wird weiter bestehen. Die vielen international tätigen Firmen der Bodensee-Region sind weiterhin auf gute Flugverbindungen angewiesen. Das hat sich nicht geändert und wird sich nicht ändern.

Und wenn die zweite Coronawelle kommt?

Dann werden wir diese ebenfalls bewältigen. Momentan sind Ausbrüche ja sehr lokal begrenzt. Die Massnahmen der Politik greifen dort schnell, sodass die Auswirkungen wesentlich weniger gravierend ausfallen als beim kompletten Lockdown der letzten Monate.

Flughafen fliegt Verluste ein Eigentlich war für das vergangene Geschäftsjahr des Flughafens Friedrichshafen ein positiveres Ergebnis geplant gewesen. Doch musste die Betreibergesellschaft 2019 Umsatzeinbussen hinnehmen und auch die Zahl der Passagiere ging zurück. Laut einem Communiqué verzeichnet der Bodensee-Airport für das letzte Jahr ein Minus von rund 2,8 Millionen Euro. Begründet wird das mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania. Dadurch sei ein Umsatz von fast drei Millionen Euro verloren gegangen. Ein Verlust, der trotz Zugewinne durch neue Airlines und Strecken nicht aufgeholt werden konnte, sagt Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr.

Bei den Passagierzahlen gab es einen Rückgang um rund zehn Prozent gegenüber 2018. Insgesamt nutzten rund 490000 Fluggäste den Bodensee-Airport. Der Rückgang wäre höher ausgefallen, wenn es die temporäre Schliessung des Allgäu Airports Memmingen im September nicht gegeben hätte. Friedrichshafen hatte dessen Passagiere abgefertigt. Wegen Corona ist das neue Geschäftsjahr denkbar schlecht angelaufen. Ausserdem wartet der Flughafen auf bereits zugesagte Millionen für Investitionen. (bor)

Der Bodensee-Airport kämpft mit dem Turnaround. Dann kam das Grounding der Germania. Konnten die Flüge (Corona mal aussen vor) kompensiert werden?

In 2019 zu mehr als 60 Prozent. Diesen Sommer kommen ausserdem, auch trotz Corona, die griechischen Inseln Kreta und Rhodos wieder ins Programm. Für den kommenden Winter sind ausserdem die Kanarischen Inseln mit Fuerteventura und Las Palmas (Gran Canaria) bereits jetzt wieder buchbar. Wir sind also auf einem guten Weg, den Wegfall sukzessive zu kompensieren.

Jetzt Corona und Einbruch bei den Ferienfliegern. Sind die Gesellschafter des Flughafens bereit neues Geld in die Hand zu nehmen?

Dazu gibt es eine gesonderte Untersuchung mit externen Beratern. Die Gesellschafter benötigen eine klare strategische Ausrichtung und werden dann entscheiden. Wir gehen natürlich davon aus, dass man sich dabei der Bedeutung des Flughafens für die Region bewusst ist und die Entscheidung sorgsam fällt.

Wie sieht die Strategie für die Zukunft aus? Nach Corona wird sicher wieder die Klimadiskussion in die Schlagzeilen kommen.

Unser Auftrag ist klar, Wirtschaftlichkeit, umweltneutral und Erfüllung des Mobilitätsauftrages für die Stadt Friedrichshafen und die Region. Das ist historisch verbrieft. Diese Ausgewogenheit ist Grundlage unserer Entscheidungen.

Aber was sagen Sie den Klimademonstranten?

Wir haben bereits in den letzten Jahren in ökologische Massnahmen investiert, beispielsweise in acht elektrisch betriebene Gepäckschlepper und eine LED Beleuchtung des gesamten Vorfeldes, um zwei Beispiele zu nennen. Derzeit wird die Beleuchtung der Start- und Landebahn sowie der Rollwege auf LED umgestellt. Ökonomie und Ökologie gehen da häufig Hand in Hand.

Es gibt drei Flughäfen in der Region. Ist eine Fusion mit Memmingen eine Option?

Dabei stellt sich zunächst die Frage, welche Synergiepotenziale zu realisieren wären und wie sich die Verkehre zwischen den beiden Flughäfen verteilen würden. Das entscheiden letztendlich die Fluggesellschaften. Ganz zu schweigen von der völlig unterschiedlichen Gesellschafterstruktur. Hinzu kommt, dass Bayern ganz klar zum Flughafen Memmingen steht. Das ist in Baden-Württemberg völlig anders. Ausserdem sind Fusionen zwischen Flughäfen weltweit doch eher ein sehr seltenes Phänomen. Im Fall der Fälle könnten wir den Verkehr von Memmingen übernehmen.

Oder mit Altenrhein auf Schweizer Seite?

Altenrhein ist die persönliche Liebschaft eines Privatinvestors. Die Frage nach einer Fusion kann wie oben beantwortet werden. Auch hier übernehmen wir gern den bestehenden Verkehr, sollte dies erforderlich sein, um diesen wirtschaftlich positiv zu gestalten.

Der Flughafenchef ist froh, dass wieder gestartet und gelandet wird. PD

Nochmal zur Wirtschaftlichkeit. Müssen Arbeitsplätze abgebaut werden?

Nein. Wir werden keine Arbeitsplätze abbauen, da wir von einer wieder steigenden Nachfrage ausgehen. Mit weniger Personal könnten wir den Flugbetrieb nicht mehr in der gewohnten Art und Weise sicherstellen.

Gibt es überhaupt eine Zukunft für kleinere Airlines und regionale Flughäfen?

Der Vier-Länder-Airport-Friedrichshafen ist eine wichtige und geschätzte Verkehrsinfrastruktur sowohl für die Business- als auch für die Privatreisende! Dies gerade in einer Region, die über andere Verkehrsträger nicht gut angebunden ist. Das wird sich auch über die laufenden Infrastrukturvorhaben nicht wesentlich verbessern. Die kurzen Wege und schnellen Prozesse am Bodensee-Airport werden von Kunden sehr geschätzt.