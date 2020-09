«Die Ostschweiz ist kein schlechter Boden» –doch in Start-up-Ranglisten finden sich in erster Linie Zürcher und Waadtländer Jungfirmen Venturelab legt ihre jährliche Liste der Top 100 Start-ups in der Schweiz vor, und kein einziges Ostschweizer Unternehmen scheint auf. Läuft da was falsch? Experten relativieren, appellieren auch an junge Talente, selbst vermehrt Firmen zu gründen. Mithelfen könnte das neue Informatikstudium, das an der Universität St.Gallen aufgebaut wird. Thomas Griesser Kym 23.09.2020, 05.00 Uhr

Die Softwarefirma Frontify hat die ersten Jahre als Jungunternehmen mit Bravour überstanden. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 13. März 2018)

Die Schweizer Start-up-Landschaft ist vital. Das hat sich wieder im September gezeigt, als der «Top 100 Swiss Start-up Award 2020» vergeben worden ist. 100 junge Firmen sind handverlesen worden, von 100 Investoren und Start-up-Experten. Wichtigstes Kriterium: Welches sind die vielversprechendsten jungen Firmen für die Zukunft?

Was zunächst auffällt: Der Anteil der Frauen ist relativ beachtlich: In den 100 nominierten Firmen sind 85 Frauen in Führungspositionen, und zwei Dutzend Unternehmen sind von Frauen gegründet oder mitgegründet worden. Darunter ist auch jenes Start-up auf Platz eins, das Life-Sciences-Unternehmen Cutiss, das grosse Flächen individuell angepasster menschlicher Hauttransplantate herstellen kann, etwa für Opfer von Verbrennungen. Das Zürcher Start-up wurde 2016 von Daniela Marino und Fabienne Hartmann-Fritsch gegründet.

Das Zürcher Start-up Cutiss hat eine Methode entwickelt, um menschliche Haut im Labor herzustellen.

Bild: Sandra Ardizzone (Schlieren, 22. Oktober 2019)

Drei Viertel aus Zürich und der Waadt, null aus der Ostschweiz

Das Stichwort Zürich führt zu einer weiteren Beobachtung, die aus Ostschweizer Optik weniger erfreulich ist: Unter den Top 100 Start-ups findet sich kein einziges aus unserer Region. Selbst wenn man die Kernregion der vier Kantone St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell um Schaffhausen, Glarus, und Graubünden zur Grossregion Ostschweiz erweitert, findet sich kein Eintrag.

Die meisten der Top 100 kommen aus den Kantonen Zürich (50) und Waadt (25), weitere 15 stammen aus Zug, Basel-Stadt, Wallis und Genf, und sechs weitere Kantone teilen sich den Rest. Warum dominieren Zürich und die Waadt? Und warum herrscht in der Ostschweiz gähnende Leere auf der Hunderterliste?

«Kein schlechter Boden für Start-ups»

Stefan Steiner von Venturelab. Bild: PD

Stefan Steiner ist Top-100-Direktor und Co-Geschäftsführer von Venturelab, einem Spin-off des Instituts für Jungunternehmer (IFJ) in St.Gallen, das Start-ups unterstützt und den Award organisiert. Steiner beschwichtigt: Die Liste sei «eine Momentaufnahme», und:

«Die Ostschweiz ist kein schlechter Boden für Start-ups.»

Der Experte verweist auf die Vergangenheit. Der Award ist zum zehnten Mal vergeben worden, und bei den ersten neun Austragungen haben es seit 2011 wenigstens zehn Ostschweizer Firmen zwanzigmal in die Top 100 geschafft (siehe Grafik).

Im Weiteren verweist Steiner auf das zum zweiten Mal erstellte Scale-up-Ranking. In diesem scheinen 25 Firmen auf, die nicht mehr als Start-up gelten, fünf bis zehn Jahre alt sind und «das grösste Potenzial für weiteres Wachstum» aufweisen. Tatsächlich scheint in dieser Liste wenigstens ein Ostschweizer Name auf, die St.Galler Softwarefirma Frontify, die es in ihrer Anfangszeit dreimal in die Top 100 der Start-ups geschafft hatte.

Zwei Leuchttürme, die alles überstrahlen

Dennoch: Im Vergleich zu Zürich oder dem Waadtland ist die Ostschweiz deutlich im Hintertreffen. Warum? Steiner sagt:

«Die Kantone Zürich und Waadt sind die beiden Start-up-Zentren der Schweiz, dank der beiden Technischen Hochschulen, der ETH Zürich und der EPFL in Lausan­ne.»

Diese Spitzenposition habe sich dieses Jahr weiter gefestigt.

Die Ostschweiz sei weniger bekannt für Technische Hochschulen, und jene, die es gebe, wie die NTB in Buchs oder die HSR in Rapperswil, die nun Teil der Ostschweizer Fachhochschule OST sind, könnten «die beiden Leuchttürme» ETHZ und EPFL «nicht überstrahlen». Hinzu kommt, wie Steiner sagt, dass es gerade vom Standort Rapperswil aus viele Absolventen beruflich in den Raum Zürich ziehe.

Die Entwicklung eines Clusters braucht Zeit

Über die Hälfte der Top 100 Start-ups 2020 sind in den Branchen ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie) sowie Biotech/Medtech zu Hause. Das unterstreicht das Gewicht der Technischen Hochschulen.

Auch habe sich in Schlieren mit dem Bio-Technopark ein Cluster für Life Sciences entwickelt, in nächster Nähe zu ETH, Universität und Unispital. «Doch so was braucht Zeit», sagt Steiner. In der Tat ist der Biotechpark über zwei Jahrzehnte zu dem gewachsen, was er heute ist, mit 50 Firmen und universitären Institutionen.

Mit Drohnen in einem zukunftsträchtigen Geschäft

Steiner äussert die Erwartung, dass in Zukunft auch aus der Ostschweiz mehr vielversprechende Start-ups kommen. Mit dem St.Galler Innovationszentrum Startfeld oder dem Startnetzwerk Thurgau sieht er positive Ansätze, damit die Szene stärker in Schwung kommt. So spricht Venturelab etwa vom «Zukunftsmarkt der Drohnen», auf dem acht Start-ups der diesjährigen Top 100 aktiv sind.

Mit Drohnen beschäftigt sich aber auch im Startfeld die 2012 gegründete St.Galler Meteomatics, die 2015 unter den Top 100 aufschien. Ihr Kerngeschäft ist die Erhebung von Wetterdaten, und jüngst hat die Firma eine Kooperation mit Airbus Defence & Space abgeschlossen, zur Nutzung der Daten aus Wettersatelliten des Luft- und Raumfahrtkonzerns.

Frontify ist ein begehrter Arbeitgeber

Roger Dudler, Gründer und Chef von Frontify, findet es schade, dass auf der Venturelab-Liste nicht mehr Ostschweizer Start-ups auftauchen. «Die Rangliste berücksichtigt tendenziell eher Start-ups, die in der Investorenszene bekannt sind», relativiert auch er, doch:

«In diesem Punkt haben wir in der Ostschweiz definitiv noch Potenzial.»

Roger Dudler, Gründer und Chef der Softwarefirma Frontify, die Firmen eine Plattform für das Markenmanagement bietet. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 10. Februar 2020)

Frontify selber fühlt sich in der Ostschweiz pudelwohl. Dudler sagt: «Der Standort ist für uns ideal.» Das sehen offensichtlich auch viele Arbeitssuchende so. Mittlerweile zählt Frontify 137 Mitarbeitende, davon allein 120 in St.Gallen, und der Ausbau geht munter weiter. Dudler:

«Wir bekommen im Monat 500 Bewerbungen, und zwar nicht nur von Leuten, die schon hier leben, sondern von überall her.»

Dabei zählt er verschiedene europäische Länder auf oder die USA. In einem Jahr, schätzt Dudler, könnte er in St.Gallen bereits 160 bis 170 Mitarbeitende beschäftigen.

Vorschusslorbeeren für das HSG-Informatikstudium

Steiner von Venturelab richtet derweil einen Appell an Studierende, speziell an jene der Universität St.Gallen. «Uniabsolventen sollten die Gründung eines Start-ups als valable Jobkarriere betrachten und nicht einfach schnurstracks bei einer Bank oder einer Beratungsfirma anheuern.» Auch Dudler sagt:

«Es gibt zu wenig junge Talente, die den Schritt in die Selbsttständigkeit wagen.»

Gleichzeitig räumt er ein, dass es «bei den meisten Start-ups auch technisches Personal braucht». Insofern lobt er den angelaufenen Aufbau eines Informatikstudiums an der Universität St.Gallen im Rahmen der kantonalen IT-Bildungsoffensive. Dudler:

«Die Informatik ist der Schlüssel zur Zukunft.»

Ausbilden, ausbilden, ausbilden

Dazu passt der Befund einer aktuellen Studie, wonach der Bedarf an ICT-Fachkräften noch stärker steigt als bisher erwartet. ICT-Berufsbildung Schweiz prognostiziert, dass bis 2028 rund 118'000 zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten benötigt würden. Um diesen Zusatzbedarf zu decken, müssten laut der Studie 35'800 Personen mehr ausgebildet werden als heute.