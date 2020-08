Interview «Die Ostschweiz hat voll gepunktet»: Was der oberste Ostschweizer Hotelier über den Coronasommer sagt Der oberste Ostschweizer Hotelier Alexandre Spatz weiss, was hiesige Hotels Ferienreisenden bieten müssen. Und er weiss, was es braucht, damit diese wieder kommen. Keine Chance indessen haben momentan Betriebe, die auf Geschäftsreisende und Seminargäste setzen. Thomas Griesser Kym 14.08.2020, 05.00 Uhr

«Wir haben schnell geschaltet»: Alexandre Spatz, Direktor des Thurgauer Wellnesshotels Golfpanorama, in seinem Reich. Bild: Andrea Stalder (Lipperswil, 13. August 2020)

Wo haben Sie Ihre Sommerferien dieses Jahr verbracht?

Alexandre Spatz: In der Schweiz, das haben wir auch schon vorher so gemacht. In der Schweiz ist es am schönsten. Wir waren in Sils Maria im Engadin und in Lugano.

In der Ostschweizer Hotellerie lässt sich generell sagen: Ländliche Regionen kommen besser durch die Pandemie als Stadthotels, und Business-Hotels leiden am meisten. Wie sind Ihre Beobachtungen?

Es gibt nur noch Tops und Flops. Wer am richtigen Ort ist mit dem richtigen Produkt, ist bis unters Dach ausgelastet. Wer das nicht ist, hat lauter kalte Betten.

Das heisst konkret?

Hotels, die auf individuelle Feriengäste ausgerichtet sind und entsprechende Dienstleistungen bieten, profitieren. Dazu gehören etwa Wellness, ein grosses Frühstücksbuffet, Abendmenüs. Wenn Sie aber auf Geschäftsreisende fokussiert sind, haben Sie momentan keine Chance. Denn es finden ja keine Messen, Kongresse, Seminare und dergleichen statt.

Inwieweit kann ein Business-Hotel auf Feriengäste umstellen?

Das ist sehr schwierig, vor allem nicht mit der Geschwindigkeit, die erforderlich wäre. Die Kartause Ittingen beispielsweise hat es mit einem Rahmenprogramm geschafft, aber das ist eine der wenigen Ausnahmen.

Unter dem Ausbleiben von Geschäftsreisenden leiden vor allem Stadthotels. Inwieweit besorgt Sie das?

Das ist sehr besorgniserregend. Betroffen ist ja nicht nur die Stadt St.Gallen, sondern auch Frauenfeld, Weinfelden oder Schaffhausen. Den Wegfall dieser Gäste kann man nicht kompensieren. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie es weitergeht, ob und wie man die Belegschaft halten kann und so weiter.

Gibt es auch unter den Stadthotels erfolgreiche Beispiele?

Das Hotel Säntispark zum Beispiel. Es hat sich erfolgreich als Destination mit Wasserpark vermarktet und den besten Sommer seiner Geschichte verbucht.

Einen hauseigenen Wasserpark hat nicht jeder. Auch nicht eine Wellnesslandschaft wie Ihr Betrieb, vor dessen Haustür zudem der Golfplatz und der Vergnügungspark Conny-Land liegen.

Davon haben wir natürlich profitiert. Wir hatten aber immer offen und selbst an Ostern, als wir nur Kost und Logis anbieten konnten, 56 Gäste. Danach haben wir den Betrieb relativ rasch wieder hochgefahren und eine hohe Auslastung von 90 bis 95 Prozent erreicht. Wir haben sogar die Mitarbeiterzahl erhöht.

Das Conny-Land begeistert auch kleine Gäste - oder versetzt sie auch mal in Angst und Schrecken. Bild: Reto Martin (Lipperswil, 17. Juli 2020)

Was aber kann ein Hotel tun, das nicht auf solche Angebote wie etwa Ihr Haus setzen kann?

Dann muss das Hotel derart speziell sein, dass es als eigene Destination wahrgenommen wird. Dann ist der Gast auch bereit, dort abzusteigen und längere Fahrten zu Ausflugszielen in Kauf zu nehmen.

Konkret: Was muss so ein Hotel bieten?

Zum Beispiel sehr spezielle Wellness- oder Kulinarikangebote. Gute Chancen hat auch ein Familienbetrieb, der über Traditionen geführt wird und dem Gast das Gefühl vermittelt, sich wie zu Hau­se oder wie bei Freunden zu fühlen.

Diesen Sommer haben die Schweizer Ferien im eigenen Land gemacht. Inwieweit hat die Ostschweiz als Ganzes profitiert?

Die Ostschweiz hat voll gepunktet, die Ostschweiz ist eine Destination ge­worden. Das ist auch für die Zukunft wichtig. Unser Vorteil ist: Viele Gäste wollten eigentlich schon früher zu uns kommen, sind dann aber halt doch immer wieder ins Ausland gereist, zum Beispiel an den Strand. Diesen Sommer aber haben sich viele gesagt: Jetzt reisen wir endlich mal in die Ostschweiz.

Wie lautet Ihre vorläufige Bilanz?

Wir hatten durchs Band viele Schweizer Gäste in der Ostschweiz, auch viele aus der Romandie. Aufgrund der Feedbacks sehe ich auch, dass es die Leute hier genossen haben, sie sprechen von der schönen Landschaft, Ruhe und Erholung, qualitativ tollen Ferienhotels. Und sie sind herumgereist.

Dazu hat wohl auch die Gästekarte Oskar beigetragen, mit welcher der ÖV gratis ist und viele Attraktionen vergünstigt oder gratis besucht werden können.

Richtig. Wir haben schnell geschaltet und die Gästekarte gratis abgegeben. Das war dann für viele Reisende das Tüpfelchen auf dem i und hat ihre Mobilität erhöht. Die Oskar-Karte ist ja immer noch im Aufbau, aber diesen Sommer haben wir das Angebot zünftig hochgefahren.

Die Ostschweiz tritt normalerweise nicht als eine Ferienregion auf. Es gibt diverse Vermarktungsorgani­sationen für den Thurgau, für St.Gallen-Bodensee, das Appenzellerland, das Heidiland. Wäre hier eine Bündelung der Kräfte angezeigt?

Gärtchendenken und Kantönligeist funktionieren nicht. Zentral ist: Der Gast darf keinen Nachteil haben, wenn er in die Ostschweiz kommt. Dazu ge­hört etwa, dass er sich seine Informationen nicht auf verschiedenen Webseiten zusammensuchen muss. Hier gibt es noch Verbesserungspotenzial.

Sollte sich die Bodenseeregion grenzübergreifend als Vierländerdestination vermarkten?

Das würde zu weit führen. Die Ostschweiz kann sich sehr gut selber vermarkten.

Auf der Website Ihres Hotels preisen Sie aber auch Ausflugsziele an wie Bregenz, Konstanz, Meersburg oder die Mainau.

Ja, aus zwei Gründen: Erstens weiss nicht jeder Gast auf Anhieb, wo Lip­perswil liegt. Mit diesen Nennungen kann er uns besser verorten. Zweitens ergänzen diese Ziele die Angebote in der Ostschweiz. Meersburg, die Blumeninsel Mainau oder das Sea Life in Konstanz, all das gibt es bei uns nicht.

Die Sommerferien sind je nach Region zu Ende oder neigen sich diesem zu. Wie geht es weiter?

Unser Betrieb ist diese Woche noch gut von Familien gebucht, auch von solchen aus der Westschweiz. Danach kommen viele ältere Gäste, die bewusst die Schulferien meiden, und sie bleiben oft auch länger. Ich bin sehr zuversichtlich für die Zukunft. Wir sind selber eine Destination geworden und haben unsere Nische gefunden. Das höre ich auch von anderen ähnlich gelagerten Hotels wie dem Bad Horn, dem Hof Weissbad oder dem Märchenhotel Braunwald.

Und mit Blick auf die Branche?

Es wird Hotels geben, die sich neu orientieren müssen. Auch Hotels, die aufgeben oder Mitarbeitende entlassen werden. Viele Betriebe werden es nicht verkraften, längere Zeit ohne Unterstützung über die Runden zu kommen. Eine wichtige Frage ist auch, wann es wieder Seminare und andere Veranstaltungen gibt.

Nach dem Erfolg diesen Sommer mit Schweizer Gästen wird es darum gehen, diese bei der Stange zu halten, auch wenn Fernreisen und Badeferien wieder möglich sind. Wie will man vorgehen?

Wir müssen so weitermachen, wie wir angefangen haben. Wichtig ist die Konstanz der Betriebe: Man muss dem Gast, der wiederkommt, das von ihm erwartete Erlebnis bieten. Und ich bin sicher, dass wir von Mund-zu-Mund-Propaganda profitieren. Auch denke ich, dass Hotspots im Ausland in Zukunft etwas weniger gefragt sind.

Nach dem Sommer kommt der Herbst und dann der Winter. Was erwarten Sie für die kalte Jahreszeit?

Das ist noch weit weg. Es kommt auf das Angebot an und darauf, was dann möglich ist. Wichtig ist auch im Winter: Der Gast will ein gutes Angebot und sich einfach zurechtfinden.

Da steht der Bergbahnenstreit im Obertoggenburg mit dem Zank ums gemeinsame Winterticket quer in der Landschaft.

Ja leider, kein Gast versteht das.