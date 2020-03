Die Migros-Kunden geben weniger aus

Im vergangnen Jahr eröffnete die Migros Ostschweiz neue Supermärkte in Matzingen und Kollbrunn. Die Migros-Supermärkte in Amriswil, Heiden und St. Gallen-Lachen wurden neu gebaut. Insgesamt investierte die Migros 2019 150 Millionen Franken. 2020 wurde bereits die erneuerte Migros Aadorf eröffnet. Umfassend erneuert werden auch der Schaffhauser Herblinger Markt, sowie die Märkte in Wattwil und Widnau. In Herisau, Samedan und Wittenbach werden in den Jahren 2021 und 2022 neue Verkaufsstellen eröffnet.

Die Migros will auch weiterhin in Nachhaltigkeit investieren. Die neue Migros in Heiden ist mit den Photovoltaik-Paneln in der Fassade bereits die dritte Filiale, die mehr Energie produziert, als sie verbraucht. Dieses Jahr will die Migros Ostschweiz auch einen Brennstoffzellen-Lastwagen in Betrieb nehmen. (ken)