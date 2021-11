Tourismus Am Bodensee sorgen Touristen für rote Köpfe bei Anwohnern – Eine Lösung könnte eine Freizeitampel sein Warteschlangen, überfüllte Badis, Parks oder Freizeitanlagen. Das könnte mit einer gezielten Besucherlenkung vermieden werden. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Feriengäste können mit Leitsystemen dorthin gelenkt werden, wo es nicht überfüllt ist. Bild: Andrea Stalder

Ferien im eigenen oder direkt im Nachbarland liegen hoch im Kurs. Und das nicht erst seit Corona. Das lässt sich auch mit amtlichen Zahlen der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT) belegen. Mit 1,5 Millionen Gästeankünften bei 4,7 Millionen Übernachtungen von Januar bis einschliesslich August 2021 liegen die Werte wieder auf ähnlich hohem Niveau wie 2019.

In den Sommermonaten erlebten einige Bodenseeregionen, insbesondere die seenahen Destinationen, einen regelrechten Boom. Somit mache es Sinn, sich auch auf die Besucherlenkung sowie auf die Zeit ausserhalb der Hochsaison einzustellen. Denn die Förderung der Nebensaison und die gezielte Einbeziehung des Umlandes, welches an vielen Stellen noch immer Geheimtippcharakter besitzt, würden für den zukünftigen Erfolg des Bodensee-Tourismus wegweisend sein, bemerkte Jürgen Ammann, Geschäftsführer der IBT, am letzten Bodensee Tourismusforum.

Stelle soll Besucherlenkung koordinieren

Die Badi Staad füllt sich an Sommertagen rasch mit Badegästen. Ralph Ribi

Andrea Möller, vom Deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (DWIF) hat eine Studie zur Besucherlenkung am Bodensee verfasst. Um in der Besucherlenkung erfolgreich zu sein, brauche es vor allem den gemeinsam artikulierten Willen der politischen Entscheidungsträger aller Seeanrainer. Ausserdem müssten Mittel und Ressourcen bereitgestellt werden. Es brauche die Benennung einer koordinierenden Stelle, die eine Roadmap abstimme und einen Prozess aufsetze und koordiniere, sagt sie. Sie schlägt eine gemeinschaftliche sowie vergleichbare Analyse und eine darauf aufbauende Auswahl von Pilotstandorten vor. Dort könnten in unterschiedlichen Situationen stellvertretend für alle Lösungen erarbeitet werden.

Bisher noch ein eher unwichtiges Thema

Gemäss ihrer Umfrage bei den Anrainerstaaten scheint es, dass für viele die Besucherlenkung noch ein unwichtiges Thema ist. Nur 24 Prozent haben eine Massnahme geplant. Möller sagt:

Andrea Möller, Deutsches wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr (DWIF) PD

«Es geht natürlich meist um die rund 50 Top-Tage im Jahr.»

Genau das wäre auch für den Bodensee mit seinen zahlreichen Standorten in einer Analyse herauszuarbeiten. Sie denkt dabei an eine Verkehrsfluss-Analyse für den Autoverkehr oder die Auswertung von Mobilfunkdaten.

«Gefühlte Werte können nicht der Ausgangspunkt einer strategischen Massnahmenplanung sein.»

Und die Tourismusforscherin ergänzt, dass es künftig nicht weniger Feriengäste am See geben werde. Das zeigten die Trends.

Die Konflikte, die die Coronazeit mit sich bringt, hätten den Handlungsbedarf aufgezeigt. Aber der Handlungsdruck sei sicher nicht überall am See gleich. «Rein infrastrukturell und von der touristischen Erschliessung her, ist der Druck auf der deutschen Seite wahrscheinlich am grössten.»

In Bottighofen kommt es regelmässig zu Verkehrstaus. Bild: Ralph Ribi

Bei den Rückmeldungen, habe sie gesehen, dass auch Schweizer Destinationen bereits mit der Verkehrs- und Besucherlenkung angefangen haben oder das planen. Die grössten Probleme treten an Hotspots am Seeufer auf. Gerade Anwohner scheinen zu leiden, so ein Ergebnis der Umfrage. Möller meint, mit der Digitalisierung wäre einiges möglich. Parkleitsysteme etwa seien bereits im Einsatz. Weitere Lösungen bietet eine Freizeitampel. Diese ist in Baden-Württemberg und in Lübeck schon im Einsatz. Beide funktionieren ähnlich. In Lübeck werde der Strand über mehrere Kilometer in zugängliche und abgrenzbare Abschnitte gegliedert. Strandwächter signalisieren dann den Auslastungsgrad. Diese werden sukzessive durch Sensoren ersetzt. An anderen Orten kämen Kameras und WLAN-Tracker zum Einsatz. Per App oder Internet könnten Gäste dann den Auslastungsgrad an den Ampelfarben erkennen und entscheiden, welchen Abschnitt sie aufsuchen möchten.

Datenschutz wird als Ausrede vorgeschoben

Kann man den Datenaustausch am See überhaupt unter einen Hut bringen? Möller sagt: «Man kann alles, wenn man will.» Sensoren, die zum Beispiel mit Lasertechnologie arbeiten, würden keine personenspezifischen Daten aufzeichnen. Oder Software bearbeite bei Kameras Bilddaten so, dass diese auch nicht mehr bedenklich seien. Ihrer Ansicht nach werden Datenschutzgründe auch vorgeschoben, weil man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen will.

Der Parkplatz in Wasserauen stösst häufig an seine Grenzen. Bild: Coralie Wenger

Die Bereitschaft Daten zu liefern, ist gemäss der Umfrage nicht sehr hoch. Möller nimmt an, dass der Grund bei den privaten Unternehmerinnen und Unternehmer zu suchen ist. Diese würden ihre Daten natürlich nicht gern preisgeben. Aber hier müsste halt darüber geredet werden, was weitergegeben wird. Zum Beispiel, wie viele freie Plätze oder Tickets es noch gibt, aber nicht die gesamte Zahl. Und wie die Daten gespeichert werden, wenn sie hinterher auch für die Modellierung genutzt werden sollen.