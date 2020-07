Heimgartner Fahnen Wil klärt Nachfolge – Die dritte Generation hält die Fahne hoch Bei der Heimgartner Fahnen AG in Wil übernimmt Nikos Höhener nun auch das Verwaltungsratspräsidium. Stefan Borkert 08.07.2020, 05.00 Uhr

Weltrekordfahne von Heimgartner am Säntis. Martina Basista

Die grösste Schweizerfahne der Welt am Säntis war das aussergewöhnlichste Projekt, das Nikos Höhener bislang bei der Heimgartner Fahnen AG in Wil betreut hat. Nach zwei Jahren als Geschäftsführer hat er nun den Familienbetrieb in dritter Generation auch als Verwaltungsratspräsident übernommen. Der Vater habe sich ganz zurückgezogen, sagt Höhener. Die Nachfolgeregelung sei damit abgeschlossen. Höhener ergänzt: «Mir macht die Arbeit unglaublich viel Spass. Von daher fiel mir die Entscheidung sehr leicht.» Die DNA für das Fahnengeschäft ist ihm schon in die Wiege gelegt worden. «Nach der KV-Ausbildung habe ich im Familienunternehmen angefangen zu arbeiten, im Büro, im Aussendienst, als Produktionsleiter, als Verkaufsleiter und Geschäftsleiter. Mit der Unternehmensnachfolge schliesst sich der Kreis wieder», sagt er.

Eine Million Produkte für 30000 Kunden

Die Heimgartner Fahnen AG hat sich 1948 der Herstellung hochwertiger Produkte rund um Fahnen, Flaggen und Paramente verschrieben. Seither sind mehr als 1000000 Produkte für mittlerweile 30000 Kunden hergestellt worden. Das Wiler Unternehmen beschäftigt 50 Angestellte. 97 Prozent der gesamten Wertschöpfungskette werden dabei am Hauptsitz in Wil realisiert. Und das wird auch so bleiben.

Firmenchef Nikos Höhener sagt: «Der Standort bleibt ganz klar in Wil»

Nikos Höhener, Chef der Heimgartner Fahnen AG, Wil PD

Ausserdem sind 12 Prozent des Budgets für Innovationen vorgesehen. Resultate der Investitionen sind unter anderem weltweite Patente im Bereich der Fahnenfixierung. Und da wo es notwendig sei, werde auch in die Digitalisierung investiert. Ob das Fahnengeschäft eine Zukunft hat? Höhener lässt daran keine Zweifel: «Aber natürlich. Fahnen oder Flaggen sind sehr vielseitig einsetzbar. Es gibt sie in x-verschiedenen Grössen und Formen. Sie können damit ein Fest schmücken, Zugehörigkeit symbolisieren, signalisieren, und, und und.» Im klassischen Fahnenbereich werde man die Produkte sicher hinsichtlich der Haltbarkeit, Lichtechtheit und der ökologischen Aspekte optimieren und verbessern, fährt er fort.

Ausserdem werde auch die Handweberei neue handgefertigte Textilien für den Home-Bereich produzieren, seien das gewobene Küchentücher, Tischläufer, Tischset, Tagesdecken oder Kissen.