«Die Coronazeit ist brutal»: Ostschweizer Autobahnraststätten kämpfen mit Umsatzeinbruch – rüsten sich aber mit Investitionen für die Zukunft Corona, ausbleibende Reisende, Neubau der Thurau Nord: Die Gruppe Thurau als Betreibern mehrerer Autobahnraststätten hat empfindliche Umsatzeinbussen erlitten. Trotzdem ist die Gruppe noch in den schwarzen Zahlen, und dank des Frischekonzepts und viel Tempo hofft man, die Umsätze in Zukunft kräftig steigern zu können. Zudem wird eine weitere Raststätte modernisiert. Thomas Griesser Kym 20.10.2020, 05.00 Uhr

Bleiben guten Mutes: Die Lenker der Gruppe Thurau, Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer (links) und Firmenchef Peter Hofstetter in der nigelnagelneuen Thurau Nord. Bild: Arthur Gamsa

«Die Coronazeit ist brutal.»

Das sagt Peter Hofstetter, Chef der Gruppe Thurau. Diese führt die Raststätte Thurau an der A1 nahe des Anschlusses Wil. Unter ihrem Dach finden sich zudem Mehrheitsbeteiligungen an der Raststätte Rheintal (zwischen Sevelen und Buchs), der Raststätte Walensee, der Raststation Bodensee Hörbranz in Vorarlberg sowie ein 20-Prozent-Anteil an der Viamala-Raststätte Thusis.

Dabei hatte das Jahr 2020 zügig begonnen. Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer sagt:

«Januar und Februar waren super.»

Doch dann hat Corona zugeschlagen. Die Folge: Während Wochen hatten die Autobahnraststätten kaum mehr Umsatz, aber weiterhin Kosten. Unter anderem sind Touristen weitgehend ausgeblieben.

Geschwindigkeitstest mit Burgern

Just in dieser Zeit hat die Gruppe die Raststätte Thurau Nord abgebrochen und neu gebaut. Sechs Monate betrug die Bauzeit, und die Kosten dürften sich auf Höhe der budgetierten 7,5 Millionen Franken bewegen, wie Scherrer sagt. Seit dem Wochenende ist die Thurau Nord wieder geöffnet. Und am Sonntag, sagen Angestellte, habe man schon schöne Umsätze verzeichnet.

Scherrer verspricht sich viel vom neuen Konzept. Dieses wurde der Raststätte Rheintal Ost entnommen, die im November 2017 neu an den Start ging. Herzstück ist ein bedientes Restaurant mit grosser Frischetheke, die aus verschiedenen Frischeinseln besteht. Das Versprechen lautet: Jede Bestellung wird innert sieben Minuten serviert. Ein Test mit Burgern ergibt: Die Vorgabe wird eingehalten.

Das neue Konzept hat sich bewährt

Die Produkte sind laut Hofstetter regional und rein aus natürlichen Zutaten, und so viel wie möglich wird inhouse selber zubereitet, zum Beispiel Pasta, Saucen oder der Pizzateig. Der hohe Grad an Eigenproduktion ermögliche es auch, dass die Preise günstiger seien als im alten Restaurant, wie Scherrer sagt.

Frisch inhouse zubereitet: Pasta- und Pizzaproduktion in der Thurau Nord. Bild: Arthur Gamsa

«An der Raststätte Rheintal Ost sind wir sehr erfolgreich unterwegs», sagt Scherrer. Dank dieser Erfahrung sowie aus jener an der Raststation Hörbranz, die Mitte 2018 nach demselben Konzept aufging, erwartet Scherrer denn auch eine deutliche Belebung des Geschäfts – sobald Corona überwunden ist.

Noch können nicht alle Reisecars bedient werden

Konkret geht Scherrer davon aus, dass man die Gastronomieumsätze an der Thurau Nord unter Normalbedingungen nicht nur um das Zwei- bis Dreifache steigern kann, sondern «um ein Mehrfaches». Oder anders gesagt:

«Wir rechnen mit sehr viel mehr Umsatz, mit einem steilen Anstieg.»

Vorläufig aber wird man weniger Gäste bedienen können als vom Platz her möglich wäre, weil einige Tische abgesperrt sind, was die Kapazität des Restaurants auf gut zwei Drittel verringert. Die Folge laut Hofstetter:

«Das beeinträchtigt uns vor allem bei Carreservationen, die wir derzeit nicht alle annehmen können.»

Mit den Arbeitsplätzen soll es wieder aufwärts gehen

Die Gruppe Thurau hatte Kurzarbeit, diese ist aber mittlerweile wieder aufgehoben. Entlassen wurde niemand, auch nicht an der Thurau Nord während der Bauzeit. «Wir haben die Mitarbeitenden entweder im Provisorium eingesetzt oder sie an der Raststätte Rheintal Ost eingearbeitet», sagt Scherrer.

Allerdings habe man natürliche Abgänge nicht ersetzt. Nun aber stellt Hofstetter in Aussicht, dass man wieder «einige neue Arbeitsplätze schaffen» werden könne, im Zuge des schrittweisen Hochfahrens der Thurau Nord. Die ganze Gruppe beschäftigt rund 250 Mitarbeitende.

Ziel für ganz 2020: «Keine roten Zahlen»

Trotz Corona, trotz Umsatzeinbussen, trotz der Bauarbeiten an der Thurau Nord sagt Scherrer:

«Im laufenden Jahr 2020 schreiben wir bis jetzt über die ganze Gruppe betrieblich schwarze Zahlen.»

Und: «Das ist eine gute Leistung.» Klar ist aber auch: Ans Vorjahr mit 2,9 Millionen Franken Betriebsgewinn auf 34 Millionen Franken Umsatz wird die Gruppe bei weitem nicht herankommen. Vielmehr gibt Scherrer für ganz 2020 das Ziel heraus, «keine roten Zahlen zu schreiben.» Dass am Sonntag der Bundesrat wegen Corona weitere Einschränkungen erlassen hat, mache aber die Entwicklung im vierten Quartal «auch wieder ungewiss».

Auch die Raststätte Rheintal West wird modernisiert

Scherrer hofft gleichwohl, dass die Gruppe so bald als möglich «wieder in einen Normalbetrieb reinkommen» kann. Dann könne man auch wieder investieren. Konkret will Scherrer die Raststätte Rheintal West auf Vordermann bringen, weil diese seit der Neukonzeption auf der Ostseite der A13 laufend Gäste an diese verliert. Was genau auf der Westseite kommen wird, will Scherrer noch nicht preisgeben:

«Wir sind noch in der Planung, aber klar ist: Wir werden die Raststätte modernisieren.»

Und dann verrät Scherrer doch noch etwas:

«Wir möchten ähnlich wie an der Thurau Süd, dass sich auch an der Rheintal West eine Gastronomiemarke als externer Partner einmietet.»

An der Thurau Süd ist das McDonald's, der dort ein Lokal neben der hauseigenen kleinen Frischetheke betreibt.