Soziale Medien Thurgauer Softwareschmiede hat datensicheren Messenger auf dem Markt – CEO Wiebe sagt: «Die Armee hat wegen Teleguard nicht angerufen» Stefan Borkert

Bei Swisscows in Egnach wird an einem datensicheren Ecosystem, das die Daten der Nutzer im ganzen digitalen Raum schützt gearbeitet. PD

Bei der Armee herrscht bei Messengern Whatsapp-Verbot. Das gilt jedenfalls für die dienstliche Kommunikation. Neben Whatsapp sind den Soldaten auch andere Dienste wie Telegram oder Signal verboten. Der Grund dafür soll die höhere Sicherheit bei Threema sein. Die Swisscows AG in Egnach hat mit Teleguard ebenfalls einen datensicheren Messenger am Start. Dafür hat sich die Armee jedoch nicht interessiert.

Andreas Wiebe, CEO von Swisscows sagt auf die Frage, ob sich die Armee bei ihm gemeldet hat:

Andreas Wiebe, CEO von Swisscows AG, Egnach PD

«Leider nicht. Das hat uns allerdings sehr überrascht hat, zumal Teleguard kostenlos und ein durch und durch Schweizer Produkt ist.»

Er fährt fort, dass Threema und Teleguard zu 100 Prozent Schweizer-Produkte seien. Beide hätten sich dem Datenschutz und der sicheren Kommunikation verschrieben. Aus heutiger Sicht könne er nicht unbedingt behaupten, dass Teleguard funktionell besser sei als Threema.

Nutzer im digitalen Raum schützen

Teleguard feiere in diesem Monat erst das einjährige Jubiläum. Threema hingegen sei schon sieben Jahre am Markt. «Allerdings ist Teleguard zunächst kostenlos und Threema kostet vier Franken.» Teleguard verfolge eine globale Strategie und sei Teil des digitalen Ecosystems von Swisscows. Swisscows wiederum wolle Nutzer und ihre Daten im gesamten digitalen Raum schützen. Wiebe hält es für problematisch, dass Armeeangehörige das private Smartphone benutzen, um per Threema zu kommunizieren.

Seiner Meinung nach ist das in punkto Sicherheit und was den Datenschutz angeht eigentlich nicht zulässig. Auf dem privaten Smartphone seien garantiert weitere Apps wie Facebook oder Instagram oder andere installiert. «Diese wiederum greifen sich die Daten der Nutzer. Man müsste ähnlich wie in der Wirtschaft Mitarbeitern Handys geben, auf deren keine weiteren Apps installiert werden dürfen. Nicht nur Hacker könnten die Daten des Mobilgerätes auswerten. Matthias Stürmer, Professor an der Berner Fachhochschule sieht das ähnlich. Aus den Metadaten der privaten Handys könnte sich alles Mögliche, beispielsweise Truppenbewegungen herauslesen lassen.

Swisscows plant als nächste Projekte eine datensichere Cloud und ein datensicheres Mailprogramm. PD

Unterdessen schreibt der Thurgauer Messenger Teleguard weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Mehrfach war er im ersten Jahr seines Bestehens unter den Top 5 im Apple-Store was die meist heruntergeladenen Apps im Bereich Soziale Netzwerke angeht und hat bereits, nach Angaben von Swiss­cows, mehr als eine Million User in gut 27 Ländern. Neben einem umfassenden Update des Messengers hat Swisscows noch eine eigene datensichere Cloud und ein datensicheres Mailprogramm in der Pipeline.

