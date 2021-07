Finanzierungsprobleme: Deutsche Saurer-Firmen in Schieflage

SANIERUNG Finanzierungsprobleme: Deutsche Saurer-Firmen sind in Schieflage geraten Volle Auftragsbücher und dennoch in wirtschaftlicher Not: Das ist momentan der Fall bei den beiden deutschen Gesellschaften des Arboner Textilmaschinenkonzerns Saurer. Die Unternehmen stecken in Insolvenzverfahren, zeigen sich aber zuversichtlich, wieder auf die Beine zu kommen. Ein Stellenabbau unter den 1840 Mitarbeitenden sei «derzeit nicht geplant». 2020 war für Saurer ein Horrorjahr. Thomas Griesser Kym 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Saurer hat 2020 gelitten, und das spüren auch die deutschen Gesellschaften, die in Insolvenzverfahren stecken. Bild: Mareycke Frehner

Einst war Saurer mit Hauptsitz in Arbon ein stolzer Schweizer Konzern. Dessen Lastwagen, Busse, Militärfahrzeuge und Dieselmotoren genossen Weltruf. Gegründet 1853 von Franz Saurer als Eisengiesserei, beschäftigte Saurer in den 1960er-Jahren allein in Arbon bis zu 4500 Mitarbeitende. Später, in den 1990er-Jahren, entwickelte sich Saurer zum grössten Textilmaschinenbauer der Welt.

Heute zählt Saurer 4200 Beschäftigte weltweit, doch in Arbon, dem einstigen Zentrum der Erde für Stickmaschinen und formell immer noch Hauptsitz, sind es gerade noch 80. Im Jahr 2007 wurde Saurer an OC Oerlikon verkauft, 2013 an die chinesische Jinsheng-Gruppe. Diese brachte Saurer in Schanghai an die Börse, ist aber weiterhin grösste Aktionärin. Stickmaschinen fertigt Saurer heute in China.

«Unglückliche Kombination» aus Pandemiefolgen und Logistikproblemen

Am grössten ist Saurer ausser in China in Deutschland. Dort aber sind die beiden Gesellschaften Saurer Spinning Solutions, die Spinnmaschinen der Marken Schlafhorst und Zinser herstellt, und Saurer Technologies, zu der unter anderem die Zwirnmaschinen von Allma und Volkmann gehören, in Schieflage geraten. Die beiden Gesellschaften beschäftigen zusammen 1840 Mitarbeitende und haben sich kürzlich unter die Aufsicht je eines Sachwalters begeben sowie weitere externe Experten beigezogen.

Zunächst hat Saurer Spinning Solutions, die an drei Standorten über 1200 Mitarbeitende zählt, Mitte Juni 2021 beim Amtsgericht Aachen erfolgreich die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Als Gründe dafür genannt wurden «negative Effekte der Coronapandemie» sowie die «Folgen von Zoll- und Handelskonflikten auf die internationalen Lieferbeziehungen». Diese «unglückliche Kombination» habe das Geschäft der Saurer Spinning Solutions «unerwartet stark belastet».

Saurer-Sprecher Peter Trinkl bestätigt die Vermutung, wonach die Folgen der Pandemie sowie Störungen der Logistikketten das Geschäft der Saurer Spinning Solutions beeinträchtigt haben. Trinkl sagt:

«Das Ergebnis 2020 ist um etwa 40 Prozent gegenüber 2019 eingebrochen, und der starke Auftragseingang 2021 konnte daher nicht vollständig finanziert werden.»

Eine Spulmaschine Autoconer 6 der deutschen Saurer-Marke Schlafhorst, die Teil der Saurer Spinning Solutions ist. Bild: PD

Gemeinsame Haftung für Schulden

Die Kapitalkrise der Saurer Spinning Solutions ist ernst. Denn ein Schutzschirmverfahren ist ein Instrument, um ein Unternehmen unter Insolvenzschutz dauerhaft zu sanieren, und zwar «bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung».

Zudem ist wegen der Probleme der Saurer Spinning Solutions auch ihr Schwesterbetrieb Saurer Technologies «in wirtschaftliche Schieflage geraten». Dies wegen der gemeinsamen Haftung für Schulden innerhalb der Gruppe. In der Not hat deshalb Saurer Technologies, die 590 Angestellte an vier Standorten hat, einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, was vom Amtsgericht Krefeld umgehend genehmigt wurde. Dieses Sanierungsverfahren ähnelt dem Schutzschirmverfahren.

Die Unternehmen üben sich in Zuversicht

Wie stehen die Chancen? Sowohl die beiden deutschen Saurer-Gesellschaften als auch Konzernsprecher Peter Trinkl zeigen sich zuversichtlich. Die Sanierungsverfahren sollen es den Unternehmen ermöglichen, ihre Bilanzen zu bereinigen und sich zu refinanzieren, während sie voll funktionsfähig seien:

«Beide Gesellschaften haben volle Auftragsbücher und profitables Geschäft und bedienen ihre Kunden vollständig.»

Die Verfahren hätten auch keinen Einfluss auf die Dienstleistungen und die Qualität der Produkte, und:

«Ein Personalabbau ist derzeit nicht geplant.»

Auch die Saurer-Gesellschaften weltweit hätten keinen Stellenabbau vorgesehen.

Saurer Spinning Solutions rechnet laut eigenen Angaben damit, das Schutzschirmverfahren bis Ende 2021 abschliessen zu können. Produktion, Termin- und Liefertreue seien «jederzeit gewährleistet». Und:

«Die Zahlung von Löhnen und Gehältern ist ebenfalls gesichert.»

Saurer Technologies sieht sich nicht als Restrukturierungsfall

Auch Saurer Technologies versprüht Optimismus. Die wirtschaftliche Krise sei nur durch einen externen Umstand ausgelöst worden. «Saurer Technologies hat ihre Hausaufgaben bei der Transformation bereits hervorragend umgesetzt.» Das Unternehmen betont:

«Wir sind kein Restrukturierungsfall, sondern gut für die Zukunft aufgestellt.»

Geschäftsbetrieb, Produktion und Lieferung an die Kunden liefen «uneingeschränkt» weiter. Für maximal drei Monate übernehme die Agentur für Arbeit via das Insolvenzgeld die Löhne und Gehälter. Danach entlöhne wieder Saurer Technologies die Mitarbeitenden, und nach Abschluss des Verfahrens werde auch das Insolvenzgeld wieder zurückbezahlt, sagt Trinkl.

«Derzeit keine Auswirkung» auf das Geschäft von Saurer in Arbon

Laut dem Saurer-Sprecher haben die Sanierungsverfahren in Deutschland «derzeit keine Auswirkung» auf das Geschäft der Saurer Intelligent Technology AG in Arbon. Hier am Saurer-Hauptsitz am Bodensee sind die Geschäftsleitung und weitere Gruppenfunktionen sowie das Saurer Technology Center samt Forschung & Entwicklung angesiedelt. Die Montage der Stickmaschinen wurde auf Ende 2019 von Arbon nach China zum Saurer-Standort in Suzhou verlagert.

Pandemie, Logistikprobleme, Schrumpfung der Weltwirtschaft, Zurückhaltung der Textilindustrie bei Investitionen – 2020 ist Saurer in mancherlei Hinsicht das Geschäft vermiest worden. Das zeigen die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahrs. Demnach ist der Umsatz des Konzerns von 8,6 auf 4,8 Milliarden Yuan eingebrochen. In Euro gerechnet bedeutet dies einen Rückgang von 1,1 Milliarden auf gut 600 Millionen.

Alles anzeigen

Gelitten haben auch die Ergebnisse: So fiel das Betriebsergebnis von einer Milliarde auf 600 Millionen Yuan, was einen Betriebsverlust von etwa 77 Millionen Euro bedeutet. Die exakten Zahlen in Euro lassen sich erst Ende Juli sagen, wenn Saurer auch den Finanzbericht auf Englisch und in Euro veröffentlicht. Ähnlich schlecht wie auf operativer Ebene hat es 2020 beim Nettoergebnis ausgeschaut (siehe Grafik).