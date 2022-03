Migros Ostschweiz: Preise rauf und Alkohol rein

Detailhandel Migros Ostschweiz rechnet mit Preiserhöhungen – und will künftig Alkohol verkaufen 2021 sind die Preise noch gesunken, doch jetzt hat der Wind gedreht: Die Migros Ostschweiz erwartet diverse Preiserhöhungen im Detailhandel. Und sie möchte in ihren Läden künftig Bier, Wein und Schnaps verkaufen. Dazu müssen aber erst die Genossenschafterinnen und Genossenschafter ihr Okay geben. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.03.2022, 18.37 Uhr

In Migros-Läden könnte es bald auch Alkohol geben. Bilder: PD

Vergangenes Jahr hat die Migros Ostschweiz die Preise in ihren Supermärkten, die gut 80 Prozent zum Umsatz beitrugen, im Schnitt um 1,6 Prozent gesenkt. Dieses Jahr dürfte es jedoch in die andere Richtung gehen. Brot und Backwaren etwa sind schon teurer geworden, Milchprodukte auch, und es stehen weitere Aufschläge an. Das bestätigt Peter Diethelm. Auf Nachfrage sagte der Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz an deren Jahresmedienkonferenz:

«Es wird Preiserhöhungen über verschiedenste Sortimente geben.»

Grund sind eine Reihe von Faktoren: Energie, Kunststoff und Karton für Verpackungen, Diesel für die Lastwagen, Baumaterialien – vieles ist teurer geworden. Kommt hinzu, dass im Zuge von Corona noch immer Logistikketten gestört sind.

Umstellen bei gewissen Brotsorten, weil regionales Mehl fehlt.

Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz.

Die Milchproduzenten führen zudem höhere Preise für Futter und Dünger ins Feld, und 2021 war die Schweizer Getreideernte wegen des miesen Wetters schlecht. Für die Migros Ostschweiz heisst das: Bei gewissen Brotsorten mit dem Label «Aus der Region. Für die Region» (AdR) muss der Detailhändler umstellen, weil es schlicht zu wenig Mehl gibt.

Dabei sind just AdR-Produkte bei der Migros Ostschweiz sehr gefragt: 2021 stieg ihr Umsatz um 8,5 Prozent auf gut 300 Millionen Franken. Nun tobt auch noch der Ukraine-Krieg, der die Getreidepreise weiter steigen lassen könnte, und der Dieselpreis hat diese Woche einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht.

Tiefere Betriebskosten erhöhen die Gewinne

Geschäftlich stand 2021 bei der Migros Ostschweiz im Zeichen von Umsatzverschiebungen, vor allem wegen Corona. In den Supermärkten verkaufte das Unternehmen mehr, ebenso in einzelnen Fachmärkten wie den Baumärkten Do it + Garden und OBI sowie im SportXX. Auch das Take-away-Geschäft und – trotz des verregneten Sommers – der Golfpark Waldkirch liefen gut.

Gelitten haben hingegen unter den Coronabeschränkungen die Restaurants, das Catering, die Gemeinschaftsgastronomie, die Klubschulen und der Säntispark. 14,5 Millionen Franken an Umsatz fielen im Vorjahresvergleich weg wegen des Ausstiegs aus Chickeria, Interio und dem Gründenmoos.

Martin Lutz, Finanzchef der Migros Ostschweiz.

Die deutlichen Zunahmen bei Betriebsergebnis und Reingewinn (siehe Tabelle) erklärt Finanzchef Martin Lutz vor allem mit der Reduktion der Betriebskosten um 30 Millionen Franken, wovon ein Teil temporär sei, da wegen Corona weniger geworben wurde, beim Anlagenunterhalt gespart werden konnte usw.

Die Genossenschaft hat tüchtig investiert

Wie Diethelm sagt, hat sich die Nachfrage nach der Aufhebung fast aller Coronamassnahmen wieder etwas normalisiert. Das gilt auch fürs Einkaufsverhalten: Während der Pandemie bevorzugten viele Konsumentinnen und Konsumenten kleinere Läden statt grosse Supermärkte, und vor allem die Einkaufs­zentren hätten gelitten. Dieser Trend habe nun wieder gekehrt.

2021 gab die Migros Ostschweiz 217 Millionen Franken für Investitionen aus – unüblich viel. Dahinter stecken der neue Standort in Samedan im Engadin und einige Um- und Neubauten, darunter die Migros-Läden in Wittenbach und Uzwil. Kommenden November soll die neue Migros Herisau eröffnen und 2024 die neue Migros Appenzell.

Kundinnen und Kunden fragen nach Alkohol

Bis am 4. Juni 2022 stimmen die 425'000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros Ostschweiz darüber ab, ob sie das Verkaufsverbot für Alkohol in den Supermärkten kippen wollen. Dafür erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Verwaltung und der Genossenschaftsrat der Migros Ostschweiz empfehlen ein Ja, ebenso die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bunds. Diethelm sagt:

«Das Alkoholverkaufsverbot ist nicht mehr zeitgemäss, und wir sind kundenorientiert.»

Die meisten Reaktionen, die man von Kundinnen und Kunden erhalte, lauten laut Diethelm denn auch:

«Uns fehlt der Alkohol in euren Läden.»

2023 könnte dieser Satz Geschichte sein.

