DETAILHANDEL Digital ist nach Corona auch im Detailhandel besser sagt HSG-Professor: «Wer erst jetzt auf den Zug aufspringen will, kommt vielleicht zu spät.» Nach Corona ist die Handelswelt nicht mehr dieselbe, glaubt HSG-Professor Thomas Rudolph: Die Kunden sind mehr zu Hause, sie setzen auf Online und Nachhaltigkeit. Wer die Veränderungen erkennt, gewinnt, sagt er. Kaspar Enz 31.07.2021, 05.00 Uhr

Der Lebensmittelhandel profitierte vom Homeoffice. Bild: Benjamin Manser

Vor bald eineinhalb Jahren gelangte das Coronavirus in die Schweiz. Seither wechseln sich Phasen der Öffnung mit Lockdowns ab. Stark davon betroffen war der Detailhandel. Was das für die Branche im deutschsprachigen Raum hiess, trug das Forschungszentrums für Handelsmanagement in einem Whitepaper zusammen. Für Direktor Thomas Rudolph ist klar: Corona hat in der Branche einiges für immer verändert.

Wie geht es dem Detailhandel nach über einem Jahr Corona?

Das ist unterschiedlich. Dem Lebensmittelhandel geht es gut. Warenhäuser und Fachhändler hatten es schwer. Sehr schwierig ist es für den Textilhandel.

Weshalb?

Durch die Schliessungen und das Homeoffice hat sich der Lebensmittelpunkt nach Hause verschoben. Man braucht nicht mehr immer die neusten Kleider. Und wie es aussieht, werden die Menschen auch nach der Pandemie öfter von zu Hause aus arbeiten. Dadurch sinkt das Volumen für Kleidergeschäfte wohl dauerhaft.

Wer profitiert davon?

Wohnen wurde wichtiger. Möbel- und Baumärkte stehen gut da. Und man kocht mehr zu Hause, davon profitieren Lebensmittelläden. Auf Kosten der Wirte und Kantinen. Aber sie sollten sich nicht zu lange darauf ausruhen. Die Pandemie hat viele Veränderungen im Markt ausgelöst.

Zum Beispiel?

Wer zu Hause ist, will nicht immer kochen. Zahlen aus den USA zeigen: Trotz offener Restaurants, lässt man sich das Essen gerne weiter liefern. Die Pandemie hat das Einkaufsverhalten verändert. Die Kunden verlangen neue Leistungen. Und es ist nicht sicher, ob die Pandemie so schnell vorbei ist. Auch Lebensmittelhändler müssen ihre Geschäftsmodelle transformieren. Doch das ist nicht einfach.

Warum nicht?

Sie haben über Jahre in ihre stationären Läden investiert. Migros und Coop beispielsweise in Restaurants. Wenn sie jetzt Lieferdienste aufbauen, würden sie diese Angebote ja gefährden. Anderen fehlen schlicht die Mittel, neue Geschäfte aufzubauen.

Thomas Rudolph ist Direktor des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Gerade nach der Pandemie, die für viele Händler verheerend war. Gerade in Deutschland gingen auch einige Ketten Konkurs.

Ja, wobei viele dieser Unternehmen vorher schon in Schwierigkeiten waren. Die wahren Auswirkungen der Krise werden sich noch zeigen.

Bis jetzt haben die staatlichen Hilfsmassnahmen, Notkredite oder Kurzarbeit eine Konkurswelle verhindert. Aber die müssen einmal auslaufen. Die Staatsverschuldung ist überall stark gestiegen. Dann schlägt die Stunde der Wahrheit.

Deutschland, Österreich und die Schweiz haben unterschiedlich auf die Pandemie reagiert. Wie wirkte sich das auf den Handel aus?

Zu Beginn reagierten alle drei Staaten recht ähnlich. Im Verlauf der Pandemie waren die Massnahmen in der Schweiz aber milder. Vor allem für Geschäfte mit nicht lebensnotwendigen Gütern war es deshalb in Österreich oder Deutschland schwieriger.

Was hätte man besser machen können?

Es wäre zu einfach, im Nachhinein zu sagen, wo man hätte lockerer sein können. Wir alle hatten diese Pandemie zum ersten mal. Die Schweiz kam mit ihrer Strategie gut weg. Das Gesundheitssystem konnte die Situation bewältigen, wirtschaftlich hielten sich die Auswirkungen in Grenzen.

Der wachsende Onlinehandel führt auch zu einer Paketflut. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Wie kam man als Detailhändler gut durch die Krise?

Es hat sicher geholfen, staatliche Hilfe zu nutzen. Mindestens so wichtig war, ein agiles Unternehmen zu sein. Ein Gespür dafür zu haben, was sich ändert, was die Kunden jetzt wollen – und dafür neue Angebote zu entwickeln.

Wie hat sich das Kundenverhalten geändert?

Eine Umfrage, die wir Ende 2020 durchführten, zeigt klar, dass Online-Kanäle heute mindestens so wichtig sind wie der stationäre Handel. Gewonnen haben auch Click & Collect-Angebote, wo man online bestellte Ware im Laden abholt. Konsumenten achteten in der Pandemie zudem mehr auf Nachhaltigkeit, auf lokale Anbieter – und sie achteten auf den Preis.

Nachhaltig und preissensibel: Wie passt das zusammen?

Es sind verschiedene Kunden. Einige Leute fürchteten in der Pandemie um ihren Job oder haben ihn verloren. Sie achteten auf den Preis. Anderen ging es besser. Corona gab ihnen einen Anstoss, nachhaltig und zunehmend auch lokal einzukaufen.

Auch nach der Pandemie?

Nachhaltigkeit ist nicht nur wegen Corona ein Thema. Die Anlässe, die einen drängen, das Thema ernst zu nehmen, häufen sich. Jetzt sind es die Überschwemmungen. Die Wirtschaft reagiert, von Nachhaltigkeitsberichten zu Elektroautos. Das eröffnet auch Chancen, etwa für regionale Händler, die bewusst beispielsweise auf lokale Produkte oder Nachhaltigkeit setzen – und das den Kunden auch vermitteln können.

Die Krise als Chance?

Krisen verändern immer das Konsumverhalten. Und das gibt Unternehmen einen Schub, die darauf zu reagieren wissen, auch in der Pandemie. Es gibt viele Beispiele von Restaurants, die mit Take-Away- oder Liefer-Angeboten mehr verdient haben als vorher. Viele Detailhändler konnten mit Online-Shops, oder Beratung per Livestream entgangene Umsätze kompensieren.

Das sind aber bei weitem nicht alle Wirte oder Händler.

Ja, andere haben es verschlafen, oder es fehlen ihnen die Mittel für neue Angebote. Deshalb glaube ich, dass sich die Branche nach der Pandemie nicht auf breiter Front erholt, wie bei anderen Krisen. Es gibt eine Zweiteilung: Die einen überstehen die Krise relativ unbeschadet, weil sie das Konsumverhalten beobachten und darauf reagieren, weil sie bereit sind, ihr Geschäftsmodell umzubauen. Die anderen erkennen keine nachhaltige Veränderung, agieren nicht oder zu zögerlich. Sie werden weiter Marktanteile verlieren.

Innovation kostet, manche können sich den Umbau nicht leisten.

Es gäbe durchaus Möglichkeiten, die da helfen könnten: Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Joint Ventures. Mehrere Unternehmen könnten zusammen arbeiten, um gemeinsam Angebote aufzubauen. Aber wenn man im Bereich Digitalisierung bis jetzt geschlafen hat, wird es schwierig. Viele, die gut durch die Krise kamen, haben sich vorher schon damit beschäftigt, und waren bereit. Wer erst jetzt auf den Zug aufspringen will, kommt vielleicht zu spät.