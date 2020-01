Bei der Hüttwiler Nüssli-Gruppe ist der alte Chef wieder der neue – der verlorene Sohn kehrt zurück Andreas Böckli war schon einmal Nüssli-Chef. Jetzt übernimmt er den Job erneut. Turnaround-Profi Fred Gamper hat die Firma reorganisiert und wieder fit gemacht. Stefan Borkert 07.01.2020, 05.00 Uhr

Die Nüssli-Gruppe in Hüttwilen hat turbulente Zeiten hinter sich. Eine neue Srategie bringt den Erfolg zurück. Bild: Andrea Stalder

Die Firma Nüssli ist ein Thurgauer KMU mit Weltruf. Trotz der letzten fünf, sechs ziemlich turbulenten Jahre hat sich daran zumindest nichts geändert. Egal wer gerade in Hüttwilen das Zepter schwang, die temporären Bauten wie Tribünen, Stadien oder spektakuläre Pavillons litten kaum darunter. Eine unbezahlte Rechnung der US-Amerikaner in Höhe von mehr als 15 Millionen Franken an der Weltausstellung in Mailand 2015, hat dem Unternehmen unterdessen fast das Genick gebrochen. Ein gutes Jahr zuvor hatte der damalige CEO Andreas Böckli mit einem Paukenschlag die Firma zusammen mit 40 Mitarbeitern verlassen und in Frauenfeld mit der Adunic AG ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut.

Nüssli hat inzwischen eine straffe Restrukturierung hinter sich, die Fred Gamper zusammen mit seinem Team mal mehr, mal weniger hemdsärmelig durchgezogen hat. Nüssli ist kein Familienunternehmen mehr. Gamper brachte finanzkräftige Investoren mit. Mit inzwischen 67 Jahren wolle er es nun ein bisschen ruhiger angehen, sagt der Spezialist für schwierige Unternehmenssanierungen. Für den Erfolg ist Gamper bereit, auch über seinen Schatten zu springen und unkonventionelle Lösungen zu suchen. So auch jetzt. Einerseits gelang es, die Adunic zurück ins Nüssli-Boot zu holen, andererseits schaffte die Führung um Gamper den Turnaround, so dass das Unternehmen nun auch finanziell stabiler dasteht.

Wichtige Weichenstellungen

Andreas Böckli ist wieder CEO von Nüssli in Hüttwilen. Bild:

Gestern ist den Mitarbeitern von Nüssli nun der neue Chef vorgestellt worden: Andreas Böckli. Gampers Nachfolger kehrt an seine alte Wirkungsstätte nach gut fünf Jahren zurück. Es gebe nicht viele, die von der Branche so viel Ahnung haben, erklärt Gamper. An der Spitze von Nüssli sei Kompetenz gefragt. Zuletzt war es ruhig um Böckli geworden. Jetzt steht er wieder im Fokus. Warum hat Böckli sich für den Job entschieden? «Der Markt für mobiles Bauen und Grossevents befindet sich wegen der Digitalisierung seit einigen Jahren im Umbruch. In diesem Umfeld setzen sich nur die Unternehmen durch, welche die Konsolidierung als Chance nutzen können», fängt er seine Begründung an. «Die Nüssli-­Gruppe hat unter der Führung des Verwaltungsratspräsidenten Andreas Schmid wichtige ­Weichenstellungen vorgenommen.»

«2014 war eine andere Zeit und das Zerwürfnis vor fünf Jahren war schlecht für alle Beteiligten.»

Nämlich? «Neben gezielten Wachstums-Initiativen gilt es, die Kräfte innerhalb der Nüssli-­Gruppe zu konzentrieren, um im Wettbewerb international erfolgreich zu sein. Im Zuge dieser strategischen Fokussierung der neuen Eigentümer habe ich mich entschlossen, zur Nüssli-­Gruppe zurückzukehren und als kunden- und mitarbeiterorientierte Führungspersönlichkeit die Zukunft des mobilen Bauens zu gestalten.» Ist der neue Job für Böckli eine Art Heimkehr? Böckli überlegt, wägt ab. «2014 war eine andere Zeit und das Zerwürfnis vor fünf Jahren war schlecht für alle Beteiligten. Adunic war unsere unternehmerische Antwort und zu diesem Zeitpunkt richtig. Auch wenn ich meine Lehren aus der Geschichte gezogen habe, bereue ich die Trennung nicht.» 2020 sei nun eine andere Zeit mit völlig neuer Ausgangslage, betont er.

Heute habe das Unternehmen finanzkräftige Aktionäre und einen professionellen Verwaltungsrat, der dem Management sein volles Vertrauen ausgesprochen habe und als Sparringpartner für «Checks and Balances» (Prüfung und Ausgleich) sorge. «Ich freue mich riesig auf die gute Zusammenarbeit mit dem neuen Nüssli-­Verwaltungsrat, den Mitarbeitenden und natürlich den Kunden.» Böckli fährt fort:

«Nach turbulenten Jahren soll in Hüttwilen wieder Stabilität einkehren. Dafür bin ich die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit.»

Die Zusammenführung von Adunic und Nüssli sei ein Prozess gewesen, welcher über ein Jahr gedauert habe. Wie er auch in der Startphase von Adunic immer wieder betont hatte, sei Adunic schliesslich immer an einer Kooperation der beiden Unternehmen interessiert gewesen.

Draussen klappte die Zusammenarbeit

Kooperation hat es auch weiterhin gegeben. Nur eben nicht auf der Führungsebene. Böckli sagt, dass auf den Baustellen, etwa in Astana bei der dortigen Weltausstellung 2017, die Projektleiter und Bauführer weiterhin bestens zusammengearbeitet hätten. «Leider war dies nach der Trennung auf Stufe Unternehmensführung nicht der Fall und man konnte sich erst unter neuen Vorzeichen wieder annähern», erklärt er. Der Zusammenschluss sei die logische Konsequenz in einem stagnierenden und teils schrumpfenden Markt und der richtige Weg für beide Unternehmen gewesen. Die Mitarbeiter von Adunic sind übernommen worden. Adunic wurde ein Teil der Nüssli-Gruppe. Der Adunic-Chef hingegen blieb zunächst aussen vor. «Nach den Fusionsverhandlungen war kein Platz mehr für meine Ideen und eine Auszeit der richtige Weg für mich», ­begründet Böckli seinen Rückzug.

Jetzt beerbt er Fred Gamper, der zusammen mit anderen, auch mit diversen Investoren, Nüssli wieder flottgemacht hat. Ist Nüssli fit für die Zukunft? ­Böckli weiss um die Untiefen in diesem Geschäft. Ruhige See ist selten. «Fred Gamper, sein Team und die Investoren sind erfahrene Turnaround-Manager. Sie haben beispielsweise die Marktpräsenz in den USA sowie in Deutschland der Nachfrage angepasst und dafür gesorgt, dass das Schiff nicht untergeht. Dafür bin ich meinem Vorgänger, den Mitarbeitenden und allen, die dazu beigetragen haben, dankbar.»

Das vergangene Jahr sei jedoch durch Sondereffekte, wie zum Beispiel die Fusion, belastet gewesen. «Erst nach dem Geschäftsabschluss und weiteren Analysen wird sich weisen, wie flott die Nüssli-Gruppe ist und wo es dringenden Handlungsbedarf gibt», äussert er sich vorsichtig. Aber: «Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich, als neuer Kapitän das Unternehmen durch die Phase der strategischen Neuausrichtung zu navigieren und langfristig als Marktführer zu positionieren.» Es seien konsequente Entscheide, ein klarer Kurs, Innovation und Profis im mobilen Bauen gefragt. Auch auf die Wachstumsphase freue er sich.

"Erst nach dem Geschäftsabschluss und weiteren Analysen wird sich weisen, wie flott die Nüssli-Gruppe ist."

Die Auftragslage wird dabei behilflich sein. Mit Fred Gamper hat Nüssli Aufträge in Millionenhöhe an Land gezogen, Stichwort Expo Dubai 2020. Böckli: «Die neuen Aufträge in Dubai sind eine Erfolgsgeschichte, die der Zusammenschluss von Adunic und Nüssli hervorbrachte.» Die Unternehmen hätten je hälftig mehr als 70 Millionen Franken am Umsatz für Dubai 2020 beigetragen. Mindestens neun Länderpavillons wird Nüssli dort bauen, unter anderem für Deutschland, Luxemburg und Österreich. Und Böckli ergänzt: «Ein grosser Auftrag in Deutschland wird Mitte Januar 2020 spruchreif.»