Der Thurgau soll für Start-ups attraktiver werden

Neue Forschungsprojekte und ein kostenloses Werkstoffcoaching für Start-ups: Damit verstärkt das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) in Tägerwilen seine Kooperation in Forschung und Entwicklung in der KMU-Landschaft und will den Wirtschaftsstandort Thurgau stärken. Ein Projekt mit der Romanshorner Firma Geobrugg dreht sich um Spezialnetze, die vor Steinschlag schützen.

Martin Sinzig 07.09.2020, 12.00 Uhr