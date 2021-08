Apfelsaft Arboner Mosterei Möhl bleibt gelassen – aber der Sommer setzt dem Mostobst zu Die Mostereien werden spät in Betrieb genommen. Der Grund ist die Verzögerung bei der Reife und die Ernte fällt auch noch gering aus. Stefan Borkert 28.08.2021, 05.00 Uhr

Die Anlieferung von Mostobst geht auch bei der Mosterei Möhl AG wieder los. Bild: PD

Das ist kein gutes Mostobstjahr. Der Sommer war zu kalt. Unwetter und Hagel folgten einem kalten Frühjahr. Ziemlich spät hat die Mosterei Möhl in Arbon mit ihrer Arbeit begonnen. Normalerweise wäre schon vor zwei Wochen mit der Arbeit in der Mosterei begonnen worden. Geschäftsleiter Michael Artho sagt:

Michael Artho, Geschäftsleiter Mosterei Möhl AG, Arbon Bild: Maurice Messinger

«Wir haben am vergangenen Mittwoch erst eine kleinere Menge einer frühen Sorte, sprich Gravensteiner angenommen.»

Immerhin: «Mit der Qualität dieser ersten Anlieferungen waren wir zufrieden.» Einen Tag früher, nämlich am Dienstag, hat die Mosterei von Ramseier in Oberaach Anlieferungen angenommen. In Sursee geht es bei Ramseier erst ab September los, schreibt das Unternehmen in einem Communiqué. Noch später startet die Ernte am deutschen Bodenseeufer. In Lindau etwa rechnet die Erzeugergemeinschaft mit dem Start ab 6. September.

Unwetter und Kälte richten Schäden in Obstkulturen an

Die widrigen Umstände haben zudem zu einer relativ geringen Erntemenge geführt. Gemäss ersten Ernteschätzungen des Schweizer Obstverbandes wird die Gesamtmostobsternte 2021 rund 55000 bis 65000 Tonnen betragen. Damit liegt die Menge gegen ein Drittel unter der Erntemenge von 2020. Im Durchschnitt der letzten vier Jahre sind in der Schweiz gut 86000 Tonnen Mostobst verarbeitet worden. Letztes Jahr verarbeitete, nach eigenen Angaben, die Ramseier Suisse AG in den zwei Pressbetrieben im thurgauischen Oberaach und der Luzerner Mosterei Sursee knapp 50000 Tonnen Mostobst, also fast die Hälfte der gesamten Mostobstmenge der Schweiz.

Auch bei Ramseier heisst es, dass die tiefere Prognose für die diesjährige Ernte beeinflusst sei durch die Kälteperiode im April 2021, als die tiefen nächtlichen Temperaturen stellenweise Frostschäden verursacht haben. Und der Geschäftsleiter von Möhl ergänzt: «Die besonders kräftigen Gewitter mit Starkniederschlägen, Hagel und Sturmböen während dieses Sommers richteten lokal Schäden an den Obstkulturen an.» Und weiter: «Was auch eine Rolle spielte, waren die tiefen Temperaturen in der ersten Aprilhälfte. Im Landesdurchschnitt war der Monat April einer der kältesten der letzten Jahre.»

Was die Ernteschätzung angeht, gibt sich Artho optimistischer. Zwar würden gemäss den aktuellen Ernteschätzungen die zu erwartenden Verarbeitungsmengen an Mostäpfeln rund einen Drittel tiefer als im Vorjahr ausfallen. Aber:

«Es ist stets zu berücksichtigen, dass Ernteschätzungen sehr anspruchsvoll sind und die effektiven Mengen in der Vergangenheit um bis zu 20 Prozent abweichen konnten.»

Im Übrigen erklärt er, dass sich die Situation für Äpfel und Birnen gleich darstelle. Unterdessen sieht man bei den Mostereien keinen Grund zur Panik. Die hohen Erntemengen der letzten Jahre haben die Lagerkapazitäten fast erschöpft. Bei Ramseier heisst es, dass man trotz der aktuell hohen Lagermenge von Obstsaftkonzentrat, welche den Bedarf von über einem Jahr abdecken könnte, alles angelieferte Mostobst dieses Jahr annehmen und in den beiden Mostereien verarbeiten werde.

Die Ramseier-Mosterei in Oberaach beginnt mit ihrer Pressarbeit später als üblich. Bild: Reto Martin

Kühles Wetter schlägt auf den Durst

Auch bei Möhl gibt es noch Reserven. Artho sagt: «Ja, es bestehen nach wie vor umfangreiche Reserven und es wird auch mit einer tieferen Ernte 2021 ausreichend Schweizer Apfelsaft in tadelloser Qualität geben.» Er betont: «Unsere Apfelsäfte produzieren wir für den Schweizer Markt. Exporte werden in jenen Jahren ins Auge gefasst in welchen die Bestände den Inlandsbedarf übersteigen, zum Beispiel aufgrund von Grossernten.» Ist der Bedarf vorübergehend stark reduziert, wie etwa während der Schliessung der Gastronomie, werde auch Export ins Auge gefasst.

Geschäftsleiter Artho: «So etwas kannten wir in der Vergangenheit vor Corona gar nicht.» Während der Lockdowns, als die Gastronomie stillgelegt war und keine Anlässe stattfinden konnten, habe sich der Ausstoss an Apfelsäften sehr stark reduziert. Mit den Öffnungsschritten sei dann aber eine gewisse Erholung des Geschäfts eingetreten. Aber irgendwas ist immer. Michael Artho sagt:

«Das schlechte Wetter in der zweiten Sommerhälfte hat dann leider den Durst der Konsumentinnen und Konsumenten wieder gebremst.»