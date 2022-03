Schienenfahrzeugmarkt Der Osten als hartes Pflaster – Stadler tut sich schwer in der GUS und in Asien In der Region der ehemaligen Sowjetunion und in Fernost Fuss fassen, das möchte der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer seit mehreren Jahren. Die Bilanz ist durchzogen. Ein jüngster Erfolg für Stadler ist ein Schlafwagenauftrag aus Kasachstan. Doch bis dieser arbeitswirksam wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Thomas Griesser Kym 2 Kommentare 15.03.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laut Stadler-Patron Peter Spuhler schrumpft die Mitarbeitendenzahl im weissrussischen Werk. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Bussnang, 15. März 2022)

Vor ein paar Jahren hat Stadler-Patron Peter Spuhler neue Märkte definiert. Dazu gehören auch die GUS-Staaten und punktuell Asien. Es hat sich gezeigt: Das Geschäft dort ist schwierig. In den abgeschotteten Ländern Japan, China und Korea, die ihre eigenen Hersteller protegieren, braucht Stadler gar nicht zu offerieren.

Das im Herbst 2019 gegründete Joint Venture in Indonesien, wo Stadler und der lokale Partner PT Inka aus einem eigenen Werk heraus S-Bahn-Züge liefern wollen, liegt wegen Corona und Finanzierungsproblemen auf Eis. Bleibt ein Auftrag aus Taiwan für Loks.

EU-Sanktionen treffen weissrussisches Stadler-Werk

Auch Russland mit dem lokalen Platzhirsch Transmashholding ist ein hartes Pflaster. Zwei kleinere Aufträge für Doppelstöcker und Strassenbahnen sind die bisherige bescheidene Ausbeute. Hinzu kommen Lieferungen an Georgien, Aserbaidschan und Weissrussland, die Stadler vor allem im weissrussischen Werk Fanipol nahe Minsk abwickelt. Doch nun funkt der Krieg Russlands gegen die Ukraine dazwischen.

Da das Minsker Regime mit Moskau paktiert, belegt die EU auch Weissrussland mit Sanktionen. Ab 4. Juni 2022, so erwartet Spuhler, werde er keine elektronischen Bauteile mehr vom Westen an sein weissrussisches Werk liefern können. Das würde die dortige Produktion von Klimaanlagen, Fahrgastinformationssystemen und Trafos lahmlegen. Und von Stromrichtern, die Stadler auch für andere Standorte herstellt.

Von 1700 auf «ein paar hundert Beschäftigte» in Fanipol

Um Produktion und Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten, hat Stadler begonnen, solche Produkte zu verlagern, vor allem ins Werk Siedlce in Polen. Die Zahl der Mitarbeitenden in Fanipol, die schon früher von 1700 auf 1500 reduziert worden war, ist mittlerweile auf gut 1000 abgesenkt worden, und Spuhler geht davon aus, dass «ein paar hundert Beschäftigte» übrig bleiben.

Blick ins Stadler-Werk im weissrussischen Werk in Fanipol nahe der Hauptstadt Minsk. Bild: Tatyana Zenkovich/EPA (3. März 2020)

Denn so oder so ist das Werk nicht gut ausgelastet. Freilich will Spuhler am Standort festhalten, denn er habe dort gut ausgebildete und leistungsfähige Mitarbeitende. Später, so hoffe er, könne er die Belegschaft auch wieder hochfahren.

Ein Teil der weissrussischen Angestellten arbeitet nun in Po­len, für andere gilt Kurzarbeit, und für solche, die ihre Stelle verlieren, hat Stadler einen Sozialplan ausgearbeitet. Spuhler rechnet dafür und für die Verlagerungen mit Kosten «im tiefen einstelligen Millionenbereich». Ein oder zwei Aufträge oder Teile davon werden auch in die Schweiz verlagert, ins Werk St.Margrethen. Hier geht es um Doppelstöcker.

Auftrag aus Kasachstan, Tauziehen um die Fabrik

Einen Erfolg aus der GUS meldete Spuhler beiläufig: In Kasachstan hat er sich in einer Ausschreibung für bis zu 540 Schlafwagen gegen Transmashholding durchgesetzt. Der Rahmenvertrag sei unterzeichnet, doch bis zur Umsetzung dürfte es noch eine Weile dauern. Die Kasachen haben den Auftrag eigentlich an die Übernahme der Waggonfabrik Tulpar und an Investitionen in diese geknüpft. Spuhler fasst zusammen:

«Kasachstan will das Werk verkaufen, wir wollen es lieber mieten.»

Eine Einigung ist noch nicht absehbar. Doch Spuhler blickt bereits voraus: Er geht davon aus, dass er die Drehgestelle am Standort Winterthur herstellen wird und Teile wie die Wagenkasten in Fanipol. In Kasachstan würde die Endmontage erledigt. Der lokale Wertschöpfungsanteil würde geschätzte 30 Prozent betragen.

2021 zeigt sich Stadler von den Pandemiefolgen erholt

Nach dem Coronajahr 2020 hat Stadler vergangenes Jahr, 2021, Auftragseingang, -bestand, Umsatz und Betriebsergebnis auf Rekordwerte gesteigert (siehe Tabelle).

Alles anzeigen

Und es hätten noch mehr Bestellungen sein können, wären drei Milliardenaufträge zeitig unter Dach gebracht worden. Doch gegen die Bestellungen von Triebzügen der ÖBB und der SBB bei Stadler rekurrierte Rivale Alstom, und der Tram-Train-Auftrag mehrerer deutscher und österreichischer Verkehrsgesellschaften trudelte erst Anfang 2022 ein. Den ÖBB-Auftrag hat Stadler mittlerweile auch auf sicher, die Einsprache gegen den SBB-Auftrag ist am Bundesverwaltungsgericht hängig.

Hauptwerke für 800 Millionen Franken auf Vordermann gebracht

Kommt alles gut, hat Stadler aus den drei Rahmenverträgen ein po­tenzielles Bestellvolumen von bis zu 10 Milliarden Franken. Aber auch so gibt der Auftragsbestand von 18 Milliarden Franken eine Grundauslastung für mehrere Jahre. Spuhler zeigt sich überzeugt, die Bestellungen fristgerecht abarbeiten zu können, schliesslich hat er seine sieben Hauptwerke seit 2016 für 800 Millionen Franken auf- und ausgebaut. 86 Millionen davon flossen ins neue Werk St. Margrethen.

Momentan laufen noch letzte Erweiterungen der Werke Berlin und Valencia. Spuhler kokettiert auch damit, dieses Jahr noch mehr neue Aufträge hereinholen zu können als 2021, für bis zu 6 Milliarden. Unter anderem will Spuhler mit Strassenbahnen und schnelleren Tram-Trains vorwärtskommen. Dabei hat er neben Europa auch den US-Markt im Visier.

Abstriche an der Marge

Die operative Marge konnte Stadler letztes Jahr von 5,1 auf 6,2 Prozent des Umsatzes verbessern. Etwa einen Prozentpunkt Marge hätten Nachwehen der Pandemie, teureres Rohmaterial usw. gekostet.

Für 2022 peilt Spuhler bei der Marge Stabilität an. Das Mittelfristziel von 8 bis 9 Prozent, ursprünglich für 2023 in Aussicht gestellt, hat er um ein bis zwei Jahre in die Zukunft verschoben.

Noch mehr zum Geschäftsjahr 2021 und zum Ausblick lesen Sie hier.

2 Kommentare Mannhart Anita vor etwa einer Stunde Hr Griesser, in einer Tageszeitung darf man nicht davon ausgehen, dass alle Leser wissen, was GUS bedeutet. Undefinierte Ausdrücke gehen gar nicht. Also bitte ausschreiben, danke. Alle Kommentare anzeigen