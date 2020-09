Der Neue ist ein Interner: Die St.Galler Kantonalbank ernennt Christian Schmid zum designierten Chef und Nachfolger von Roland Ledergerber Seit zwölf Jahren sitzt er in der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank, im Mai 2021 übernimmt er den Vorsitz: Christian Schmid folgt auf Roland Ledergerber, der in den Verwaltungsrat wechselt. Thomas Griesser Kym 17.09.2020, 08.22 Uhr

Christian Schmid, designierter Chef der St.Galler Kantonalbank. Bild: PD

Mitte Februar hatte die St.Galler Kantonalbank (SGKB) angekündigt, dass Roland Ledergerber als Präsident der Geschäftsleitung im Mai 2021 zurücktreten wird. Ledergerber wird dann 60 Jahre alt und stellt sich zur Wahl in den Verwaltungsrat. Nach einem Jahr soll er dann Thomas Gutzwiller als Präsident des Aufsichtsgremiums ablösen.

SGKB-Sprecherin Jolanda Meyer sagte im Februar, man suche für Ledergerbers Nachfolge als Chef oder Chefin der Bank sowohl intern als auch extern. Nun ist klar: Der neue Chef ist ein Interner. Der Verwaltungsrat hat Christian Schmid per 1. Mai 2021 zum neuen Präsidenten der Geschäftsleitung ernannt.

Ein Mann mit vielen Hüten

Christian Schmid ist 51 Jahre alt und seit August 2008 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs Corporate Center der SGKB. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Abteilungen Unternehmensentwicklung, Personal, Controlling & Finance, Recht & Compliance sowie Risk Office.

Davor war Schmid von 2004 bis 2008 Geschäftsführer der RSN Risk Solution Network AG und baute diese zu einer führenden Outsourcing-Plattform für das Kreditrisikomanagement in der Schweiz auf. Von 1999 bis 2003 war Schmid bereits in Führungsfunktionen für die SGKB im Bereich Privat- und Geschäftskunden tätig. Davor hatte er am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen an der Universität St.Gallen gearbeitet.

«Profunder Kenner des Bankgeschäfts»

Christian Schmid ist in Uzwil aufgewachsen, wohnte längere Zeit in St.Gallen und lebt seit zehn Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Rapperswil-Jona. Er studierte an der Universität St.Gallen und doktorierte dort im Jahr 2003.

Die SGKB nennt Schmid einen «profunden Kenner des Bankgeschäfts mit jahrelanger Führungserfahrung». Als Mitglied der Geschäftsleitung habe er die Strategie und die Entwicklung der Bank in den vergangenen zwölf Jahren stark mitgeprägt.

«Der beste Kandidat»

SGKB-Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller hat einen neuen Bankchef gefunden. Bild: Michel Canonica

Der Verwaltungsrat habe Schmid «nach einem umfassenden Suchprozess und aus einem breiten Feld möglicher Kandidatinnen und Kandidaten» zum designierten Bankchef gewählt. Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller wird wie folgt zitiert: «Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Christian Schmid dem besten Kandidaten die Führung der St.Galler Kantonalbank zu übertragen.» Gutzwiller weiter:

«Christian Schmid verfügt über alle Fähigkeiten, um die Bank weiter zu entwickeln und bietet gleichzeitig Gewähr für eine angemessene Kontinuität in der Führung.»

Roland Ledergerber wird künftig Christian Schmid beaufsichtigen

Roland Ledergerber, scheidender Chef der SGKB, der in den Verwaltungsrat wechseln und ein Jahr darauf das Verwaltungsratspräsidium übernehmen wird. Bild: Ralph Ribi

Roland Ledergerber tritt Ende April 2021 nach 18 Jahren in der Geschäftsleitung, davon zwölf Jahre als ihr Präsident, zurück. Am 5. Mai 2021 wird er der Generalversammlung der SGKB zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Diese Wahl ist Formsache, weil der Kanton St.Gallen eine absolute Mehrheit der Aktien hält.

Nach einem Jahr als ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat ist geplant, Ledergerber der Generalversammlung 2022 zur Wahl als Nachfolger von Verwaltungsratspräsident Gutzwiller zu empfehlen. Auch das ist Formsache, weil mit dem Kanton vorgängig so abgesprochen.