Der neue CS-Chef soll die Bank mit seinem nüchternen Stil wieder in ruhige Fahrwasser bringen Der bisherige Schweiz-Chef Thomas Gottstein ersetzt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse. Gabriela Jordan 07.02.2020, 15.40 Uhr

Thomas Gottstein ersetzt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse. Gaetan Bally / Keystone

Um die Position als Schweiz-Chef hat sich Thomas Gottstein dem Vernehmen nach vor vier Jahren nicht gerissen. Der erprobte Investmentbanker agierte lieber im Hintergrund und glänzte nicht unbedingt als geborener Redner. Medienberichten zufolge ist er nun aber in die Chef-Rolle hineingewachsen. Seine nüchterne Art komme bei Kunden und Mitarbeitern gut an. Seit Amtsantritt lieferte er ausserdem gute Ergebnisse und steigerte den Gewinn. Während das Wachstum in anderen Regionen nur schwer gelingt, ist die Schweiz-Einheit der Anker der Bank.