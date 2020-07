Interview Der neue CEO des Konferenzzentrums Wolfsberg will den Wolfsberg in eine neue Ära führen: «Das ist für mich äusserst reizvoll» Björn Wäspe war viel international unterwegs. Jetzt kehrt er zu seinen heimatlichen Wurzeln zurück. Stefan Borkert 18.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Björn Wäspe, CEO des UBS-Konferenzzentrums Wolfsberg ob Ermatingen. Reto Martin

Sie sind mit Corona zum Wolfsbergchef geworden. Was waren die ersten Massnahmen, die Sie einleiten mussten?

Björn Wäspe: Die Zeit mit Corona war sicherlich für uns alle eine Herausforderung. Mein Managementteam und ich beschlossen jedoch, das Beste daraus zu machen. Die Housekeeping-, Service-, Küchen- und Gartenteams ölten das gesamte Hotelparkett, befreiten den Neubau vom Baustaub, reinigten jede einzelne Fensterfläche und brachten die Gartenanlagen in Schuss. Das Wolfsberg Dialogue Programm-Team entwickelte währenddessen eine digitale Strategie zur Optimierung der Kommunikation und gestaltete eine inhaltliche Neupositionierung des gesamten Veranstaltungsangebotes.

Die technologische Ausstattung hier hilft in Coronazeiten, oder?

Ja, absolut. Wir haben hier auf dem Wolfsberg den neusten UBS IT- und AV-Standard. Alle Seminar- und Konferenzräume sind mit modernster Technologie ausgestattet. 45 Antennen auf dem Gelände sorgen für stabilstes 4G/LTD-Netz. Die LED-Wand im Auditorium ist eine der grössten ihrer Art in der Schweiz. Es ist jederzeit möglich, dank der neuen Technologie, von hier aus weltweite Konferenz- und Videoschaltungen abzuhalten.

Was hat Sie bewogen, diese Stelle in mönchischer Abgeschiedenheit anzutreten?

Ich bin in Schaffhausen geboren und habe meine ersten vier Lebensjahre in Schlatt verbracht. Mein Vater stammte aus St.Gallen. Somit bin ich seit frühester Kindheit eng mit der Region verbunden. Die Möglichkeit, den Wolfsberg in eine neue Ära zu führen, war und ist für mich äusserst reizvoll. Nach rund 18 Jahren im nationalen und internationalen Sponsoring von UBS war der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Als mönchische Abgeschiedenheit würde ich meinen neuen Arbeitsort ganz und gar nicht bezeichnen. Es ist ein Privileg, am schönen Untersee und somit im wunderschönen Thurgau zu arbeiten und zu leben.

Haben Sie schon bei allen Gemeindepräsidenten in der Umgebung vorgesprochen?

Aufgrund der Covid-Situation haben wir zunächst sehr regional begonnen. Dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeinderat Ermatingen haben wir uns bereits vorgestellt und ihnen das neue Gebäude gezeigt.

Der Wolfsberg ist lange sehr bemüht gewesen, um in der Bevölkerung hier am Untersee an- und wahrgenommen zu werden. Wird es weiter öffentliche Veranstaltungen und Dialog mit der Bevölkerung geben?

Im Rahmen der ursprünglich für dieses Frühjahr geplanten Eröffnungsfestlichkeiten des Neubaus war auch ein Tag der offenen Tür für die gesamte Region geplant. Diesen verschieben wir aufgrund der aktuellen Situation – hoffentlich – in das kommende Frühjahr. Weitere Aktivitäten werden wir uns mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt überlegen. Aber erst, wenn man es auch richtig geniessen kann.

Nachhaltigkeit und Klima sind grosse Themen, inzwischen auch bei den Finanzinstituten. Wird der Wolfsberg mit dem Umbau klimaneutral betrieben?

Bei allen Um- und Neubauten der Bank ist Nachhaltigkeit stets ein Schlüsselelement. Das neue Gebäude erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards wie Minergie-P-Eco-Bauweise, Solarpanels, Erdwärmesonden, eine Pelletanlage für den Hochtemperaturbereich sowie E-Tankstellen. Eine Fotovoltaikanlage liefert den Strom für die E-Ladestationen.

Mit dem neuen Gebäude zählt unser Konferenzgebäude auf dem Wolfsberg zu den modernsten der Schweiz.

Sind weitere bauliche Massnahmen in den kommenden Jahren geplant?

Im Rahmen einer solch grossen Anlage sind immer wieder Unterhaltsinvestitionen notwendig. Mit dem Bau des neuen Seminar- und Konferenzzentrum sind jedoch jetzt grössere Pläne bis auf weiteres abgeschlossen.