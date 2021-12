Darum vertraut Bankökonom Christian Gattiker dem Aufschwung

Interview «Unternehmen sind wahre Meister, sich an Neues anzupassen»: Bankökonom vertraut dem Aufschwung und lässt sich von Omikron nicht ins Bockshorn jagen Christian Gattiker zeigt sich zuversichtlich sowohl für die Finanzmärkte als auch für die Realwirtschaft. Der Leiter Research der Bank Julius Bär referierte am Donnerstag in St.Gallen und sagt: Was die Wirtschaft an Dynamik über den Winter einbüsse, mache sie im folgenden Sommer mehr als wett. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Muss es denn immer zum Schlechten sein?»: Christian Gattiker, Leiter Research der Bank Julius Bär. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 9. Dezember 2021)

Ein Analyst befand diese Woche mit Blick auf den Run auf Aktien: «Keiner hat Angst vor Omikron.» Ein anderer Analyst schrieb: «Omi-whatever.» Wie erklärt sich diese Gelassenheit der Anleger gegenüber der neuen Virusmutante?

Christian Gattiker: Vor zwei Wochen herrschte erst mal reine Panik. Mittlerweile dominiert aber die Ansicht, dass sich die Befürchtungen im Zusammenhang mit Omikron wohl nicht derart extrem bewahrheiten werden. Also gab es an den Finanzmärkten Entwarnung. Das kann auch verfrüht sein, aber: Das Auftreten einer neuen Mutante wird die Wirtschaft etwas Wachstum kosten, dieses aber vermutlich nicht abwürgen. Und in der wärmeren Jahreszeit kann die Einbusse wieder aufgeholt werden.

Es ist aber auch zu beobachten, dass die Börsen noch sehr empfindsam auf Nachrichten im Zusammenhang mit dem Virus reagieren. Bleiben die Finanzmärkte folglich noch eine gewisse Zeit eher volatil?

Ja, der Nachrichtenfluss ist ein gewichtiger Einflussfaktor. Aber die Anleger haben sich auch an eine ständig ändernde Pandemielage gewöhnt und einen Lernprozess durchgemacht.

Welchen Rat haben Sie generell für Anleger?

Investiert sein bleibt die Devise. Die Herausforderung ist, sich nicht von Omikron, geopolitischen Entwicklungen oder vermeintlichen Blasenbildungen ablenken zu lassen und durchzuhalten. Wir legen ein starkes Gewicht auf den Schweizer Aktienmarkt. Hier haben wir eine Reihe hervorragend positionierter Unternehmen. Damit sind die Anleger weltweit in vielen Schlüsselindustrien investiert. Selektiv kann man Titel von Unternehmen in Sektoren, die bei uns weniger präsent sind, im Ausland zukaufen. Etwa im Technologiesektor.

Anders als von der Finanzkrise 2008/09 haben sich Welthandel und Industrieproduktion vom pandemiebedingten Einbruch von 2020 in Windeseile erholt. Warum?

Die Politik hat die Wirtschaft vor dem Schlimmsten bewahrt mit nie da gewesenen Geldspritzen und staatlichen Ausgabenprogrammen. Ab jetzt aber liegt die Hauptstütze auf massiven Produktivitätssteigerungen. Dafür gibt es wiederum zwei Erklärungen: Technologie und Kapital. Die Pandemie hat den technologischen Umbruch enorm beschleunigt, mit Homeoffice und mit anderen digitalen Möglichkeiten der Kooperation. Firmen waren gezwungen, solche Dinge umzusetzen, für die sie sonst vielleicht Jahrzehnte gebraucht hätten. Begünstigt worden ist der Wandel von den billigen Refinanzierungskosten dank der Tiefstzinsen.

Sie sehen diese Entwicklung als positiv für die Investitionen und die Löhne. Gerade bei den Löhnen hat sich in den vergangenen Jahren eher wenig getan.

Vorerst werden die Löhne vor allem in jenen Industrien steigen, die von der Pandemie unbeschadete geblieben sind oder gar von ihr profitieren. Andere Branchen wie etwa der Tourismus und andere Dienstleistungen müssen sich erst aufrappeln und sich in der neuen Norma­lität positionieren. Da wird es dauern, bis wir über Lohnsteigerungen reden können.

Die Konjunkturauguren der Basler BAK Economics haben nach dem Auftauchen von Omikron ihre Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft 2022 bereits von 3 auf 1,3 Prozent gekürzt. Ihr Urteil?

Im Moment ist es zu früh, eine Prognose radikal anzupassen. Und allein wegen Omikron würde ich sie auch nicht substanziell kürzen. Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft über den Winter etwas langsamer wächst, dies aber aufholbar ist und im kommenden Sommer 2022 mehr als nur kompensiert wird.

Dennoch: Im Vergleich zu Mitte November 2021 hat sich die Lage etwas eingetrübt. Gastronomen haben wieder grössere Sorgen, die Tourismusbranche blickt mit Bangen auf die bevorstehende Wintersaison.

Wenn uns die Krise eins gelehrt hat, dann dies: Die Lage kann sich ziemlich schnell ändern. Aber muss es denn immer zum Schlechten sein? Wir haben die Impfung, und es werden neue Medikamente zugelassen werden, dank derer wir weniger schwere Krankheitsfälle nach Coronainfektionen haben werden. Es ist verfrüht, schwarzzumalen. Zudem ist der Dienstleistungssektor der flexibelste Sektor der Welt. Das gilt gerade auch für den Tourismus, der immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen hat und diese meistert.

Die Industrie hat volle Auftragsbücher, doch machen ihr Lieferengpässe zu schaffen. Wie sehen Sie das?

Die Lieferketten sind aus Unternehmenssicht ein grosses Problem, das Zeit und Nerven und Geld kostet. Aber: Derzeit wird wo immer möglich viel produziert, um Lager aufzufüllen. Das unterstützt die Länge des Aufschwungs. Unternehmen sind wahre Meister, sich an Neues anzupassen. Zudem bahnt sich beim Containerfrachtverkehr eine Entschärfung an. Das Problem der Lieferengpässe sollte im ersten Semester 2022 zu grossen Teilen gelöst werden und sich dann im zweiten Semester 2022 deutlich normalisieren. Was noch etwas länger dauern dürfte, ist der Chipmangel.

Der Franken hat weiter an Stärke gewonnen, steht aktuell bei 1.04 zum Euro. Klagen von Firmen hört man aber kaum. Weshalb nicht?

Schlimm sind vor allem Währungsschocks, wie Anfang 2015, als die Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 aufhob und der Franken Parität zum Euro erreichte. Aber ein starker Franken an sich, das ist courant normal in den vergangenen hundert Jahren, und Schweizer Unternehmen haben viel investiert, um damit umgehen zu können. Auch hat der starke Franken Vorteile: Die Kriegskasse, um ausländische Unternehmen zu übernehmen, ist mehr wert, und das bei tiefen Kapitalkosten.

Das heisst, die Zinsen dürften weiter tief bleiben?

Ich rechne damit, dass die Nationalbank bis 2023 an ihrer Tiefzinspolitik festhält. Ausser es beginnt ein ungeahnter Boom in der Eurozone, der heute noch nicht absehbar ist. Wenn wir Recht behalten mit tiefen Zinsen für die zwei bis drei Jahre, dann bedeutet dies, dass sich Hypothekarnehmer nicht gegen etwaige Zinsschocks absichern müssen. Ohnehin gilt: Sich absichern kostet immer auch eine Prämie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen