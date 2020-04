Per Videoanruf im Laden: «Der Händler kann den Kunden auch überraschen» Wie können sich kleine Detailhändler Online gegen die grossen durchsetzen? Die Appenzeller Efach AG hat eine Idee. Kaspar Enz 09.04.2020, 05.00 Uhr

Mit dem Tool der Efach AG können Käseläden wie Buchhändler ihre Kunden auch über Videoanruf beraten. (Bild: PD)

Der Einkauf im Netz könnte dem analogen Einkauf beim Detaillisten noch näher kommen, findet Stefan Manser. Bei seinem Beratungsunternehmen Efach AG geistert die Idee schon bald zwei Jahre umher. Dank Corona hat er sie umgesetzt. Im Appenzeller Chäslade seiner Frau ist der Einkauf per Video seit kurzem möglich. Nun will er 50 Lizenzen für die Technologie für sechs Monate an kleine Läden verschenken.