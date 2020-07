Der Dieselskandal erreicht die Ostschweiz: Wegen Betrugsverdachts hat die Thurgauer Staatsanwaltschaft die Arboner FPT Motorenforschung durchsucht In Arbon werden Motoren für Fahrzeuge der Firma CNH Industrial entwickelt. Diese ist ein Schwesterkonzern von Autobauer Fiat Chrysler Automobiles – der im Verdacht steht, bei Dieselmotoren zu manipulieren. Stefan Borkert 25.07.2020, 05.00 Uhr

Motoren für Fahrzeuge des Fiat-Schwesterkonzerns CNH werden bei der Arboner FPT entwickelt. Bild: Reto Martin (23. Juli 2020)

Bei der FPT selbst wurde auf den Mutterkonzern verwiesen. Bild: Reto Martin (23. Juli 2020)

Man hüllt sich in Schweigen. Zunächst war es fast unmöglich, eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass die Firma FPT in Arbon im Zuge von Ermittlungen im Dieselskandal durchsucht worden ist. Bei der FPT selbst wurde auf den Mutterkonzern verwiesen.

Mitarbeiter schwiegen und auch die Thurgauer Staatsanwaltschaft mochte die Durchsuchung nicht kommentieren. Dann gab man sich bei CNH Industrial, dem Mutterkonzern der Arboner Motorenentwicklerin, doch noch einen Ruck und bestätigte die Durchsuchung der Firmenbüros in Arbon.

Zuvor hatte CNH bereits die europaweiten Durchsuchungen im Zusammenhang mit Manipulationen von Dieselmotoren bestätigt. Man kooperiere mit den Untersuchungsbehörden, heisst es in einem kurzen Schreiben. Federführend bei der ganzen Aktion ist die Staatsanwaltschaft Frankfurt.

Die EU-Justizbehörde Eurojust koordiniert die Ermittlungen

Gegen den Autokonzern Fiat Chrysler wird ermittelt: Der Hauptsitz in Auburn Hills, USA. Paul Sancya, AP (27. Mai 2019)

Diese bestätigt, dass wegen Betrugsverdacht beim Autobauer Fiat Chrysler ermittelt werde. Ebenfalls ins Fadenkreuz der Ermittler ist der Schwesterkonzern CNH geraten, zu dem unter anderem die Nutzfahrzeugmarke Iveco gehört. Koordiniert wird die Ermittlung von der EU-Justizbehörde Eurojust. Die Ermittler haben letzten Mittwoch den Sitz von FCA Deutschland in Frankfurt, Iveco in Ulm sowie weitere Objekte in Italien und der Schweiz respektive in Arbon durchsucht.

Laut einem Beitrag des ZDF richten sich die Ermittlungen gegen neun namentlich bekannte Beschuldigte in Italien. Ausser um Fahrzeuge von Fiat und Iveco geht es auch um die Konzernmarken Alfa Romeo und Jeep sowie Sonderfahrzeuge wie etwa Wohnmobile, so die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Für die Konzerne könnte es teuer werden. Gegenüber VW hat das deutsche Bundesgericht im Dieselskandal ein Grundsatzurteil gefällt, nachdem Volkswagen für seinen Tricksereien bei Dieselabgasvorrichtungen die Verantwortung übernehmen muss.

Keine Zulassung für Abschaltvorrichtung

Im aktuellen Fall hegen die Ermittler den Verdacht, dass in Dieselmotoren der Schwesterkonzerne eine Abschalteinrichtung steckt, die dafür sorgt, dass die Grenzwerte für den Stickstoffdioxid-Ausstoss nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Fahrzeuge mit einer derartigen Abschalteinrichtung seien auf dem gemeinsamen Markt nicht genehmigungsfähig, weswegen Kunden Fahrverbote oder Stilllegungen drohen würden, so Oberstaatsanwältin Niesen. Ebenso wie CNH bestätigte unterdessen auch Fiat Chrysler die Durchsuchungen, gab aber keine weiteren Auskünfte, ausser dass man mit den Behörden kooperiere.

Fahrzeuge mit manipulierten Abgasabschaltvorrichtungen haben keine Zulassung. Bild: Gaetan Bally, Keystone

Zum Konzern CNH Industrial gehört die Nutzfahrzeugsparte von Fiat. Um welche Modelle der vier Marken aus den Jahren 2014 bis 2019 es sich bei ihren Ermittlungen konkret handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit, nannte aber die Motorentypen für Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Inwieweit der CNH-Standort Arbon mit der FPT überhaupt konkret betroffen ist, wird nun die Auswertung der sichergestellten Dokumente ergeben.