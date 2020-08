Der Bühler-Chef sitzt nun auch im Verwaltungsrat – Corporate-Governance-Expertin hat keine Einwände, im Gegenteil

Stefan Scheiber, Chef des Technologiekonzerns Bühler, ist zusätzlich in den Verwaltungsrat gewählt worden, in jenes Gremium also, das ihn in seinem Amt als CEO beaufsichtigt. Corporate-Governance-Spezialistin Barbara Heller kann dieser Doppelrolle Vorteile abgewinnen.

Thomas Griesser Kym 31.08.2020, 15.07 Uhr