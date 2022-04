Dentaltechnik: Ivoclar-Gruppe hat ihr Russland-Geschäft reduziert

Dentaltechnik Ja zur Medizin, Nein zur Kosmetik: Ivoclar-Gruppe hat ihr Russland-Geschäft reduziert Das Liechtensteiner Unternehmen stellt im Zuge des Ukraine-Kriegs den Verkauf kosmetischer Produkte in Russland ein und beschränkt sich auf medizinisch notwendige Erzeugnisse. In der Ukraine ist Ivoclar darum bemüht, die Versorgung so gut es geht aufrechtzuerhalten. Dorothea Alber 06.04.2022, 17.30 Uhr

Der Hauptsitz der Ivoclar-Gruppe in Schaan. Bild: PD

«Wir halten uns an alle national und international verhängten Sanktionen und haben die Lieferung entsprechender Produkte sofort eingestellt.» Das sagt Martin Leiter, Sprecher der Ivoclar-Gruppe, auf Anfrage. Über die Sanktionen hinaus hat das Unternehmen entschieden, den Verkauf kosmetischer Produkte in Russland einzustellen und sich auf medizinisch notwendige Artikel zu beschränken. Wie andere internationale Unternehmen auch setzt die Gruppe damit auf einen Kompromiss zwischen Boykott und Fürsorge.

Was bedeutet dies für die Vertriebsmitarbeitenden am Ort? «Momentan beabsichtigen wir keine Stellen in Russland oder in der Ukraine abzubauen und unterstützen unsere Mitarbeitenden weiterhin», sagt Leiter. Ivoclar verfügt über keinen eigenen Produktionsstandort in Russland, sondern über eine Tochtergesellschaft mit Marketing- und Vertriebsfunktionen. In Russland beschäftigt Ivoclar rund 50 Mitarbeitende, in der Ukraine etwa 10.

Warenlieferungen in die Ukraine sind laut Leiter momentan nur in eingeschränktem Umfang möglich. «Wir werden jedoch alles dransetzen, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Zudem zahlen wir die Gehälter aller Mitarbeitenden in der Ukraine uneingeschränkt weiter.»

Russland-Geschäft ist klein, war aber fein

Wie viele andere Firmen sieht sich auch Ivoclar mit erhöhten Rohstoffpreisen und Transportkosten konfrontiert. Daher wird die Gruppe ihre Preise entsprechend anpassen. Gleichzeitig hat der Krieg gegen die Ukraine Auswirkungen auf die globale Logistik. So kommt es zu Verzögerungen und mangelnde Verfügbarkeiten bei den Zulieferern. «Unsere Mitarbeitenden und Distributoren sind bemüht, die Auswirkungen für unsere Kunden in allen Märkten möglichst gering zu halten», sagt Leiter.

Für Ivoclar hätte ein kompletter Boykott Russlands nur geringen Einfluss: Denn die Umsätze in Russland machen laut Leiter nur einen kleinen Anteil am Gesamtumsatz der Gruppe aus.

«Wir konnten in den vergangenen Jahren aber ein kontinuierliches Wachstum unseres Russland-Geschäfts verzeichnen.»

Konkrete Zahlen nennt Leiter ebenso wenig, wie er eine Prognose abgeben kann über erwartete Umsatzeinbussen aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine.

Rekordverkäufe im Jahr 2021

Die Ivoclar-Gruppe hat 2021 einen Rekordumsatz von gut 840 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 31 Prozent mehr als 2020 und 8 Prozent mehr als im alten Rekordjahr 2019. Die Gruppe führt das Wachstum zurück auf neue Produkte für Zahnarztpraxen und Dentallabore, eine höhere Nachfrage dieser Kundschaft, eine geografische Expansion und einen neuen Markenauftritt.

Ivoclar beansprucht auch den Gewinn von Marktanteilen für sich. 2021 wurde im deutschen Ellwangen das neue globale Distributionszentrum in Betrieb genommen, von wo aus 17'000 Produkte in gut 130 Länder geliefert werden. Ivoclar beschäftigte Ende Jahr weltweit 3548 Mitarbeitende. 2021 wurden laut dem Unternehmen mehr als 200 Stellen neu geschaffen, wovon 100 noch ausgeschrieben sind, 50 davon am Hauptsitz in Schaan. Für 2022 zeigt sich Ivoclar «verhalten optimistisch».