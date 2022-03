Neue Wasserstofftankstelle für Lastwagen in St.Gallen

DEKARBONISIERUNG Avia Osterwalder eröffnet zweite Wasserstoff-Tankstelle in der Region St. Gallen Bereits 47 Wasserstofflastwagen sind in der Schweiz unterwegs. Einige davon beliefern von den Ostschweizer Verteilzentren von Coop, Migros und Spar aus die Läden. Nun haben sie eine H2-Tankstelle in unmittelbarer Nähe bekommen. Bald soll auch der grüne Wasserstoff aus St. Gallen kommen. Kaspar Enz 23.03.2022, 18.00 Uhr

Die Wasserstofflastwagen von Coop, Migros und Spar können nun in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren tanken. Bild: PD

Bereits im Juli 2020 eröffnete die Osterwalder AG an ihrem Hauptsitz an der Oberstrasse in St. Gallen eine Wasserstofftankstelle, damals die erste in der Ostschweiz. Nun hat sie im Industriegebiet zwischen St. Gallen und Gossau bereits die zweite eingeweiht: Die Tankstelle von Spar hat nun auch eine H2-Zapfsäule.

Sie kommt gerade zur rechten Zeit. «Die umliegenden Transporteure und Detailhändler legen mit ihren Wasserstofflastwagen bis zu 600 Kilometer pro Tag zurück und müssen so ein bis zwei Mal täglich tanken», sagt Co-CEO Martin Osterwalder gemäss einer Mitteilung.

«Das brachte die Wasserstofftankstelle an der Oberstrasse an die Grenzen ihrer Kapazitäten.»

Der neue Standort ist auch besser gelegen: Nicht nur Spar, auch die Detailhandelsriesen Coop und Migros haben in unmittelbarer Nähe Verteilzentralen, von denen auch bereits mehrere Wasserstofflastwagen die Läden in der Region beliefern. Sie alle tankten mit ihren 36-Tonnen-Lastzügen an der neuen Tankstelle.

Bereits 47 H2-Lastwagen in Betrieb

Die Lastwagen sind Teil des Projekts H2-Mobilität Schweiz. Dabei arbeiten Schweizer Transport- und Handelsfirmen, Tankstellenbetreiber und Energieunternehmen zusammen, um eine Wasserstoff-Infrastruktur aufzubauen. Bereits 47 Wasserstofflastwagen des koreanischen Herstellers Hyundai sind in der Schweiz unterwegs. Es sind die ersten in Serie hergestellten Wasserstofflastwagen weltweit.

Beat Hirschi, CEO der Hyundai Hydrogen Mobility AG, zeigt sich zufrieden: «Die Lastwagen haben in knapp 18 Monaten die Marke von 3 Millionen Kilometern überschritten. Damit haben wir bereits 200 Tonnen CO 2 eingespart.» Der nächste Meilenstein im Projekt folgt im Sommer. Dann starten Osterwalder und die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke die Wasserstoffproduktion im St. Galler Wasserkraftwerk Kubel. «In der Ostschweiz entsteht zurzeit ein Wasserstoff-Kreislauf, wie er perfekter nicht sein kann», sagt Jörg Ackermann, Präsident des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz.

Derweil wächst das H2-Tankstellennetz schweizweit. Eine Tankstelle in Frenkendorf (BL) läuft seit Anfang März im Testbetrieb. Auch in Chur soll bald eine weitere H2-Tankstelle folgen.