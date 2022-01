Debatte Rheintaler Wirtschaftsforum: Alle Frauen und alle Mann an Bord Für das vom Januar auf den Juni 2022 verschobene Treffen haben nun alle ursprünglich vorgesehenen Referentinnen und Referenten zugesagt. Über 600 Gäste haben sich bereit angemeldet. Thomas Griesser Kym 21.01.2022, 18.00 Uhr

Migros-Präsidentin Ursula Nold ist eine der Referentinnen am Rheintaler Wirtschaftsforum Anfang Juni 2022. Bild: Melanie Duchene/KEY (Zürich, 23. März 2019)

Wegen der Pandemie haben die Organisatoren um Julia Frischknecht das Rheintaler Wirtschaftsforum vor ein paar Wochen vom 21. Januar auf den 2. Juni 2022 verschoben. Für diesen neuen Termin sagten von den Referentinnen und Referenten umgehend Bundesrätin Karin Keller-Suter und Nestlé-Chef Mark Schneider zu.

Risikoforscher Gerd Gigerenzer. Bild: PD

Nun haben auch die beiden anderen vorgesehenen Persönlichkeiten ihre Teilnahme einrichten können. Es sind dies Ursula Nold, Präsidentin der Migros-Verwaltung, und der deutsche Risikoforscher und Psychologe Gerd Gigerenzer.

Das Rheintaler Wirtschaftsforum findet in der Sporthalle Aegeten in Widnau statt. Der diesjährige Übertitel lautet: «Risiko, Verantwortung, Führung – wie wir in und nach Krisen zukunftsfähig bleiben.» Für das Forum haben sich bereits über 600 Gäste angemeldet.