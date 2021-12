De Martin Group Wängi kauft ein und investiert

Expansion Hidden Champion aus Wängi: De Martin Group kauft ein und investiert Mit der Übernahme der Novoplan GmbH im baden-württembergischen Aalen baut De Martin ihre Marktposition aus. Martin Sinzig Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

De Martin besetzt eine Nische als global tätige Spezialistin für Beschichtungen. PD

Die De Martin Group mit Sitz in Wängi ist Spezialistin für Oberflächen. Jetzt hat sich De Martin im Halbleitersektor verstärkt und die Novoplan aus Aalen in Baden-Württemberg übernommen.

Seit ihrer Gründung vor rund 35 Jahren hat sich die Novoplan GmbH als Produktionsdienstleisterin für Hightech-Beschichtungen etabliert und vor allem den Formen- und Werkzeugbau sowie die Halbleiterindustrie beliefert. Mit der Übernahme durch die De-Martin-Gruppe aus Wängi zum Januar 2022 regelt das gründergeführte Unternehmen gleichzeitig die Nachfolge.

«Wir sind froh, einen Käufer gefunden zu haben, der die Möglichkeiten hat, das mit Kunden zusammen entwickelte Know-how weiterzuentwickeln und das Geschäft in die Zukunft zu führen»,

sagt Burkhard Hamer, der die Novoplan als Pionier und Gründer zu einer Dienstleisterin mit aktuell 40 Mitarbeitenden aufgebaut hat. Die vollständige Übernahme der Anteile sichere den langfristigen Fortbestand des Unternehmens und biete seinen Mitarbeitenden neue Perspektiven. Hamer spricht von einer Win-win-Situation. Für die De-Martin-Gruppe, die bisher 200 Mitarbeitende zählt, entspricht die Akquisition einer «hochindustriellen Logik», sagt CEO und Inhaber Thomas De Martin.

Mit der Novaplan verstärkt sich De Martin in Deutschland. PD

Die international tätige Nischenplayerin im Bereich funktioneller Oberflächen könne sich mit der Novoplan vor allem im Halbleitersektor stärker positionieren. Gleichzeitig sollen bestehende Marktsegmente weiter ausgebaut werden. «Dies stärkt unsere Rolle als bedeutende Kraft in einer hochspezialisierten Nische».

De Martin unterstreicht:

CEO und Inhaber der De Martin Group, Thomas De Martin PD

«Um diese Nische weiterhin erfolgreich zu besetzen, braucht es insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Technologie mit Leidenschaft und Know-how weiterentwickeln. Die jüngste Expansion und die damit einhergehende Technologieführerschaft wird uns dabei unterstützen, Fachkräfte anzuziehen und ihnen eine attraktive Plattform zu bieten».

«Wir kommen, um zu bleiben, zu investieren und am Standort Aalen weiteres Wachstum zu ermöglichen», präzisiert De Martin die Absichten der Käuferin. Die Hinterthurgauer Beschichtungsspezialistin hat bereits 2015 mit einer Akquisition in Neustadt/Aisch im Bundesland Bayern einen ersten Produktionsstandort im Ausland geschaffen, vor allem, um die Kundennähe zu stärken und um neue Wirtschaftsräume besser zu erschliessen.

Investitionen auch in Wängi

Die aktuelle Expansion hat laut De Martin auch positive Auswirkungen auf den Standort Wängi. Am Hauptsitz der Gruppe, wo 180 Beschäftigte tätig sind, werden weitere Investitionen geplant, unter anderem in Technikumsanlagen, die für die Testung neuer Verfahren und Prozesse benötigt werden, in die Erweiterung von Beschichtungsanlagen sowie in Büros und in die Mensa.

Stärker im Halbleitermarkt

De Martin bedient mit mehr als 20 Beschichtungslösungen die sechs Marktsegmente Medizinaltechnik, Energie/Elektronik, Halbleiter/Textil, Maschinen- und Anlagenbau, Mobilität sowie Formen und Werkzeuge. In Letzterem sichert sich das Unternehmen mit der Übernahme der Novoplan GmbH eine global marktführende Stellung und erweitert seine Position im Bereich funktioneller Beschichtungen für Belichtungsmaschinen zur Chip-Herstellung.

Ausbauen will De Martin zusätzlich ebenso ihre Stellung bei chemischen Nickel-Beschichtungen für Nischenanwendungen sowie die Marktpräsenz mit selbst entwickelten Hybridschichten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen