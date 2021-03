Datenschutz und Börsengang Thurgauer Swisscows AG will Google Marktanteile abjagen – Aktienvorverkauf startet Vor sieben Jahren ist die alternative datensichere Suchmaschine Swisscows aus Egnach aktiv geworden. Jetzt ist das Unternehmen auf dem Weg an die Börse und gibt ab morgen, 30.März, schon mal Partizipationsscheine aus. Stefan Borkert 29.03.2021, 17.09 Uhr

Swisscows-Erfinder Andreas Wiebe verspricht Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre. Bild: PD

Der Börsengang (IPO) der Egnacher Swisscows AG war eigentlich schon beschlossene Sache. Die Pandemie habe aber für eine unsichere Lage gesorgt, sagt Gründer Andreas Wiebe. So habe man die Aktion zurückgestellt. Für ihn ist die gleichnamige Internetsuchmaschine Swisscows ein Projekt, das der Allgemeinheit und der Privatsphäre gleichermassen nützt. «Aktuell geben vor allem amerikanische High-Tech-Giganten wie Google den Ton an. Doch wir sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, sich von diesen zu emanzipieren und eigene europäische Lösungen zu stärken», sagt Wiebe.

2014, als die Suchmaschine aufgeschaltet wurde, hatte sie für Schlagzeilen gesorgt. Swisscows benutzt einen eigenen selbst entwickelten Suchalgorithmus. Gründer Wiebe sagte damals, dass Swisscows findet, nicht sucht. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch konnte sich das nicht durchsetzen. Dennoch ist die Suchmaschine weiterentwickelt worden und hat steigende Nutzerzahlen. Mittlerweile verzeichne Swisscows allein in Europa gut 35 Millionen Suchanfragen. Andreas Wiebe doppelt nach:

Andreas Wiebe, Gründer und CEO der Hulbee AG mit der Tochter Swisscows in Egnach. Bild: Donato Caspari

«Unser Ziel ist es, Google und Co. wenigstens einen Teil des Marktes abzujagen.»

Ein Blick auf die globale Webstatistik von Statcounter zeigt die Herausforderung und die Marktmacht von Google. Gut 92 Prozent aller Suchanfragen laufen über Google. In der Schweiz liegt der Anteil, laut NZZ, sogar bei 95 Prozent. Bing von Microsoft bringt es demnach hierzulande als Nummer zwei gerade mal auf 2,6 Prozent, an dritter und fünfter Stelle folgen mit DuckDuckGo und Ecosia zwei alternative Suchmaschinen.

Google zeichnet die Datenspur der Nutzer akribisch auf. Das ist bei Swisscows nicht der Fall. Hier wird hundertprozentige Datensicherheit versprochen. Damit diese auch physisch gewährt bleibt, hat Wiebe die Server von Swisscows in der Schweiz stehen.

Die Server von Swisscows stehen tief in einem Alpenbunker. Eine Cloud wird nicht verwendet. PD

Mittlerweile stehen sie geschützt tief in einem Berg der Schweizer Alpen, in einem Bunker, der von der Firma Mount10 betrieben wird. Wiebe ist es wichtig,dass so die Schweizer Datenschutzbestimmungen gelten und ausländische Behörden, etwa aus den USA, keinen Zugriff haben.

Partizipationsscheine für 150 Franken

Der Börsengang ist allerdings nicht aus der Welt. «Aber wir überlegten uns Alternativen», sagt Wiebe. Und so kam die Idee auf, Partizipationsscheine auszugeben. «Wir verkaufen ab sofort für 150 Franken stimmrechtlose Aktien, sogenannte Partizipationsscheine.» Auf den Markt kommen 10'000 Stück. Sollte ein IPO stattfinden, werden diese in Aktien umgewandelt.

Hinter der Suchmaschine steht die Swisscows AG, eine Tochter der von Wiebe ebenfalls gegründeten Softwareschmiede Hulbee AG. Unter dem Dach von Swisscows werden weitere Produkte entwickelt, die allesamt Datenschutz, Schutz der Nutzer und Familienfreundlichkeit als Eckpfeiler haben. So wurde vor ein paar Wochen mit Teleguard ein Messenger auf den Markt gebracht, der WhatsApp als Teil von Facebook und unter anderem Twitter die Stirn bietet.

«Auch Teleguard bietet eine datensichere Nutzung an. Im Gegensatz zu anderen bekannten Messenger-Diensten werden personenbezogene Daten nicht gespeichert und schon gar nicht weiter verkauft», sagt Wiebe. Langfristiges Ziel des Unternehmens sei es, für alle Bereiche eine geschützte Alternative anzubieten. Der Verkauf von Partizipationsscheinen sei für Swisscows deshalb der nächste strategisch logische Schritt. «Die damit erworbenen Finanzmittel werden in die Vertaktung und interne Infrastrukturerweiterung fliessen.»