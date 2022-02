Egnacher Softwareschmiede lanciert Email-Programm

Datenschutz Egnacher Softwareschmiede lanciert E-Mail-Programm Nach der Suchmaschine Swisscows, einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) und dem Messenger Teleguard folgt am Dienstag nun der Roll-out eines datensicheren E-Mail-Programms der Swisscows AG. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Bei Swisscows in Egnach wird an einem datensicheren Ökosystem gearbeitet. PD

Der Schutz der Privatsphäre ist Andreas Wiebe, dem Chef des Softwareunternehmens Swisscows AG, wichtig. Seit gut 25 Jahren werden in Egnach Algorithmen entwickelt und Künstliche Intelligenz (KI) genutzt, um den Datenschutz in der digitalen Welt zu gewährleisten. Nach der Suchmaschine Swisscows, einem privaten virtuellen Netzwerk (VPN) und dem Messenger Teleguard, nun also ein E-Mail-Programm. Ziel ist es, ein datensicheres Ökosystem anzubieten, das im Gegensatz zu Google, Facebook, Whatsapp und Co. keine Nutzerdaten weitergibt und nicht eingesehen werden kann.

Swisscows.email ist ausserdem ein kostenloser E-Mail-Dienst, der die Nachrichten von Nutzern verschlüsselt. Wiebe erklärt, dass eine E-Mail im neuen Programm Ende-zu-Ende verschlüsselt sei und dem Nutzer höchste Datensicherheit garantiere. Auch Dienste wie die National Security Agency (NSA) aus den USA hätten keinen Zugriff. Gemäss den Datenschutzbestimmungen der Schweiz müssten die Daten der Nutzer nicht zur Verfügung gestellt werden. Auch die Server stehen gut geschützt in Schweizer Bergstollen. Wiebe:

Andreas Wiebe, CEO Swisscows AG, Egnach: PD

«Jeder Mensch soll das Internet und dessen positiven Zweck nutzen können, ohne sich über Überwachung und Datendiebstahl den Kopf zerbrechen zu müssen.»

Er fährt fort, dass Swisscows.email so gut wie in allen Sprachen der Welt verfügbar sei. Der Presseaussand erfolge in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich und den USA.

Swisscows kann Konten nicht wiederherstellen

Wie bei anderen Programmen aus Egnach, hat Swisscows nach der Anmeldung durch den User keinen Zugang zu den Daten. Das bedeutet, dass wer sein Passwort und oder Nutzernamen vergessen hat, ein neues Konto eröffnen muss. Swisscows kann den Zugang nicht wiederherstellen.

Swisscows sichert Usern Datenschutz zu. PD

«Das haben wir absichtlich so gemacht, denn bei jeder E-Mail die wiederhergestellt werden kann, gibt es einen sogenannten dritten Schlüssel, mit dem die E-Mail nochmals aktiviert werden kann.»

Diese Option sei aber auch für den Mailbetreiber verfügbar und das sei für Swisscows ein No-Go. Gängige E-Mail-Programme seien wie Postkarten, die vom Postboten gelesen werden könnten.

Bei so viel Anonymität lauert immer auch die Gefahr, dass sie von Kriminellen, Terroristen oder Staatsfeinden missbraucht wird. Wiebe betont, dass man sich zunächst auf User mit guten Absichten konzentriere. Allerdings seien bereits Technologien aus dem Bereich KI im Einsatz. Die Google-Alternative Swisscows etwa filtert pornografische und gewaltverherrlichende Inhalte heraus. Wiebe betont, dass mit Hochdruck weiter an Algorithmen gearbeitet werde, die bestimmte Inhalte sperren.

