Home Office, die neue Normalität? Auch nach Corona wollen viele Angestellte zu Hause bleiben – Ostschweizer Unternehmen sind mit Erfahrungen zufrieden In manchen grossen Unternehmen der Ostschweiz arbeiteten zeitweise neun von zehn Mitarbeitern von zu Hause aus. Viele wollen auch weiterhin öfter im Home Office bleiben, statt zu pendeln. Ostschweizer Arbeitgeber richten sich darauf ein. Doch jetzt haben viele Angestellte Heimweh nach dem Büro. Kaspar Enz 06.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach bald zwei Monaten Home Office wollen manche zurück ins Büro. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Seit rund drei Monaten erledigt ein grosser Teil der Schweizer Angestellten ihre tägliche Arbeit von zu Hause aus. Und viele fühlen sich ganz wohl dabei. Rund neun von zehn finden, ihr Unternehmen solle Home Office weiterhin erlauben. Und knapp 80 Prozent wollen auch nach Corona weiterhin zum Teil von zu Hause aus arbeiten. Das ergab eine neue Umfrage der Gewerkschaft Syndicom. Nicht nur können sie die Zeit besser nutzen, die sie für den Arbeitsweg brauchen, antwortet eine Mehrheit. Viele arbeiten zu Hause kreativer und auch produktiver.

Die Vorteile des Home Office wurden auch in den Chefetagen mancher Ostschweizer Unternehmen erkannt: Auch dort rechnet man damit, dass nach der Pandemie mehr von zu Hause aus gearbeitet wird.

Migros-Zentrale füllt sich wieder

In der Migros-Betriebszentrale in Gossau war Home Office für viele Mitarbeiter gar nicht möglich. Bild: Michel Canonica

Allerdings freuen sich viele erst einmal wieder aufs Büro. «Ein grosser Teil der Mitarbeitenden der Administration ist bereits wieder in die Büros zurückgekehrt oder kehrt in den nächsten Tagen zurück», sagt Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros Ostschweiz. Das werde mehrheitlich begrüsst. Auch, weil man sich wieder auf den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen freue. Bei der Migros war das Home Office für den Grossteil der Mitarbeitenden nicht möglich. Sie arbeiten im Verkauf und Logistik.

Damit die Mitarbeitenden der Administration in der Gossauer Zentrale von zu Hause aus arbeiten konnten, war ein Ausbau der IT-Infrastruktur nötig. Das Home Office habe zwar mehrheitlich einwandfrei funktioniert, sagt Bühler.

«Dennoch bleiben die physische Präsenz und der persönliche Austausch in der täglichen Zusammenarbeit wichtige Werte»,

Neun von zehn blieben zu Hause

Einfacher ging es bei der St.Galler Raiffeisen-Zentrale. «Da Raiffeisen Schweiz diese Infrastruktur schon vorher gut ausgebaut hatte, erfolgte der Wechsel ins Home Office problemlos», sagt Mediensprecherin Angela Rupp. Über 90 Prozent der Mitarbeitenden am Hauptsitz arbeiteten zu Hause. Die Vorteile des Home Office seien sehr geschätzt worden, sagt Rupp. Trotzdem würden sich die Büros langsam wieder füllen. Home Office bleibe aber weiterhin wichtig.

TKB überprüft Regel zur Heimarbeit

Nicht ganz so weit verbreitet war die Arbeit von zu Hause aus bei der Thurgauer Kantonalbank. Schliesslich mussten weiterhin Schalter bedient werden. Zeitweise waren bis zu 40 Prozent der Mitarbeitenden im Home Office, sagt Mediensprecherin Anita Schweizer. Jetzt sind es eher 30 Prozent. Der Bund empfehle weiterhin Home Office. Aber die Frequenzen in den Filialen steigen wieder an.

Bei der Thurgauer Kantonalbank dürfte die Arbeit von zu Hause aus zunehmen. Bild: Andrea Stalder

Wann die herrschende Ausnahmeregelung aufgehoben werde, werde laufend beurteilt, sagt Schweizer. Trotzdem werde die Bank die bisherige Regel zu Heimarbeit überprüfen. Nach den positiven Erfahrungen der letzten Wochen werde sie wohl flexibler gestaltet.

Fehlender Dresscode wird begrüsst

Wichtiger als zuvor wird das Home Office wohl bei der Helvetia Versicherung. Die Konzernleitung mache sich Gedanken über die neue Normalität nach Corona, sagt Sprecher Jonas Grossniklaus. Dass die Arbeit von zu Hause aus an Bedeutung gewinnen werde scheint klar. Zumal Mitarbeitende wie die Führung gemerkt habe, dass Home Office grossflächig funktioniert.

Die Mitarbeiter schätzten daran das Wegfallen von Dresscodes und Pendelstrecken, wie eine interne Umfrage ergeben habe. Sitzungen seien effizienter geworden. Dafür sei die Trennung von Arbeit und Privatleben zu Hause schwieriger. Vermisst werde auch der Kontakt zu den Kollegen, sagt Grossniklaus.

Der St.Galler Hauptsitz der Helvetia ist während Corona fast leer: Über 90 Prozent der Mitarbeiter der Versicherung waren im Home Office. Bild: Hanspeter Schiess

Gerade für Mitarbeitende mit langem Arbeitsweg bleibe das Home Office attraktiv. «Wer keinen Platz zuhause hat oder dort auch keine Ruhe hat, möchten möglichst schnell zurück ins Büro.»

Arbeitskollegen wieder treffen

Heimweh nach dem Büro verspüren auch viele Büroangestellte des Rheintaler Industriekonzerns SFS. «Von vielen vernehmen wir, dass sie sich freuen, ins Büro zurückzukehren und die Arbeitskollegen wieder zu treffen», sagt SFS-Mediensprecher Claude Stadler. Home Office sei schon vor Corona möglich gewesen, was den Übergang vereinfacht habe. Nach der Pandemie dürfte dessen Bedeutung aber zunehmen, sagt Stadler.

Die Erfahrungen stimmten positiv: «Es wurde produktiv gearbeitet», sagt Stadler. «Trotzdem gibt es Dinge, die sich einfacher physisch im Büro erledigen lassen.»