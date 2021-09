Markenpiraterie: «Hilti-Schuhe», die es gar nicht geben dürfte

MARKENSCHUTZ «Hilti-Schuhe», die es gar nicht geben dürfte: Ein Fall von Markenpiraterie Eine US-Firma bietet online «Hilti-Schuhe» an. Doch der Liechtensteiner Konzern hat damit nichts zu tun. Vielmehr versuchen die Amerikaner mit der etablierten Marke des Baugeräteherstellers ein Geschäft zu machen Desirée Vogt Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Dürfte es gar nicht geben: Schuhe mit dem Hilti-Schriftzug. Bild: Screenshot

Nicht nur bei Bauprofis geniessen die Bohrmaschinen und andere Baugeräte der Marke Hilti einen guten Ruf. Die charakteristischen roten Kunststoffkoffer mit dem weissen Schriftzug Hilti haben Kultcharakter, und das in weit über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Diesen Kultstatus hat nun ein auf Social Media als Bekleidungsgeschäft ausgewiesener Anbieter namens Gifnestprint ausgenutzt und offeriert eine «Hilti Collection».

«Der Fall ist uns bekannt, und wie üblich gehen wir auf den Anbieter zu und ma­chen unmissverständlich klar, dass die unerlaubte Verwendung unseres markengeschützten Logos zu unterlassen ist», sagt Hilti-Sprecher Matthias Hassler:

«Wird dem nicht Folge geleistet, leiten wir rechtliche Schritte ein.»

Es sei «das Schicksal bekannter Marken», dass sie hin und wieder missbräuchlich verwendet würden. Auch Kleidungsstücke wie T-Shirts oder Jacken mit Hilti-Logo seien schon im Internet aufgetaucht. Gifnestprint bietet die Schuhe mit allen möglichen Aufdrucken an, von Automarken über Sportklubs bis zu Popgruppen.

«Perfektes Geschenk für alle Hilti-Fans»

Die Marke Hilti ist natürlich geschützt – und zwar nicht nur der Name, sondern sogar das «Hilti-Rot». Das zeigt, wie stark und wertvoll die Marke Hilti ist. Ein Markenwert wurde zwar nie offiziell bestimmt oder geschätzt, und Hilti hält sich damit zurück, eine Zahl zu nennen. Experten schätzen jedoch, dass die Marke des Unternehmens mit Hauptsitz in Schaan über eine Milliarde Franken wert sein soll.

Gifnestprint preist die «Hilti-Schuhe» als «perfektes Geschenk für alle Hilti-Fans» an. Hilti selber verfügt auch über ein Merchandising-Programm – Schuhe sind allerdings nicht dabei, wie Hassler sagt. Was Gifnestprint mit dem Angebot der Hilti-Schuhe wirklich bezweckt, ist nicht bekannt. Auch die offizielle Website gibt nicht viel her. Das Unternehmen ist angeblich an einer Adresse in San Francisco in Kalifornien domiziliert.

Neben den zahlreichen Schuhkollektionen bietet die Firma auch eine «Fishing Collection», «Cow Collection», «Dog Collection», «Cat Collection» und «Pig Collection» an und zeigt dort bedruckte Tassen, Sticker, Pins, Kleider und Schuhe.

Rechtliche Grundlagen zum Schutz von Marken

Als Information auf den sozialen Medien ist zu lesen: «Es ist unser Ziel, kostbare menschliche Verbindungen in unseren Designs sichtbar zu machen und eine starke Botschaft von Familie, Liebe, Freundschaft und vielem mehr zu transportieren. Unsere Produkte sprechen die unaus­gesprochenen Worte zu Ihren Liebsten.»

Unternehmen sind auf den Schutz ihrer Marken erpicht. Denn diese sind ein entscheidendes Profilierungsmerkmal für Waren oder Dienstleistungen. In den Aufbau und die Pflege einer Marke werden oft viel Geld und Zeit inves­tiert, und so stellen Marken ein wertvolles, eigentlich unbezahlbares Kapital dar.

Nicht umsonst wurden dafür auch rechtliche Grundlagen geschaffen – in Liechtenstein ist dies das Gesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom Dezember 1996. Artikel 15 hält fest: «Der Inhaber einer bekannten Marke kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt.»

Geschädigte können das Landgericht anrufen

Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zwar ganz oder teilweise anderen zum Gebrauch überlassen. Dies muss jedoch schriftlich festgehalten werden. Im Fall der «Hilti Collection» ist dies selbstredend nicht geschehen. Und so besagt das Gesetz: «Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Landgericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen.»

Der Beklagte kann auch verpflichtet werden, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Aber auch einstweilige Verfügungen sind denkbar, sollte der Anbieter das Logo weiterverwenden.

Hilti Campus vor der Vollendung Im Rahmen der Modernisierung der Konzernzentrale in Schaan nimmt der Baugerätehersteller Hilti die letzten Bauetappen in Angriff. Demnach wird ab Ende November 2021 der alte Nord-Bürokomplex zurückgebaut. Anschliessend wird auf diesem Teil des Areals der Campus Park mit Grünflächen und Aufenthaltszonen fertiggestellt. Der gesamte Hilti Campus soll gemäss aktueller Planung bis Mai 2023 vollendet sein. Von jenen Angestellten, die im alten Nord-Bürokomplex arbeiten, sind zum Wochenstart die ersten ins neue Bürogebäude Nord eingezogen. Jahangir Doongaji, Mitglied der Konzernleitung und designierter Konzernchef, spricht von einem «zeitgemässen und inspirierenden Arbeitsumfeld». Das Raumkonzept entspreche den Anforderungen an den digitalen Arbeitsplatz. Offene Büroflächen förderten die Kommunikation und stünden für kurze Wege. Ergänzend gibt es Begegnungszonen und Rückzugsräume für fokussiertes Arbeiten. Der Neubau misst 117 mal 32 Meter und beherbergt auf vier Etagen 450 Arbeitsplätze. Weltweit beschäftigt der Hilti-Konzern rund 30'000 Mitarbeitende. (T.G.)