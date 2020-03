Das Kreditprogramm für Ostschweizer KMU hat Fahrt aufgenommen Seit Donnerstag können kleine und mittlere Unternehmen Notkredite bei den Banken beantragen. Die St.Galler und die Thurgauer Kantonalbank sowie Acrevis gewähren Einblick in erste Zahlen. Thomas Griesser Kym 30.03.2020, 16.40 Uhr

Ein geschlossenes Restaurant mit guten Wünschen für die Zeit nach dem Abklingen der Coronapandemie. Marc Schumacher/Freshfocus

Am Donnerstag ist das Programm des Bundes für Überbrückungskredite angelaufen. Diese werden von den Geschäftsbanken vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vergeben, denen wegen des Coronavirus Umsätze wegbrechen und die in Liquiditätsengpässe geraten. Kredite bis 500'000 Franken sind zinsfrei und werden zu 100 Prozent vom Bund verbürgt.