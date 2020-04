Das Geschäft mit der Schokolade harzt – Ostschweizer Osterhasen warten auf Schleckmäuler Das Coronavirus macht Confiseuren und Schokoladeherstellern einen Strich durch die Rechnung. Die Migros hofft auf einen Schlussspurt. Thomas Griesser Kym 06.04.2020, 20.00 Uhr

Das Ostergeschäft mit allerlei Schoggi läuft dieses Jahr weniger zügig als in der Vergangenheit. Bild: Luca Linder

Von einem «super Echo» spricht Martin Schnyder, Mitinhaber der St.Galler Confiserie Roggwiller. Diese hatte Mitte März, nachdem der Bundesrat den Lockdown angeordnet hatte, unverzüglich einen Hauslieferdienst für Osterprodukte angekündigt. «Die Leute schätzen das Angebot sehr.» Vor allem ältere Personen bestellten eifrig. Schnyder sagt:

«Sonst kommen sie zu uns, nun fahren wir halt zu ihnen.»

Dennoch: Der Verkauf per Hauslieferdienst ist ein Tropfen auf den heissen Stein. «Wir fangen damit einen Bruchteil des Umsatzverlusts in unseren drei Läden auf», sagt Schnyder. Er beziffert die Einbusse über das ganze Sortiment auf über 60 Prozent. «Aber wenigstens können wir noch offen halten.»

Produktion abrupt gestoppt

Die Einbrüche illustriert Schnyder anhand der Osterhasen. «Normalerweise produzieren wir bis Donnerstag vor Karfreitag. Diesmal haben wir die Herstellung vor gut drei Wochen abrupt gestoppt.» Nach Ostern will die Confiserie Roggwiller zudem den kleinsten ihrer drei Läden vorläufig schliessen.

Den Gross- und Detailhandel mit ihrem Ostersortiment weitgehend beliefert haben die Schokoladehersteller Maestrani in Flawil und Chocolat Bernrain in Kreuzlingen. Robert Keller, Leiter Marke bei Bernrain, sagt: «Wir haben ab Mitte Januar ausgeliefert und bis Ende Februar rund 90 Prozent unserer Kunden bedient.» Rückmeldungen über den Verlauf des Verkaufs in den Läden habe man noch kaum. Es gebe zwar Nachbestellungen, aber etwas weniger als vergangenes Jahr.

«Osterausverkauf» ist bereits im Gang

Pointiert äussert sich Maestrani-Geschäftsleiter Markus Vettiger:

«Es läuft sicher nicht gut. Viele Osterartikel sind runtergeschrieben.»

Und das schon lange vor den Festtagen. Der Schokoladekonzern Lindt & Sprüngli beispielsweise bietet in seinem Onlineshop 30 Prozent auf Osterprodukte. Beim Coop-Abholgrossisten Prodega hat vergangenen Donnerstag der «Osterausverkauf» begonnen mit Preisnachlässen auf Osterschoggi von bis zu 50 Prozent.

Das ist auch der Fall bei der Bürgi Spezialitäten AG in Pfyn: «Auf alle Osterschokoladenartikel 50 Prozent Rabatt», ist auf der Website seit geraumer Zeit zu lesen. Der Laden ist geöffnet, die traditionelle Osterausstellung aber ist geschlossen. Normalerweise fertigt Bürgi in Pfyn jedes Jahr bis zu eine halbe Million Osterhasen.

Unverkauftes wird oft gespendet

Auch die beiden Grossverteiler Coop und Migros haben etliche Aktionen aufgegleist. Andreas Bühler, Sprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz, relativiert aber: «Solche Aktionen gibt es immer vor Ostern. Spezielle Rabatte wegen Ostern haben wir nicht eingeführt.»

Vettiger von Maestrani sagt, unverkaufte Ware nehme er nach Ostern wieder zurück. Chocolat Bernrain macht das nicht. Was passiert mit solchen Osterhasen und -eiern? Viele Detailhändler bieten sie nach den Festtagen für eine oder zwei Wochen mit saftigen Rabatten an. Was dann immer noch übrig bleibe, werde an soziale Einrichtungen gespendet, weiss Keller.

Flughäfen, Tourismus und Restaurants als Totalausfall

Wie Keller weiter sagt, sind die Fabrikläden von Bernrain und ihrer Tessiner Tochter Stella wegen beengter Platzverhältnisse momentan geschlossen. «Das sind erhebliche Umsatzeinbussen.» Auch bei Maestrani sind die Erlebniswelt Chocola­rium und der angegliederte Laden zu. «Das tut schon weh», sagt Vettiger:

«Keine Besucher heisst kein Umsatz.»

Kommt hinzu, dass das Geschäft an Flughäfen und mit Touristen gegenwärtig ebenso «ein Totalausfall» ist wie die Gastronomie. Das schmerzt Maestrani, denn «wir sind sonst ziemlich stark bei Kaffeebeilagen wie Munzli oder Minörli», sagt Vettiger. Schwach sei das Geschäft wegen fehlender Pendler und Reisender auch an Bahnhofskiosken.

Kurzarbeit beantragt

Ähnlich äussert sich Lindt & Sprüngli. Das Geschäft mit Touristen, in den eigenen Lindt-Boutiquen, mit Gastronomieprodukten und im Detailhandel in gewissen Märkten leidet, während in einigen Ländern E-Commerce, Heimlieferung und Abholservices zulegen.

Etwas besser sieht es laut Vettiger auch aus in Tankstellenshops, und «ordentlich» laufe der Maestrani-Absatz überall dort, wo Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden, beispielsweise bei Coop. Maestrani habe Kurzarbeit beantragt, aber aktuell laufe die Produktion noch voll, auch «weil wir noch Aufträge aus dem Ausland hatten».

Einen Teil des Rückstands wettgemacht

Auch Keller von Bernrain bezeichnet die Auslastung im Moment als «gut». Das Kreuzlinger Unternehmen beliefert direkt oder über Importeure rund 50 Länder. «Einige Kunden sind wegen der Verunsicherung zurückhaltend mit Bestellungen, andere bestellen aus Sorge um die Lieferkette etwas mehr», sagt Keller. «Das hält sich so ziemlich die Waage.»

Bühler von der Migros Ostschweiz hat intern aktuellste Zahlen über den Absatz von Osterhasen und anderer Osterschoggi besorgt. Er sagt:

«Wir hatten einen Rückstand, aber am vergangenen Freitag und Samstag hat der Verkauf merklich angezogen.»

Der Rückstand auf Ostern vor einem Jahr liege jetzt noch «im einstelligen Prozentbereich». Man hoffe nun noch auf ein paar starke Verkaufstage bis Ostersamstag.

Dekorationsartikel werden an Kunden verschenkt

Unverkäuflich sind dagegen die zahlreichen Osterdekorationsartikel, weil sie nicht unter Güter des täglichen Bedarfs fallen. Aber auch hierfür hat die Migros Ostschweiz eine Lösung gefunden, wie Bühler sagt:

«Wir geben sie gratis unseren Mitarbeitenden ab und verschenken sie an die Kunden.»