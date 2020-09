Interview Das Abenteuer Börse ist vorbei – Frauenfelder Immobilienfirma wird wieder privat Der Unternehmer und ehemalige HC-Thurgau-Präsident Beat Frischknecht schliesst die Dekotierung der BFW Liegenschaften AG ab. Interview: Stefan Borkert 30.09.2020, 06.00 Uhr

2. Am Oktober ist die Dekotierung vollzogen

Firma BFW Holding AG von Beat Frischknecht übernimmt BFW Liegenschaften AG

SNB sollte mutig sein und die Negativzinsen reduzieren

Der ehemalige Eishockeystürmer ist ruhiger geworden

Ordnet seine Unternehmen gerade neu: Beat Frischknecht. Bild: PD

Das soll es dann für die Frauenfelder BFW Liegenschaften AG gewesen sein. Ende Woche ist die Zeit an der Börse Geschichte. 2007 hatte Beat Frischknecht die Immobilienfirma als eine der wenigen Ostschweizer Unternehmen, die börsenkotiert sind, an die Schweizer Börse SIX nach Zürich gebracht. Jetzt übernimmt er wieder allein das Zepter.

Die BFW Liegenschaften AG war fast 15 Jahre an der Börse Warum die Dekotierung?

Beat Frischknecht: Meine BFW Holding AG hat am 29. November 2019 ein Angebot für die Übernahme aller nicht durch BFW Holding gehaltenen Namenaktien A der BFW Liegenschaften AG lanciert. Dieses Angebot lag bei 44,25 Franken pro Namenaktie A.

Nicht alle Aktionäre wollten verkaufen.

Nach den üblichen Angebots- und Nachfristen bei einem solchen Übernahmeangebot hielt die BFW Holding AG Mitte April 2020 bereits mehr als 98 Prozent der Stimmrechte der BFW Liegenschaften AG und leitete daher auch beim Obergericht des Kantons Thurgau ein Verfahren zur Kraftloserklärung der sich noch im Publikum befindenden Namenaktien A ein. Dies in Übereinstimmung mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz.

Der Gerichtsentscheid war dann noch Formsache, oder?

Das Obergericht des Kantons Thurgau erklärte mit Urteil vom 3. September diese Aktien als kraftlos. Die vormaligen Aktionäre der für kraftlos erklärten Namenaktien A erhalten die gleiche Entschädigung von 44.25 Franken in bar für ihre Aktien. Damit erhöht sich der Anteil der BFW Holding AG auf 100 Prozent und deshalb wurde auch die Dekotierung von der SIX Swiss Exchange beantragt. Die Schweizer Börse SIX bewilligte diesen Dekotierungsantrag auf kommenden Freitag, 2. Oktober.

Welche Vorteile versprechen Sie sich von der Privatisierung?

Wenn ich zu 100 Prozent im Besitz einer Gesellschaft bin, kann ich alleine entscheiden, wie ich die Strategie ausrichten möchte und muss zum Beispiel keine halbjährlichen und jährlichen Geschäftsergebnisse mehr erstellen und diese öffentlich publizieren.

Das Unternehmen ist in den letzten Jahren auch nicht mehr gewachsen.

Stimmt. Die BFW Liegenschaften AG verfolgte seit einigen Jahren keine Wachstumsstrategie mehr und die Grösse des Portfolios von rund 330 Millionen Franken per Jahresende 2019 war nicht mehr eine nötige, sinnvolle Grösse, die eine langfristige Kotierung an der SIX als Publikumsgesellschaft noch gerechtfertigt hätte.

Sie haben es gesagt, börsenkotierte Unternehmen sind zur Transparenz verpflichtet. Ist der Aufwand für ein Unternehmen in dieser Grösse also zu gross geworden?

Ja, wir haben diese Kosten intern einmal zusammengestellt und sie belaufen sich auf eine hohe sechsstellige Summe Mehraufwand pro Jahr gegenüber einem privaten Unternehmen.

Der Hauptsitz der BFW Liegenschaften AG an der Bahnhofstrasse in Frauenfeld. Reto Martin

Was waren die Highlights für die BFW Liegenschaften AG in ihrer Börsenzeit?

Es war eine sehr lehrreiche, spannende und intensive Zeit. Wir konnten vor allem in den Städten Zürich und Basel sehr gute Liegenschaften käuflich erwerben.

Es gab ja auch Turbulenzen wegen Investoren, Aktionären und Kaderleuten, die gegangen sind. Alles überwunden?

Ja, das gab es natürlich auch. Wir sind seit Juni 2007 an der SIX Swiss Exchange kotiert und da gab es ab und zu hektische Börsenphasen, was aber normal ist. Einige Investoren wollten unbedingt, dass die Gesellschaft eine Einheitsaktie einführt, anstatt eine zweigeteilte Aktienstruktur mit A und B Aktien, wie wir es hatten.

Generalversammlung im Jahr 2010. Mit dabei ist der ehemalige Nationalrat Hansueli Raggenbass, der im Verwaltungsrat auch den Börsengang 2007 begleitet hatte. Nana Do Carmo

Letztlich haben Sie sich durchgesetzt. Ihre Aktienstruktur hat die Dekotierung auch einfacher gemacht?

Ich war damals, und bin es auch heute noch, überzeugt, dass diese Aktienstruktur richtig war. Wir konnten unsere Wachstums- und Ertragsziele dennoch realisieren. Die Aktienstruktur half aber nun sicher auch beim «Going Private».

Liegenschaften sind ein Markt, der sehr stabil ist in Krisenzeiten. Machte die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise auch Ihnen zu schaffen?

Wir sind gut durch die Krise gekommen, weil wir unsere Liegenschaften nicht sehr hoch belehnt haben.

Und die aktuelle alles beherrschende Coronakrise?

Die Coronakrise fordert auch uns. Wir sehen uns für die Zukunft aber gut positioniert.

Sie haben im Portfolio diverse Projekte. Stimmt der Trend, dass es bei Geschäfts- und Bürohäusern schwerer wird und die Preise nachgeben?

Unser Wohnanteil im Portfolio beträgt 85 Prozent. Ja, bei den Geschäftsliegenschaften sehen wir ebenfalls Tendenzen von rückläufigen Preisen.

Wohnungen für Private laufen weiterhin gut?

Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wir bauen und verkaufen keine Eigentumswohnungen für Private. In unserem Portfolio befinden sich Mietwohnungen zu vernünftigen Mietpreisen.

Sehnen Sie sich nach einem Ende der Negativzinsen?

Ich wäre froh, wenn die Schweizerische Nationalbank einmal Mut beweisen würde und die Negativzinsen von zurzeit 0,75 Prozent in einem ersten Schritt auf minus 0,5 Prozent verkürzen würde.

Sie haben ja noch mehrere andere Firmen, werden diese bald unter einem Dach zusammengeführt?

In der Tat bin ich daran, auch meine anderen Firmen weiter zu konsolidieren.

Wollen Sie sich wieder im Eishockey als Investor betätigen?

Ich war zwischen 2008 und 2011 mehr als drei Jahre Präsident des HC Thurgau. Es war eine sehr intensive und spannende Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ich während meiner Amtszeit mit einem Hauptsponsor die Verluste Ende einer Saison begleichen durfte und die waren damals ziemlich hoch. Aktuell unterstütze ich andere Institutionen und mein Bedarf ist zurzeit gedeckt.

Auf dem Eis waren Sie als Stürmer gefürchtet. Haben Sie noch die gleiche Mentalität bei Geschäften, oder sind Sie ruhiger geworden?

Ich war während meiner Aktivzeit meistens als Mittelstürmer auf dem Eis unterwegs. Nein, auch ich bin ruhiger geworden und das ist auch gut so.

Eishockey und Sport beutet Ihnen heute...?

Ich gehe heute an wenig Live-Sportanlässe, nicht nur wegen Corona. Es ist auch sehr gemütlich, diese zu Hause zu verfolgen.