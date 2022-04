Cyberkriminalität Nur noch Genf liegt hinter der Ostschweiz – Studie zu Passwörtern bringt alarmierende Ergebnisse Zürich und die Nordwestschweiz sind vorbildlich unterwegs, wenn es um den Passwortschutz geht. Überdurchschnittlich viele Personen in der Ostschweiz merken sich ihre Passwörter. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Der Umgang mit Passwörtern kann erheblich verbessert werden. Bild: Anyaberkut / iStockphoto

Eine repräsentative Studie der IT-Sicherheitsspezialisten Eset zeigt, wie die Schweizer Bevölkerung die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt und ihre Passwörter verwaltet: Immerhin benützen demnach fast die Hälfte (48 Prozent) immer oder mehrheitlich eine Mehrfaktorauthentifizierung (MFA).

Im gleichen Atemzug sind die Ergebnisse auch alarmierend, da jeder dritte Befragte nie MFA nutzt oder nicht einmal weiss, was das ist. Was die Nutzung eines Passwortmanagers betrifft, hat jeder vierte Internetnutzer einen solchen im Einsatz. Bei der jüngeren Generation (18-24) ist es gar jeder Dritte. Die Mehrheit der Befragten (32 Prozent) merkt sich die Passwörter. Im Vergleich zu Deutschland schneidet die Schweiz schlechter ab. Im grossen Kanton nutzen 27,8 Prozent immer eine MFA, das sind fast doppelt so viele wie hierzulande. Thomas Uhlemann, Sicherheitsexperte bei Eset sagt zu den Ergebnissen:

Thomas Uhlemann, Sicherheitsexperte Eset. Bild: PD

«Unsere Untersuchung zeigt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung bereits über ein Bewusstsein für sichere Internetdienstnutzung verfügt. Gleichzeitig gibt es noch viel Luft nach oben.»

Des Weiteren rät er: «Man sollte die digitale Komfortzone jetzt verlassen.» Bereits mit wenigen Klicks seien Online-Konten vor Cyberdieben geschützt. Die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schütze die Zugangsdaten effektiv vor Langfingern. Selbst wenn diese in die falschen Hände geraten, könnten sie nicht missbraucht werden.

14 Prozent der befragten Internetnutzer in der Schweiz setzen gemäss Studie auf 2FA bei jedem Online-Dienst. Hierdurch erstellen Anwender zusätzlich zum Kennwort einen weiteren Faktor zur Verifizierung. Das kann ein Bestätigungscode auf einem weiteren Gerät sein, beispielsweise eine SMS auf das Smartphone. Auch ein Fingerabdruck auf einem Sensor oder ein USB-Token kann zur Identifikation genutzt werden. Zumindest teilweise schützen rund 34 Prozent ihre Zugangsdaten zusätzlich mit einem weiteren Faktor neben dem Passwort. Elf Prozent verzichten gänzlich darauf und weitere 19 Prozent wissen nicht, was eine 2FA ist.

Ein Drittel der Internetnutzer sind bei bis zu 20 Online-Diensten registriert (Quelle Web.de). Für jedes Konto ein eigenes Passwort zu erstellen und sich dieses zu merken, ist eine enorme Herausforderung. Fast 32 Prozent haben diese angenommen und merken sich ihre Passwörter oder drücken auf die «Passwort vergessen»-Taste. Jeder vierte Internetnutzer setzt auf einen Passwortmanager, um die Zugangsdaten sicher zu speichern und immer parat zu haben. 15 Prozent der Befragten verwenden ein Notizbuch zur Verwaltung der Log-in-Daten. Rund acht Prozent speichern die Passwörter im Browser.

Ostschweiz auf vorletztem Platz

Uhlemann erklärt, dass es doch ziemliche regionale Unterschiede gebe. Zürich und Nordwestschweiz seien vorbildlich unterwegs. In der Region Zürich und Nordwestschweiz wird eine Mehrfaktorauthentifizierung zu 55 Prozent respektive 54 Prozent mehrheitlich genutzt. In der Genferseeregion und in der Ostschweiz liegt der Anteil bei nur 42 Prozent. Auch beim Passwortmanager ist Zürich demnach vorbildlich unterwegs. Rund jeder Dritte (30 Prozent) nutzt hier einen Passwortmanager. Die Genferseeregion folgt mit 27 Prozent nur knapp dahinter. Die Nordwestschweiz kommt auf 24 Prozent.

Cyber-Gangster haben es verstärkt auf Passwörter abgesehen. Bild: Boonchai Wedmakawand / Moment RF

Tipps für den digitalen Frühjahrsputz So kann man sich vor Cyberkriminalität schützen Auf dem neuesten Stand sein: Ob Betriebssystem oder installierte Apps – halten Sie Ihre digitalen Begleiter wie Smartphones, Tablets und Computer stets auf dem aktuellsten Stand und installieren Sie Updates regelmässig. Veraltete Software, für die keine Aktualisierungen erscheinen, sollte durch aktuelle Programme ersetzt werden.

Alte Datenträger richtig löschen: Alte Festplatten, egal ob sie diese verkaufen oder entsorgen wollen, sollten richtig gelöscht werden. Das Leeren des Papierkorbs oder eine Formatierung reicht nicht aus. Daten können so weiterhin von Fremden rekonstruiert werden. Spezielle Programme sollten hierbei zum Einsatz kommen, die eine gründliche Reinigung vornehmen. Bei modernen SSD oder SSHD Festplatten müssen andere Methoden zur Anwendung kommen als bei alten Festplatten (HDD).

Wichtige Daten auslagern: Bilder, Videos und andere persönliche Daten sollten auf externe Speichermedien ausgelagert werden. So sind die Daten auch bei einem Ausfall gesichert und verfügbar. Eset empfiehlt, für solche Back-ups auf Netzwerkspeicher oder Cloud-Speicher-Angebote zurückzugreifen. Insbesondere in der Cloud sollten die sensiblen Daten mit einer zuverlässigen Verschlüsselung versehen sein.

Zugangsdaten effektiv absichern: Nur allein das Passwort zu ändern, sorgt nicht dafür, die Sicherheit zu erhöhen. Der Einsatz eines Passwortmanagers schützt Passwörter und persönliche Daten. Wenn möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Hierbei kommt neben Nutzernamen und Passwort ein weiterer Faktor hinzu wie ein Einmal-Code per SMS oder App, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Viele Dienste wie Facebook, Google oder Apple bieten diese Möglichkeit an.

Sicherheitslösung einsetzen: Eine leistungsstarke Sicherheitslösung gehört bei PCs, Macs und Mobilgeräten zur Grundausstattung. Diese sollte einen umfassenden Schutz vor Schadprogrammen bieten und mit hilfreichen Funktionen wie Kindersicherung, Passwortmanager, Datenverschlüsselung und Diebstahlschutz den digitalen Alltag zuverlässig erleichtern.

