«Angst, Schrecken und Panik»: Ein Fachmann geht bei Huber+Suhner von erheblichen Mängeln in der IT-Sicherheit aus – Produktion steht weiterhin weltweit still

Huber+Suhner mit Hauptsitz in Herisau und Pfäffikon ZH ist in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik tätig. Das Unternehmen stellt Kabel, Stecker, Antennen und weitere Komponenten her, beispielsweise für die Telekommunikation, für Elektrofahrzeuge, Busse und Bahnen, die Regel- und Messtechnik sowie Luft- und Raumfahrt und Wehrtechnik.

Der Konzern zählt in Werken und Vertretungen in gut 80 Ländern 4700 Mitarbeitende. Bis Mitte 2021 sollen rund 250 Stellen abgebaut werden, davon 100 in der Schweiz. Hierzulande beschäftigt Huber+Suhner 1250 Angestellte, davon 700 in Herisau und 550 in Pfäffikon. In den ersten neun Monaten 2020 betrug der Umsatz 563 Millionen Franken und der Auftragseingang 571 Millionen Franken. (T.G.)