Credit Suisse: Thomas Gottstein übernimmt von Tidjane Thiam – wer ist der neue Chef? Der bisherige Schweiz-Chef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, wird neuer CEO und damit Nachfolger von Tidjane Thiam. Dieser hat seinen Posten in der Folge der Beschattungs-Affäre geräumt. Offiziell freiwillig. Jürg Krebs 07.02.2020, 09.23 Uhr

St. Gallen - Thomas Gottstein, CS-Chef Schweiz Ralph Ribi

Seit mehr als 20 Jahren ist Thomas Gottstein in Diensten der Credit Suisse. Jetzt hat er es nach ganz oben geschafft: Der Verwaltungsrat hat ihn am Donnerstagabend zum CEO der Grossbank ernannt. Gottstein wird Nachfolger von Tidjane Thiam, nachdem der Verwaltungsrat dessen Rücktrittsangebot angenommen hat.

Gottstein hat 30 Jahre Bankerfahrung. Sein Leistungsausweis gemäss Credit Suisse-Angaben sowohl auf leitenden Funktionen im Investmentbanking (davon 13 Jahre in London) als auch im Private Banking. Seit 2015 ist er als CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG und Mitglied der Konzernleitung für den Heimmarkt Schweiz verantwortlich. Unter seiner Leitung konnte der Beitrag des Schweizer Geschäfts zum Vorsteuergewinn der Gruppe von 1.6 Milliarden auf 2.1 Milliarden Franken gesteigert werden.

Verwaltungsratspräsident Urs Rohner sagt über Gottstein: «Er ist aufgrund seines grossen Erfahrungsschatzes in unserem Geschäft, seinem beeindruckenden Leistungsausweis als Leiter der Schweizer Einheit und seiner Beliebtheit bei Kundinnen und Kunden sowie den Mitarbeitenden bestens positioniert, die Credit Suisse erfolgreich in die Zukunft zu führen.» Die Bank sei froh, eine starke bankinterne Nachfolge ankündigen können.

In der «Handelszeitung» wird Gottstein als «begnadeter Kundenmann» beschrieben, der profunde Kenntnise der Märkte und eine schnelle Auffassungsgabe habe, sowie stark im Präsentieren sei. Er sei zudem ein Mann ohne Dünkel.

Gottstein lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren: «Ich freue mich darauf, mich mit voller Energie zum Wohle dieser traditionsreichen Bank, ihrer Kunden und Aktionäre einzusetzen. Besonders stolz bin ich auf unsere rund 50'000 Mitarbeitenden, die täglich eine ausgezeichnete Arbeit leisten. Zudem möchte ich Tidjane Thiam für seine Unterstützung und Partnerschaft danken.»

Der Beschattungsskandal bei der CS und seine Folgen – was bisher geschah: Im Juli gibt die Credit Suisse bekannt, dass Iqbal Khan, Chef der Vermögensverwaltung, die Bank verlässt. (Bild: Keystone) Als im August der Wechsel Khans zur UBS öffentlich wird, veranlasst CS-Manager Pierre-Olivier Bouée dessen Überwachung. (Bild: zvg) Er befürchtet, Khan (im Bild) werde wichtige Mitarbeiter und Kunden von der CS abwerben. (Bild: zVg) Khan wird im September während knapp zwei Wochen von einer Detektivfirma überwacht. (Bild: Keystone, Symbolbild) Dann stellt er einen seiner Beschatter in der Nähe des Zürcher Paradeplatzes. Khan fühlt sich bedroht und erstattet Anzeige bei der Polizei. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY) CS-Präsident Urs Rohner gibt eine Untersuchung in Auftrag. (Bild: ENNIO LEANZA) Soll von der Beschattung nichts gewusst haben: CS-Chef Tidjane Thiam. (Bild: KEYSTONE) Die Affäre nimmt eine tragische Wende, als ein Detektiv des Zürcher Büros, das Iqbal Khan beschattet hat, aufgrund des zunehmenden auch medialen Drucks das Leben nimmt. (Bild: Ennio Leanza, Keystone (8. Juni 2018)) An einer Medienkonferenz orientieren Verwaltungsrat John Tiner (links) und CS-Präsident Urs Rohner über die Ergebnisse und Konsequenzen der Untersuchung: Die Grossbank trennt sich per sofort von Sicherheitschef Remo Boccali sowie COO (Chief Operating Officer) Pierre-Olivier Bouée. (Bild: ENNIO LEANZA) Später wird bekannt: Der Grund für Khans Abgang liegt in einem Streit zwischen ihm und Thiam bei einer Cocktailparty Anfang Jahr. (Bild: Keystone) Dann kommt aus: Es soll einen zweiten Beschattungsfall eines CS-Kadermitglieds gegeben haben. Der damalige oberste Personalchef Peter Goerke ist im Februar 2019 ebenfalls überwacht worden. (Bild: CH Media) Die Finanzmarktaufsicht Finma wollte im Rahmen ihrer Untersuchung zum CS-Beschattungsskandal prüfen, ob etwa der Konzernchef der CS Tidjane Thiam seine Kontrollfunktionen ordnungsgemäss ausgeführt hat. (Archivbild) (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY) Im Februar 2020 nun der Paukenschlag: CEO Tidjane Thiam nimmt nach monatelangen Spekulationen und Aufforderungen zum Rücktritt den Hut. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) In seine Fussstapfen tritt Thomas Gottstein, der derzeitige CS-Schweiz-Chef. (Bild: Ralph Ribi)

Helfenstein wird neuer Schweiz-Chef

Gottstein selbst hat ebenfalls bereits einen Nachfolger. Es ist André Helfenstein. Er wird CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG und als Mitglied der Konzernleitung der Credit Suisse Group AG seinen Posten per 14. Februar 2020 antreten. André Helfenstein ist Mitglied des Swiss Universal Bank Management Committee und verantwortete bisher das CS-Geschäft mit institutionellen Kunden in der Schweiz. Er ist seit 2007 bei der Credit Suisse.

Der Druck war zu gross geworden

Thiams Rücktritt steht im Zusammenhang mit der Beschattungs-Affäre: Der Druck auf Thiam und den Verwaltungsrat unter Präsident Urs Rohner ist seit Herbst 2019 immer grösser geworden.

Thiam betonte in der CS-Mitteilung zwar erneut, dass er nichts von den Beschattungen von zwei Top-Managern gewusst habe: «Ich hatte keinerlei Kenntnisse von der Beschattung zweier ehemaliger Kollegen.»

Aber: Zweifellos habe dies der Credit Suisse geschadet und zu Verunsicherung und Leid geführt. «Ich bedauere das Vorgefallene, und es hätte nie passieren dürfen.» Er sei gleichzeitig auch «stolz darauf, was das Team während meiner Zeit erreicht hat».

Im vergangenen September war bekannt geworden, dass die Credit Suisse den früheren Top-Manager Iqbal Khan von Privatdetektiven beschatten liess. Eine Untersuchung ergab allerdings, dass der mittlerweile entlassene COO Pierre-Olivier Bouée in Eigenregie handelte. CEO Thiam soll der Untersuchung zufolge tatsächlich nichts davon gewusst haben.

Seither berichteten verschiedene Medien immer wieder über neue Details zur Affäre. Auch Greenpeace soll ausspioniert worden sein, wie die «Sonntagszeitung» berichtete. Staatsanwaltschaft und Finma untersuchen.