CORONATESTS Bekämpfung der Pandemie: Thurgauer Start-up Misanto spannt mit dem Personalvermittler Adecco zusammen Schnelltests in Unternehmen oder Spucktests für Mitarbeitende zu Hause: Mit diesem Angebot wollen die Frauenfelder Firma Misanto der Familie Krech und Adecco einen Beitrag leisten, um aus dem Lockdown zu kommen. Thomas Griesser Kym 15.03.2021, 09.29 Uhr

Misanto-Chef Thomas Krech im telemedizinischen Zentrum seines Unternehmens. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 15. Dezember 2020)

Die Firma Misanto, gegründet 2016 in Frauenfeld, führt derzeit einen grösseren Teil der Coronatests im Thurgau durch. Doch das Unternehmen mischt seit Auftauchen des Virus bei dessen Bekämpfung mit. So brachte Misanto Anfang 2020 eine App für medizinische Beratung auf den Markt. Diese kann nicht nur den Verdacht auf eine Coronainfektion feststellen, sie fragt auch nach unzähligen weiteren Symptomen und ermöglicht bei Bedarf den Chat mit einem Arzt.

Kurz darauf lancierte Misanto ein weiteres Angebot: Mit einem Bus testen Mitarbeitende des Start-ups die Belegschaften von Unternehmen. Und jüngst sorgte Thomas Krech, Arzt, medizinischer Leiter und Chef von Misanto, für Aufsehen mit seinem Vorschlag «In acht Tagen raus aus dem Lockdown». Seine Idee: Das ganze Land mit Antigen-Schnelltests, die an alle Haushalte und an die Grenzübergänge geschickt werden, in Windeseile zweimal durchtesten. Ist ein solcher Test positiv, soll ein PCR-Spucktest folgen.

Positives Feedback

Ein weiterer Pfeil im Köcher von Misanto: Das Frauenfelder Start-up spannt in der Schweiz mit dem weltgrössten Personalvermittler Adecco zusammen. Gemeinsam bieten sie an, Mitarbeitende von Unternehmen zu testen und so «einen sicheren Arbeitsplatz zu garantieren».

Die Tests finden demnach mittels Antigen-Schnelltests durch geschultes medizinisches Personal von Misanto und Adecco am Ort statt oder mit PCR-Spucktests zu Hause. Thomas Krech sagt:

«Wir erhalten von Unternehmen ausschliesslich positive Rückmeldungen, denn Testen schafft Sicherheit und Vertrauen. Und genau das brauchen wir jetzt.»

Bundesrat erhält Zustimmung

In diesem Zusammenhang begrüssen Adecco und Misanto auch den Entscheid des Bundesrats vom Freitag, eine proaktive Teststrategie finanziell zu unterstützen. Hierbei geht es unter anderem um gepoolte PCR-Spucktests in Unternehmen. Dabei geben Mitarbeitende am Ort eine Speichelprobe ab.

Die Proben von jeweils zehn Mitarbeitenden werden durch einen geschulten Mitarbeiter gemischt (gepoolt) und von einem spezialisierten Labor analysiert. Ist eine Probe positiv, werden die zehn jeweiligen Personen vom Labor kontaktiert und zu einem herkömmlichen Nasen-/Rachenabstrich-PCR-Test gebeten.